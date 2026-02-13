রাত দুইটায় সালমানের ফোন, বিছানায় দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন বরুণ

গত তিন বছরে উল্লেখযোগ্য সাফল্যের ধারায় রয়েছেন বলিউড তারকা সানি দেওল। প্রথমে ‘গদর ২’ ব্লকবাস্টার, এরপর ‘জাঠ’-এর সফলতা আর এখন প্রেক্ষাগৃহ দাপিয়ে বেড়াচ্ছে ‘বর্ডার ২’। তবে ছবি মুক্তির আগে ট্রোলারদের নিশানায় পড়তে হয়েছিল বরুণ ধাওয়ানকে। মুক্তির পর ছবির সাফল্যই সেই সমালোচনার জবাব দিয়েছে। বরং ছবিতে তাঁর অভিনয়ই পেয়েছে সবচেয়ে বেশি প্রশংসা।
গতকাল বৃহস্পতিবার মুম্বাইয়ের এক পাঁচতারা হোটেলে আয়োজিত ‘বর্ডার ২’-এর সাফল্য উদ্যাপন সংবাদ সম্মেলনে নিজেদের অনুভূতির কথা জানান সানি ও বরুণ। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন আহান শেঠি, মোনা সিং, অন্যা সিং, সোনম বাজওয়া, মেধা রাণা, পরিচালক অনুরাগ সিং এবং প্রযোজক ভূষণ কুমার।
বাবার আশীর্বাদ
ছবিটি ঘিরে দর্শকের অফুরান ভালোবাসার কথা জানিয়ে সানি বলেন, ‘আমি যেখানেই যাচ্ছি, মানুষ উজাড় করে ভালোবাসা দিচ্ছেন। ভারতীয় সেনারা আমাকে প্রচুর ভালোবাসা দিয়েছেন। এমনকি একটি শিশু ছুটে এসে আমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছিল। আমি হকচকিয়ে গিয়েছিলাম, আনন্দে কেঁদেও ফেলেছিলাম। “বর্ডার ২” শুধু বড়রা নয়, শিশুরাও পছন্দ করছে।’
এক সাংবাদিক তাঁকে ‘সানি দেওল ২.০’ বলে সম্বোধন করলে হাসতে হাসতে সানি বলেন, ‘এত বছর কোথায় লুকিয়ে ছিলাম, তা জানি না। খুব ভালো লাগছে। আমি শুধু বলতে চাই—আরও পরিশ্রম করুন, নিজের পেশাকে ভালোবাসুন, হতাশ হবেন না। সময় অনেক বড় জিনিস। সময় কবে আসবে, কখন যাবে, তা কেউ জানে না, তবে প্রস্তুত থাকতে হবে।’
সানি তাঁর সাফল্যের কৃতিত্ব দেন প্রয়াত বাবা ধর্মেন্দ্র ও ঈশ্বরকে। আবেগঘন কণ্ঠে বলেন, ‘সবই আমার বাবার আশীর্বাদ আর ওয়াহেগুরুর কৃপা। মানুষ আগে যেমন ভালোবেসেছে, আজও তেমনই ভালোবাসছে। মনে হচ্ছে, ইন্ডাস্ট্রিও আমাকে আবার দেখতে চাইছে। তাই আমি আরও কাজ করে যেতে চাই।’
‘রাত দুইটায় সালমান ভাইয়ের ফোন’
ছবির ট্রেলার প্রকাশের পর বরুণ ধাওয়ানের ‘হাসি’ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কটাক্ষের ঝড় ওঠে। সেই অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে বরুণ জানান, এই সময়ে তাঁর পাশে ছিলেন সালমান খান। বরুণ বলেন, ‘ডিজিটাল যুগে প্রায় সবাইকেই সমালোচনার মুখে পড়তে হয়। আমি বিষয়টাকে খুব গম্ভীরভাবে নিইনি। তবে ট্রেলার বেরোনোর পর যখন হাসি নিয়ে নানা কথা হচ্ছিল, তখন রাতেই সালমান ভাইয়ের ফোন পাই। উনি হেসে বললেন, “ভালো কিছু আসতে চলেছে।” এই কথাটুকুই আমাকে সাহস দিয়েছিল। তাঁর পরামর্শ আমার কাছে খুব মূল্যবান।’
ছবি মুক্তির পর বক্স অফিসে সাফল্য পেতেই আবার ফোন আসে। বরুণ বলেন, ‘রাত তখন দুইটা। উনি বললেন, “আমি তোমার জন্য গর্বিত, বেটা।” এই কথা শুনে আমি বিছানার ওপর দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। কারণ, তিনি সহজে কারও প্রশংসা করেন না। তাঁর ওই শব্দগুলো আমাকে যে আত্মবিশ্বাস দিয়েছে, তা কোনো পুরস্কারের চেয়ে কম নয়।’
বক্স অফিসে স্বচ্ছতার বার্তা
‘বর্ডার ২’ ১৯৭১ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে নির্মিত। বিশ্বজুড়ে ছবিটির মোট আয় ৪৬৪ দশমিক ২২ কোটি রুপি। মুক্তির ২০ দিনে ভারতে আয় ৩৭৭ কোটি রুপি। এটি সানি দেওলের ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আয়কারী ছবি। পাশাপাশি বরুণ ধাওয়ান, দিলজিৎ দোসাঞ্জ ও আহান শেঠির ক্যারিয়ারের সর্বোচ্চ আয়কারী ছবি এটি। প্রযোজক ভূষণ কুমার জানান, বক্স অফিসের অঙ্ক প্রকাশে তাঁরা স্বচ্ছতা বজায় রেখেছেন।
তাঁর ভাষ্য, ‘মুক্তির আগে অগ্রিম বুকিং চলাকালে সানি আমাকে বলেছিলেন, স্বাভাবিক সংখ্যাই ঘোষণা করা উচিত। আমরা কখনো টিকিট কিনে প্রচারের পথে হাঁটি না। সন্দেহজনক কিছু করলে দর্শক বুঝে যায়। তাই ছবির আসল সংখ্যাই দেখাতে পেরে আমি খুশি।’
‘বর্ডার ৩’ কি আসছে
১৯৯৭ সালে মুক্তি পেয়েছিল জেপি দত্ত পরিচালিত ‘বর্ডার’। দীর্ঘ ২৯ বছর পর এসেছে ‘বর্ডার ২’। সংবাদ সম্মেলনে সম্ভাব্য ‘বর্ডার ৩’ নিয়ে প্রশ্ন উঠলে ভূষণ কুমার হেসে বলেন, ‘বর্ডার ৩’ আসতেই পারে। পাশে বসা সানি দেওলকে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তিনি কি পরবর্তী কিস্তিতে অভিনয় করবেন? সানি শুধু হালকা হেসে চুপ করে থাকেন—আর সেই নীরবতাই যেন জল্পনা আরও বাড়িয়ে দেয়।