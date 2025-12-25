‘দৃশ্যম ২’ সিনেমায় অক্ষয় খান্না। আইএমডিবি
বলিউড

‘দৃশ্যম ৩’ থেকে বাদ অক্ষয় খান্না, কারণ...

বিনোদন ডেস্ক

‘ধুরন্ধর’ দিয়ে আবার নতুন করে আলোচনায় অক্ষয় খান্না। আদিত্য ধরের সিনেমাটি মুক্তির পর থেকেই অক্ষয়ের লুক, নাচ নিয়ে চর্চা চলছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। দর্শকেরা যখন অভিনেতার নতুন সিনেমার অপেক্ষায়, তখনই জানা গেল ‘দৃশ্যম ৩’ থেকে বাদ পড়েছেন অক্ষয়!

মোহনলাল অভিনীত জিতু যোসেফ পরিচালিত মালয়লাম সিনেমা ‘দৃশ্যম’ মুক্তির পর থেকে ভারতজুড়েই আলোচনা হয়। পরে নির্মিত হয় একই নামের হিন্দি রিমেক; যেটিও ব্যবসায়িক সাফল্য পায়। পরে আসে ‘দৃশ্যম ২’। এটিও হিট হয়।

অজয় দেবগন অভিনীত এই ফ্র্যাঞ্চাইজির দ্বিতীয় কিস্তিতে পুলিশ কর্মকর্তার চরিত্রে অভিনয় করে আলোচনায় আসেন অক্ষয়। দর্শকেরা অপেক্ষায় ছিলেন ‘দৃশ্যম ৩’-তে অক্ষয়কে দেখার।

কিছুদিন আগেই পোস্টার প্রকাশ করে জানানো হয়েছে, ‘দৃশ্যম ৩’ মুক্তি পাবে ২০২৬ সালের ২ অক্টোবর। অজয় দেবগন আগের মতোই থাকছেন প্রধান চরিত্রে। কিন্তু পুলিশ কর্মকর্তার চরিত্রে সম্ভবত অক্ষয়কে দেখা যাবে না।

ভারতীয় গণমাধ্যমগুলো বলছে, সৃজনশীল মতবিরোধ আর পারিশ্রমিক জটিলতায় ছবিটি থেকে অক্ষয় বাদ পড়েছেন।

সিনেমার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জাগরণডটকমকে জানিয়েছে, ছবিতে নিজের লুকের বদল চাইছিলেন অক্ষয়। ‘ধুরন্ধর’-এর পর দর্শকেরা যেন আবার তাঁকে দেখে চমকে যান, সেটাই ছিল তাঁর চাওয়া। এটা নিয়ে নির্মাতারা শুরুতে আপত্তি করলেও পরে আলোচনার কথা বলেন।

কিন্তু মূল জটিলতা তৈরি হয় অক্ষয়ের দাবি করা পারিশ্রমিক নিয়ে। চলতি বছর ‘ছাবা’ আর ‘ধুরন্ধর’-এ দুই ব্যতিক্রমী চরিত্রে সাফল্যের পর উড়ছেন অক্ষয়। এক ছবিতে তিনি করেন ‘আরঙ্গজেবের’ চরিত্র; অন্যটিকে পাকিস্তানের কুখ্যাত ‘রেহমান’ ডাকাতের। টানা সাফল্যে ‘দৃশ্যম ৩’-এর জন্য প্রায় দ্বিগুণ পারিশ্রমিক দাবি করেছেন তিনি।

প্রযোজকদের সঙ্গে এখানেই তাঁর বিরোধ বেঁধেছে। মতের মিল না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত তাঁকে ছাড়াই সিনেমাটির শুটিং শুরু হচ্ছে।

আরেকটি সূত্র অবশ্য বলছে, অক্ষয়কে সিনেমাটিতে রাখার জন্য শেষ চেষ্টা করছেন নির্মাতারা। কোনোভাবেই তিনি রাজি না হলে তখন অন্য অভিনেতার কথা ভাববেন।

এ বিষয়ে ছবির প্রযোজনা সংস্থা, প্রধান অভিনেতা অজয় দেবগন বা অক্ষয়ের আনুষ্ঠানিক বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

বলিউড লাইফ অবলম্বনে

