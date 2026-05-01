কেপটাউনে শাহরুখের সঙ্গে অন্তঃসত্ত্বা দীপিকা, ছবি ভাইরাল

কিছুদিন আগেই দ্বিতীয়বার মা হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন দীপিকা পাড়ুকোন। এর পর থেকে জল্পনা চলছিল ‘রাকা’ বা ‘কিং’ সিনেমায় দীপিকাকে অ্যাকশন দৃশ্যে দেখা যাবে কি না। পরে ‘রাকা’র নির্মাতারা গুঞ্জন উড়িয়ে বলেন, দীপিকাকে সিনেমার জন্য পূর্বপরিকল্পিত সব ধরনের অ্যাকশনের দৃশ্যে দেখা যাবে। এবার ‘কিং’ সিনেমার শুটিংয়ে যোগ দিলেন দীপিকা। শাহরুখ খানের সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউনে শুটিংয়ে যোগ দিয়েছেন অভিনেত্রী। পরে দুই তারকার ছবি ভাইরাল হয়েছে অন্তর্জালে। ‘ওম শান্তি ওম’ থেকে ‘পাঠান’—পর্দায় শাহরুখ ও দীপিকা জুটি বরাবরই হিট। তাই ছবি দেখে ভক্তদের আশা, এবারও সুপারহিট সিনেমা উপহার দেবেন এই জুটি।
আজ সকালে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে কিছু অপ্রকাশিত ছবি। একটি এক্স (সাবেক টুইটার) ব্যবহারকারী দাবি করেন, এগুলো চলমান শুটিংয়ের অংশ।
ছবিতে দেখা যায়—ফুলেল প্রিন্টের গাউন পরা দীপিকা সেটে হাঁটছেন। পাশে শাহরুখ খান, তাঁর স্বাক্ষর স্টাইলে—খোলা বোতামের প্রিন্টেড শার্ট, সল্ট-অ্যান্ড-পেপার লুক। দুজন হাত ধরাধরি করে হাঁটছেন, যেন কোনো রোমান্টিক গানের দৃশ্য ধারণ করা হচ্ছে। চারপাশে ইউনিটের সদস্যরা ব্যস্ত।
এই ছবিগুলো দ্রুতই ছড়িয়ে পড়ে ইনস্টাগ্রাম, রেডিটসহ বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে। আর তারপরই শুরু হয় ভক্তদের উচ্ছ্বাস।
একজন লিখেছেন, ‘দুজনকেই দারুণ লাগছে।’ দীপিকার উপস্থিতি নিয়ে আরেক ভক্ত লিখেছেন, ‘ছবিতে ফোকাসে না থাকলেও চোখ সবার আগে তাঁর দিকেই যায়… তিনি আলাদা কিছু।’
শুধু দীপিকাই নন, ৬০ বছর বয়সেও শাহরুখ খানের উপস্থিতি ভক্তদের বিস্মিত করেছে। কেউ লিখেছেন, ‘এই বয়সেও তিনি অবিশ্বাস্য রকম দারুণ দেখতে।’
দ্বিতীয়বার মা হতে চলেছেন দীপিকা
এই শুটিংয়ের পেছনে আছে আরও এক বড় খবর। গত সপ্তাহে দীপিকা ও তাঁর স্বামী রণবীর সিং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জানান, তাঁরা আবারও বাবা-মা হতে চলেছেন। তাঁদের ছোট্ট মেয়ে দুয়া-কে নিয়ে একটি আবেগঘন পোস্টে দেখা যায়—সে একটি পজিটিভ প্রেগন্যান্সি টেস্ট ধরে আছে।
এই ঘোষণার পরপরই ভক্ত ও সহকর্মীদের শুভেচ্ছায় ভরে যায় সোশ্যাল মিডিয়া।
তবে সবচেয়ে বেশি আলোচনায় এসেছে দীপিকার সিদ্ধান্ত—গর্ভাবস্থায়ও তিনি কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।
কাজ থেমে নেই: ‘কিং’ থেকে ‘রাকা’
শুধু ‘কিং’ নয়, দীপিকার হাতে রয়েছে আরেকটি ছবি—‘রাকা’। জানা গেছে, এই ছবিতেও তিনি অ্যাকশন দৃশ্যে অংশ নিচ্ছেন।
একটি সূত্র জানিয়েছে, ‘গর্ভাবস্থার মধ্যেও দীপিকা শুটিং চালিয়ে যাচ্ছেন। এমনকি ‘রাকা’-র জন্য ইন্টেন্স অ্যাকশন দৃশ্যও করছেন। পুরো সময়টাই তিনি কাজ চালিয়ে যেতে চান।’
অবশ্যই নির্মাতারা সব ধরনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করছেন—এটা বলাই বাহুল্য।
‘কিং’: বড় কাস্ট, বড় প্রত্যাশা
পরিচালনায় আছেন সিদ্ধার্থ আনন্দ—যিনি এর আগে বড় বাজেটের অ্যাকশন ছবি দিয়ে সাফল্য পেয়েছেন।
ছবিতে শাহরুখ-দীপিকার পাশাপাশি অভিনয় করছেন সুহানা খান, অভিষেক বচ্চন, আরশাদ ওয়ার্সি এবং জয়দীপ আহলাওয়াত। এ ছবিতেই প্রথমবার বড় পর্দায় দেখা যাবে শাহরুখ ও সুহানাকে।
সব কিছু ঠিক থাকলে, ‘কিং’ মুক্তি পাবে বড়দিন উপলক্ষে আগামী ২৪ ডিসেম্বর।
হিন্দুস্তান টাইমস অবলম্বনে