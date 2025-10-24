আমির খানের বিরুদ্ধে অভিযোগ, কী বললেন ‘দাবাং’ নির্মাতা

বলিউডের ক্ষমতার কাঠামো নিয়ে আবারও সরব হয়েছেন ‘দাবাং’ ছবির পরিচালক অভিনব কাশ্যপ। বলিউড থিকানাকে দেওয়া সাম্প্রতিক এক সাক্ষাৎকারে তিনি তুলে ধরেন আমির খানের সঙ্গে তাঁর বিজ্ঞাপনচিত্রে কাজের অভিজ্ঞতা। তাঁর দাবি, অভিনয়ের পাশাপাশি শুটিংয়ের প্রায় সব দিকেই অতিরিক্ত হস্তক্ষেপ করেন আমির।
‘তাঁর সঙ্গে কাজ মানেই ক্লান্তিকর’
কাশ্যপ বলেন, আমির খান নিখুঁত অভিনয়ের জন্য পরিচিত হলেও সেটে তাঁর আচরণ সহশিল্পী ও নির্মাতাদের জন্য চাপের তৈরি করে। তাঁর ভাষায়, ‘তিনি সবকিছুতেই হস্তক্ষেপ করেন—এডিটিং, পরিচালনা...পুরো সিস্টেমটাই তাঁর নিয়ন্ত্রণে থাকে। তাঁর সঙ্গে কাজ করলে মানসিকভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়তে হয়।’
পরিচালকের অভিযোগ, আমির এতটাই নিয়ন্ত্রণপ্রবণ যে অন্যরা নিজেদের মতো সৃজনশীল কাজ করার সুযোগ পান না।
‘পারফেকশনিজম আসলে একরকম ভ্রান্ত ধারণা’
আমিরের কথিত পারফেকশনিজম নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন অভিনব কাশ্যপ। তাঁর দাবি, ‘একটা শটের ২৫টা টেক দিলেও প্রথম আর শেষ টেক একই রকম থাকে। বারবার টেক দেওয়ার ফলে নতুন কোনো কিছু হয় না।’
অভিনব কাশ্যপ মনে করেন, অতিরিক্ত টেক দিয়ে কাজের গভীরতা দেখানোর চেষ্টা আসলে আড়ালের শূন্যতা তৈরি করে।
বড় নির্মাতারা কেন বারবার আমিরের কাছে
কাশ্যপ অবাক হয়েছেন যে রাজকুমার হিরানি ও রাকেশ ওমপ্রকাশ মেহরার মতো সফল নির্মাতারা এখনো নিয়মিত আমির খানের সঙ্গে কাজ করেন। ‘তাঁরা এত বড় নির্মাতা…তাহলে কেন বারবার আমির খানের বাড়িতে বৈঠক হয়? তাঁর মধ্যে এমন কী আছে,’ বলেন তিনি।
সামাজিক দায়িত্ব নিয়েও প্রশ্ন
শুধু সিনেমা নয়, সমাজে অবদান নিয়েও অভিনেতার প্রতি প্রশ্ন তোলেন তিনি। কাশ্যপ বলেন, ‘বড় তারকারা সমাজের জন্য কাজ করেন। কিন্তু বিপর্যয়ের সময় আমির কী করেন?’
এ সময় তিনি ‘দঙ্গল’ ছবির বাস্তব চরিত্র মহাবীর ফোগাটের প্রসঙ্গ তোলেন এবং স্থানীয় কুস্তি প্রশিক্ষণের উদ্যোগে আমির সাহায্য করেননি বলে মন্তব্য করেন। যদিও তিনি এটাও বলেন, ‘হয়তো তিনি গল্পের কপিরাইটের টাকা দিয়েছেন। তাই তাঁর কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।’
সাক্ষাৎকারে নিজের বক্তব্য সাজাতে গিয়ে অভিনব কাশ্যপ বারবার দাবি করেন, আমির অনেক সময় অভিনেতার সীমা ছাড়িয়ে সৃজনশীল সিদ্ধান্তেও আধিপত্য দেখান।
অভিনব কাশ্যপের এসব অভিযোগ নিয়ে আমির খানের পক্ষ থেকে এখনো কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।
তথ্যসূত্র: এনডিটিভি