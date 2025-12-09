তামান্নার সঙ্গে প্রেম বারবার শিরোনামে, একটু শান্তি চাইতেন বিজয়

বলিউডের গ্ল্যামার জগতে তারকাদের ব্যক্তিগত ও পেশাদার জীবন সব সময়ই চর্চা চলে। কে কার সঙ্গে প্রেম করছেন, কার সঙ্গে ডিনারে বা ছুটি কাটাতে গেলেন, সবই উঠে আসে খবরে। তেমনই একজন হলেন বিজয় ভার্মা। পর্দায় জটিল চরিত্র ফুটিয়ে তোলার জন্য আলোচিত হলেও তামান্না ভাটিয়ার সঙ্গে সম্পর্কে জড়ানোর পর তাঁর প্রেমই বারবার শিরোনাম হয়েছে। তামান্নার সঙ্গে সম্পর্ক ভেঙে গেছে। নতুন সিনেমা ‘গুস্তাখ ইশক’ সিনেমার প্রচারে ব্যক্তিগত সম্পর্ক নিয়ে কথা বলেছেন অভিনেতা।
অভিনয়ে আত্মবিশ্বাস
১৪ মাসের বিরতির পর বড় পর্দায় ফিরতে চলেছেন বিজয়, তাঁর নতুন সিনেমা ‘গুস্তাখ ইশক’–এর মাধ্যমে। নিজের যাত্রা ও সংগ্রাম সম্পর্কে তিনি বললেন, ‘আমি কখনোই কোনো বাক্সে বন্দি হওয়ার চিন্তা করিনি। পর্দায় পার্শ্বচরিত্র বা নেগেটিভ চরিত্রই মানুষ আমাকে মনে রাখুক না কেন, আমি জানতাম যে আমি এর বাইরে যেতে পারব। আমার অনেক কিছু দেওয়ার আছে।’
বিজয় আরও যোগ করলেন, ‘প্রথম কয়েক বছর আমি তো কাজ পাইনি বা ছোট চরিত্রে অভিনয় করেছি। কিন্তু আমার আন্তরিকতা এবং শিল্পের প্রতি প্রচণ্ড ভালোবাসা আমাকে বিশ্বাস করিয়েছে যে আমি প্রধান চরিত্রের যোগ্য, আর আমি সেই লক্ষ্যেই কাজ করেছি।’
পাবলিক সম্পর্কের প্রভাব
বিজয় জানিয়েছেন, তামান্না ভাটিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক তাঁর ইমেজকে প্রভাবিত করেছে। তিনি বলেন, ‘আমাদের সম্পর্ক বারবারই পাদপ্রদীপের আলোচনার নিচে থাকে। সম্পর্ক হওয়ার কারণে পাবলিক আমাদের ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখে। তখন নতুন কাজ আসছিল না, তাই আলোচনায় কেন্দ্রে ছিল অন্য কিছু।’
বিজয় আরও যোগ করেন, ‘আমি চাইতাম সম্পূর্ণ নীরবতা, কিন্তু তা সম্ভব নয়। আমাদের সিদ্ধান্ত ও জীবন প্রতিদিন খবর হয়। তাই আমি একটু বিরতি চাইতাম, আর শান্তি। কিন্তু সেটা আমার নিয়ন্ত্রণে ছিল না।’
গণমাধ্যমের খবর, তামান্না ও বিজয়ের সম্পর্ক ভেঙে গেছে। কিন্তু বিজয় সাক্ষাৎকারে এ প্রসঙ্গে কিছু বলেননি।
ইন্ডিয়াডটকম অবলম্বনে