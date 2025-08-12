সারার ৩০–এ পা, রইল ৩০টি ছবি

তিনি নাকি বলিউডে অভিনয় করার জন্যই জন্মেছিলেন। যখন মাত্র কথা বলতে শিখেছেন, তখন হাতের কাছে যেকোনো প্যাকেট ধরে বলতেন, ‘ওয়াশিং পাউডার নিমমা।’ ‘নিরমা’ উচ্চারণ করতে পারতেন না! তিন বছর বয়সে স্কুলে ভর্তির সময় তাঁর মা অনেক বুঝিয়ে তাঁকে পাঠালেন প্রধান শিক্ষিকার ঘরে। সেখানে প্রবেশ করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তিনি গাইতে শুরু করেন, ‘দমাদম মাস্ত কালান্দার, আলিদা প্যায়লা নাম্বার...’। ছোট্ট সারার আজ জন্মদিন। ৩০-এ পা দিলেন অভিনেত্রী। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সক্রিয় এই তারকাকন্যা, প্রায় নতুন নতুন ছবি শেয়ার করেন। তাঁর ইনস্টাগ্রাম থেকে ৩০টি ছবি রইল ভক্তদের জন্য।