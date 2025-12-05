২ স্ত্রী, ৬ সন্তান: ধর্মেন্দ্রর রেখে যাওয়া ৪৫০ কোটি রুপি সম্পদের বণ্টন কীভাবে

ভারতীয় চলচ্চিত্রের ঝলমলে দুনিয়ায় খ্যাতি, সম্পদ ও পারিবারিক উত্তরাধিকার প্রায়ই একে অপরের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। কারিশমা কাপুরের সাবেক স্বামী সঞ্জয় কাপুরের আকস্মিক মৃত্যুর পর তাঁর রেখে যাওয়া সম্পদের মালিকানা নিয়ে তৈরি হয়েছে দ্বন্দ্ব। গত ২৪ নভেম্বর চলে গেছেন অভিনেতা ধর্মেন্দ্র। প্রশ্ন উঠেছে, তাঁর রেখে যাওয়া ৪৫০ কোটি রুপির সম্পদের কী হবে?
ধর্মেন্দ্রর শেষ দিনগুলো
ধর্মেন্দ্র মৃত্যুর আগে কিছুদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন; ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। সে সময় তাঁর মৃত্যুর গুজবও ছড়িয়েছিল। কিন্তু পরে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরেন। আবার অসুস্থ হয়ে পড়লে আর বাঁচানো যায়নি, ৮৯ বছর বছর বয়সে মৃত্যু হয় অভিনেতার। ধর্মেন্দ্র দুই স্ত্রী ও সন্তানদের রেখে গেছেন। তাঁর মালিকানায় ছিল জুহুর বড় একটি বাংলো, একটি ফার্ম হাউস, লোনাভালার সম্পত্তি, সানি সাউন্ডস স্টুডিও, বিজেতা ফিল্ম প্রোডাকশন কোম্পানি, রেস্টুরেন্ট এবং নানা জায়গার গুরুত্বপূর্ণ জমি।
হেমা মালিনী শেষ মুহূর্তে দেখা পাননি
প্রতিবেদন অনুযায়ী, ধর্মেন্দ্রর দ্বিতীয় স্ত্রী হেমা মালিনী শেষ মুহূর্তে তাঁকে দেখতে পারেননি। এ ছাড়া হেমা মালিনী ও তাঁর মেয়ে এষা ও অহনা দেওল হাসপাতাল থেকে ধর্মেন্দ্রর বাড়িতে ফেরার পর দেখা করতে যাননি। আরও একটি বিষয় হলো, ৪৫ বছরে হেমা মালিনী কখনো ধর্মেন্দ্রর প্রথম স্ত্রী প্রকাশ কৌর ও তাঁর সন্তানদের বাড়িতে যাননি।
সম্পত্তির কী হবে
ধর্মেন্দ্রর সম্পদের বণ্টন কীভাবে হবে, সেটা নিয়ে আনুষ্ঠানিক বক্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে দেওল পরিবারের এক ঘনিষ্ঠ সূত্র জানিয়েছে, সানি দেওল নিশ্চিত করেছেন, এষা ও অহনা তাঁদের সম্পূর্ণ অংশ পাবেন। সূত্র অনুযায়ী, সানি চান না যে তাঁর বোনেরা তাঁদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হোন। ধর্মেন্দ্রর ইচ্ছা ছিল যে তাঁর সব সন্তান তাঁদের পাওনা অংশ পাবেন।
প্রার্থনা সভায় হেমা ও মেয়েদের আমন্ত্রণ জানানো হয়নি
ধর্মেন্দ্রর প্রার্থনা সভায় হেমা মালিনী ও তাঁর মেয়েদের আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। এটা নিয়ে সমালোচনা হলেও কেউ আনুষ্ঠানিকভাবে কথা বলেননি।
ইন্ডিয়াডটকম অবলম্বনে