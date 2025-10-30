‘থামা’ সিনেমার দৃশ্যে আয়ুষ্মান ও রাশমিকা। এক্স থেকে
রাশমিকা-আয়ুষ্মানের ছবিটি কত আয় করল

ম্যাডক ফিল্মসের হরর-কমেডি ইউনিভার্সের নতুন ছবি ‘থামা’। দিওয়ালি উপলক্ষে মুক্তি পেয়েছে ছবিটি। আদিত্য সরপোতদার পরিচালিত ছবিতে ভূত-কমেডির মিশেলের মধ্যে রোমান্স আছে ভরপুর। ‘থামা’ ছবির রোমান্টিক জুটি আয়ুষ্মান খুরানা ও রাশমিকা মান্দানা। মুক্তির পর প্রথম নয় দিনে ভালোই ব্যবসা করেছে সিনেমাটি। তবে গতি আগের চেয়ে ধীর।
‘থামা’ মুক্তির নবম দিনে গতকাল বুধবার আয় করেছে ৩ দশমিক ২৫ কোটি রুপি। ২১ অক্টোবর মুক্তির পর থেকে এটিই ছবির সবচেয়ে কম আয়। তবে আয় কমলেও ‘থামা’ এর মধ্যে ১০০ কোটি রুপি আয় পার করেছে। এ পর্যন্ত সিনেমাটির আয় ১০৪ দশমিক ৬০ কোটি রুপি।

ছবির গল্পে দেখা যায় আয়ুষ্মান খুরানা একজন সাংবাদিক, যিনি রাশমিকা মন্দানা অভিনীত ভ্যাম্পায়ার চরিত্রের প্রেমে পড়েন! এরপর কী হয় তা নিয়েই এগিয়েছে গল্প।
সিনেমাটি নিয়ে আয়ুষ্মান ভ্যারাইটিকে বলেন, ‘এ সিনেমাটি সরাসরি ভারতীয় পুরাণ ও কিংবদন্তি থেকে অনুপ্রাণিত। আমরা প্রায়ই পশ্চিমা ধারণার দিকে তাকাই, কিন্তু অনেক ধারণার মূল আমাদের নিজেদের। এটি পশ্চিমা ধারার আগে থেকেই আমাদের সংস্কৃতিতে বিদ্যমান।’

আয়ুষ্মান আরও বলেন, ‘এটি আমার প্রথম প্রকৃত ফ্যান্টাসি প্রকল্প। কোভিডকালীন সময়ের একটি ছোট ধারণা থেকে শুরু হয়ে এখন এটি সম্পূর্ণ চিত্রনাট্যে পরিণত হয়েছে। আমি এখানে একটি বেতাল চরিত্রে অভিনয় করছি—ভারতীয় লোককথার প্রেতাত্মা। কমেডি ও আবেগ আসে সাধারণ মানুষের অসাধারণ ক্ষমতার সঙ্গে মিশে যাওয়ার অভিজ্ঞতা থেকে। এটি হরর নয়, বরং কমেডি; রোমান্স ও অ্যাকশন–মিশ্রিত সিনেমা।’

‘থামা’র গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে আছেন নওয়াজুদ্দিন সিদ্দিকী। সিনেমাটি নিয়ে তিনি ভ্যারাইটিকে বলেন, ‘এটা আমার জন্য একটি ভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা। এটি আমার কমফোর্ট জোনের বাইরে একটি নতুন চ্যালেঞ্জ।’ প্রযোজক দিনেশ তাঁর অভিনয়ের প্রশংসা করে বলেন, সুপার খলনায়ক যক্ষসানের চরিত্রে নওয়াজ অসাধারণ। তিনি চরিত্রকে মানবিক করেও দেখিয়েছেন।

