মুম্বাই ফিরেই দুর্ঘটনার মুখে অক্ষয়, তারপর যা করলেন নায়ক

বিদেশ সফর শেষে সোমবার সন্ধ্যায় মুম্বাই ফেরার পথে সড়ক দুর্ঘটনার কবলে পড়েন বলিউড অভিনেতা অক্ষয় কুমার ও তাঁর স্ত্রী টুইঙ্কেল খান্না। তবে বড় দুর্ঘটনা হলেও স্বস্তির খবর—এই ঘটনায় কোনো প্রাণহানি ঘটেনি। দুর্ঘটনার পরপরই আহতদের উদ্ধারে নেমে বাস্তবের ‘হিরো’ হিসেবেই ধরা দিয়েছেন ‘খিলাড়ি’ অভিনেতা।
প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ২৫তম বিবাহবার্ষিকী উদ্যাপন শেষে বিদেশ থেকে ফেরার পর অভিনেতা দম্পতির গন্তব্য ছিল জুহু এলাকার বাসভবন। বিমানবন্দর ছাড়ার কিছুক্ষণ পরই জুহুর সিলভার বিচ ক্যাফের কাছে একটি নিয়ন্ত্রণহীন মার্সিডিজ গাড়ি একটি অটোরিকশাকে সজোরে ধাক্কা দেয়। ধাক্কায় অটোরিকশাটি ছিটকে পড়ে অক্ষয় কুমারের নিরাপত্তারক্ষীদের একটি এসকর্ট গাড়িতে, যা পরে অভিনেতার বিলাসবহুল গাড়িতে আঘাত করে। মুহূর্তের মধ্যে চারপাশে ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ে এবং অটোরিকশাটি গুরুতরভাবে দুমড়ে-মুচড়ে যায়।
দুর্ঘটনার পরপরই নিজের গাড়ি থেকে নেমে আসেন অক্ষয় কুমার। প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষ্য অনুযায়ী, তিনি ও তাঁর নিরাপত্তাকর্মীরা মিলে ক্ষতিগ্রস্ত অটোরিকশাটি সরিয়ে চালক ও এক যাত্রীকে উদ্ধার করেন। একটি ভিডিওতে দেখা যায়, অটোরিকশার ভেতরে আটকে পড়া এক ব্যক্তিকে একাধিক মানুষ মিলে টেনে বের করে আনছেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের অনেকেই এই দ্রুত তৎপরতায় অংশ নেন।
এ ঘটনায় অক্ষয় কুমার ও টুইঙ্কেল খান্না দুজনই অক্ষত রয়েছেন। অটোরিকশার চালক ও যাত্রীরাও গুরুতর আহত নন বলে জানিয়েছে পুলিশ। প্রাথমিকভাবে আহতদের সেবার ব্যবস্থাও করেন অক্ষয় নিজেই।
ঘটনাস্থলে মহারাষ্ট্র দুর্নীতি দমন ব্যুরোর মহাপরিচালক বিশ্বাস নাংরে পাটিল উপস্থিত ছিলেন বলেও জানা গেছে। পুলিশ দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখছে।
২০০১ সালে টুইঙ্কেল খান্নার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন অক্ষয় কুমার। চলতি বছর তাঁদের দাম্পত্য জীবনের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে বিদেশে সময় কাটাচ্ছিলেন এই তারকা জুটি।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সেই আনন্দের মুহূর্তের ঝলকও ভাগ করে নিয়েছিলেন দুজনেই। তবে আনন্দঘন সেই সফর যে এমন এক দুর্ঘটনার সাক্ষী হবে, তা ভাবেননি কেউই।
রুপালি পর্দায় বহুবার মানুষ বাঁচানোর দৃশ্যে দেখা গেছে তাঁকে। কিন্তু সোমবার রাতে মুম্বাইয়ের রাজপথে অক্ষয় কুমার প্রমাণ করলেন—পর্দার নায়কের মতোই বাস্তব জীবনেও তিনি মানুষের পাশে দাঁড়াতে জানেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এমনটাই মন্তব্য করছেন ভক্তরা।
টাইমস অব ইন্ডিয়া অবলম্বনে