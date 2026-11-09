কুখ্যাত আন্ডারওয়ার্ল্ড ডন আবু সালেমের সঙ্গে শাহরুখ–আমিরদের কী হয়েছিল

বলিউডের সঙ্গে আন্ডারওয়ার্ল্ডের যোগ বহু পুরোনো। তবে ১৯৮০ ও ১৯৯০–এর দশকে এই যোগসূত্র বারবার আলোচনায় এসেছে। সিনেমার চিত্রনাট্য নয়, অনেক সময় তারকাদের ভাগ্য নির্ধারণ করতেন অপরাধজগতের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা। প্রযোজক, পরিচালক, অভিনেতা থেকে সংগীতশিল্পী—অনেকেই ছিলেন চাঁদাবাজি, প্রাণনাশের হুমকি ও গুলির আতঙ্কে। নব্বইয়ের দশকে মুম্বাইয়ের চলচ্চিত্রশিল্পে এমনই এক আতঙ্কের নাম হয়ে উঠেছিলেন আবু সালেম।
শাহরুখ খান, আমির খান, সুস্মিতা সেন, সোনু নিগমসহ বলিউডের একাধিক তারকার নাম এসেছে আবু সালেমের হুমকি ও চাঁদাবাজির ঘটনার সূত্রে। আবার অভিনেত্রী মণিকা বেদির সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্কও একসময় ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছিল। সিনেমার অর্থায়ন, বিদেশে চলচ্চিত্রের পরিবেশনা স্বত্ব, তারকাদের নিরাপত্তা—সবকিছুতেই প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করেছিলেন এই অপরাধজগতের সদস্য।
কিন্তু কে এই আবু সালেম? কীভাবে একজন অপরাধী বলিউডের মতো বিশাল চলচ্চিত্রশিল্পে আতঙ্ক ছড়িয়েছিলেন? আর কোন কোন তারকার জীবনে তাঁর নাম জড়িয়ে আছে?
পোশাকের ব্যবসা থেকে অপরাধজগতে
আবু সালেমের আসল নাম আবদুল কাইয়ুম আনসারি। ভারতের উত্তর প্রদেশের আজমগড় থেকে জীবিকার সন্ধানে মুম্বাইয়ে এসেছিলেন তিনি। আশির দশকের মাঝামাঝি মানিশ মার্কেটে তৈরি পোশাক বিক্রির ব্যবসা শুরু করেন। পরে আন্ধেরিতেও দোকান খোলেন। কিন্তু ব্যবসার পাশাপাশি ধীরে ধীরে জড়িয়ে পড়েন অপরাধজগতের সঙ্গে।
মুম্বাই পুলিশের বরাত দিয়ে ২০০১ সালের ১৬ অক্টোবর প্রকাশিত টাইমস অব ইন্ডিয়ার এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ছোটখাটো ব্যবসায়ী থেকে অপরাধজগতের সদস্য হয়ে ওঠার পথে ছোট শাকিলের সঙ্গে পরিচয় হয় আবু সালেমের। প্রথম দিকে তিনি দাউদ ইব্রাহিমের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছোট শাকিলের গাড়িচালক হিসেবে কাজ করতেন। পরে বন্দুকধারীদের কাছে অস্ত্র পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব পান। দাউদের ভাই আনিস ইব্রাহিমের পৃষ্ঠপোষকতায় ধীরে ধীরে নিজের একটি চাঁদাবাজির দল গড়ে তোলেন।
১৯৯৩ সালের মুম্বাই ধারাবাহিক বোমা হামলার পর ভারত ছেড়ে দুবাইয়ে চলে যান সালেম। সেখান থেকেই মুম্বাইয়ের অপরাধজগতের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখেন। একসময় তাঁর দল বলিউডের প্রযোজক ও চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্বদের লক্ষ্য করে চাঁদাবাজি শুরু করে।
সিনেমার বিদেশি স্বত্ব ছিল মূল লক্ষ্য
আবু সালেমের চাঁদাবাজির ধরন ছিল কিছুটা ভিন্ন। শুধু অর্থ দাবি করাই নয়, বলিউডের সফল সিনেমার বিদেশে প্রদর্শন ও পরিবেশনার স্বত্ব পাওয়ার প্রতিও তাঁর আগ্রহ ছিল। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের বাজারে হিন্দি সিনেমার পরিবেশনা স্বত্বের মাধ্যমে বিপুল অর্থ আয়ের সুযোগ ছিল।
২০০১ সালের অক্টোবরে টাইমস অব ইন্ডিয়ার প্রতিবেদনে মুম্বাই পুলিশের এক কর্মকর্তার বরাতে বলা হয়, যেসব প্রযোজক বিদেশি পরিবেশনা স্বত্ব দিতে অস্বীকৃতি জানাতেন, তাঁদেরই সালেমের দল লক্ষ্যবস্তু করত। পুলিশ কর্মকর্তাদের দাবি ছিল, গত চার বছরে অন্তত ৩০ জন চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব তাঁর চাঁদাবাজির লক্ষ্য হয়েছিলেন।
এ তালিকায় ছিলেন সুভাষ ঘাই, রাকেশ রোশন, জে পি দত্ত, রাজীব রাই ও আমির খানের মতো পরিচিত নাম। সালেমের হয়ে লন্ডনভিত্তিক একজন প্রতিনিধির কাছে সিনেমার বিদেশি স্বত্ব হস্তান্তরের জন্য প্রযোজকদের চাপ দেওয়া হতো বলেও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছিল।
শাহরুখকে হত্যার হুমকি
বলিউডের সবচেয়ে বড় তারকাদের একজন শাহরুখ খানও বাদ পড়েননি আবু সালেমের হুমকি থেকে। নব্বইয়ের দশকে শাহরুখ যখন জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠছেন, তখনই তাঁকে ঘিরে বিপদের আশঙ্কা তৈরি হয়।
অনুপমা চোপড়ার লেখা ‘কিং অব বলিউড: শাহরুখ খান অ্যান্ড দ্য সিডাক্টিভ ওয়ার্ল্ড অব ইন্ডিয়ান সিনেমা’ বইয়ের বরাত দিয়ে ২০২২ সালে দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের এক প্রতিবেদনে ঘটনাটি তুলে ধরা হয়।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, সালেমের এক প্রযোজক বন্ধুর ছবিতে অভিনয় করতে রাজি হননি শাহরুখ। এরপরই তাঁকে হত্যার পরিকল্পনার খবর পায় পুলিশ। বিষয়টি জানতে পেরে তৎকালীন জ্যেষ্ঠ পুলিশ কর্মকর্তা রাকেশ মারিয়া পরিচালক মহেশ ভাটের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। মহেশ ভাট শাহরুখকে পুলিশের কাছে নিয়ে যান। তাঁর নিরাপত্তা জোরদার করা হয়। স্ত্রী গৌরী খান ও সন্তানদেরও সতর্ক থাকতে বলা হয়েছিল।
এরপর একদিন সালেম নিজেই শাহরুখকে ফোন করেন। কথোপকথনের এক পর্যায়ে মুসলিম নির্মাতাদের সঙ্গে কাজ না করার অভিযোগ তোলেন তিনি। শাহরুখ তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করেন, তিনি মনসুর খান, আব্বাস–মাস্তান ও আজিজ মির্জার মতো নির্মাতাদের সঙ্গেও কাজ করেছেন। কথোপকথনের এক পর্যায়ে সালেম তাঁকে আশ্বস্ত করেন, আপাতত তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনা নেই। কিন্তু তাতে আতঙ্ক কাটেনি অভিনেতার।
পরে শাহরুখ স্মৃতিচারণা করে বলেছিলেন, সালেমের ফোন আসা ছিল ভীষণ ভীতিকর অভিজ্ঞতা। তিনি নিজেকে এমন কেউ বলে মনে করেন না, যিনি এসব ঘটনায় ভয় পাবেন না। বরং বিষয়টি তাঁকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করেছিল। এমনকি নিজের নিরাপত্তার জন্য বুলেটপ্রুফ গাড়িও কিনেছিলেন তিনি।
রাকেশ রোশনের ওপর গুলি, লক্ষ্য ছিলেন আমিরও
২০০০ সালে ‘কহো না পেয়ার হ্যায়’ ছবির সাফল্যের পর পরিচালক ও প্রযোজক রাকেশ রোশনের ওপর হামলার ঘটনা ঘটে। মুম্বাইয়ের সান্তাক্রুজ এলাকায় নিজের অফিস থেকে বের হওয়ার পর তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় দুর্বৃত্তরা। তিনি আহত হলেও প্রাণে বেঁচে যান।
টাইমস অব ইন্ডিয়ার ২০০২ সালের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ছবিটির আয় থেকে নির্দিষ্ট অংশ না দেওয়ায় সালেমের লোকজন রাকেশ রোশনের ওপর হামলা চালিয়েছিল। এর আগে ১৯৯৬ সালে পরিচালক রাজীব রাইয়ের ওপরও হামলার ঘটনা ঘটেছিল।
আমির খানকেও ঘিরে উদ্বেগ তৈরি হয়েছিল। ২০০১ সালের অক্টোবরে মুম্বাই পুলিশের এক অভিযানে সালেমের দলের চার সদস্য নিহত হন। পুলিশের দাবি ছিল, ওই ব্যক্তিরা আমির খান, পরিচালক আশুতোষ গোয়ারিকর ও চলচ্চিত্র অর্থলগ্নিকারী ঝামু সুগন্ধকে হত্যার পরিকল্পনা করছিলেন। তবে পরিকল্পনাটি বাস্তবায়নের আগেই পুলিশ অভিযান চালায়।
গুলশান কুমার হত্যাকাণ্ডে সালেমের নাম
আবু সালেমের অপরাধজীবনের সবচেয়ে আলোচিত ঘটনাগুলোর একটি সংগীত প্রযোজক ও টি–সিরিজের প্রতিষ্ঠাতা গুলশান কুমার হত্যা। ১৯৯৭ সালের ১২ আগস্ট মুম্বাইয়ের আন্ধেরিতে একটি মন্দির থেকে বের হওয়ার সময় তাঁকে গুলি করে হত্যা করা হয়। ঘটনাটি গোটা ভারতীয় সংগীত ও চলচ্চিত্রজগৎকে নাড়িয়ে দিয়েছিল।
মুম্বাই পুলিশের অভিযোগ ছিল, এই হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যে ছিলেন আবু সালেম। পরবর্তী সময়ে হত্যার সঙ্গে যুক্ত কয়েকজনের বিরুদ্ধে মামলা ও বিচার হয়। তবে গুলশান কুমার হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সালেমের সংশ্লিষ্টতা নিয়ে বিভিন্ন সময়ে তদন্ত ও বিচারের প্রক্রিয়ায় যেসব তথ্য উঠে এসেছে, সেগুলোকে আলাদা করে বিবেচনা করা প্রয়োজন।
সুস্মিতা সেন ও সোনু নিগমের নামও এসেছিল
২০০৬ সালের এপ্রিলে টাইমস অব ইন্ডিয়ার একটি প্রতিবেদনে আবু সালেমের কথিত স্বীকারোক্তির বরাতে বলিউডের আরও কয়েকজন তারকার নাম প্রকাশ করা হয়। সেখানে ছিলেন অভিনেত্রী সুস্মিতা সেন, সংগীতশিল্পী সোনু নিগম এবং পরিচালক ডেভিড ধাওয়ান, সুনীল দর্শন, রাজকুমার কোহলি ও ইন্দ্র কুমার।
সালেমের বক্তব্য অনুযায়ী, তাঁদের কয়েকজনকে ফোন করে চাঁদা দাবি করা হয়েছিল। তবে বিষয়টি নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ সতর্কতা রয়েছে। ওই প্রতিবেদনেই উল্লেখ করা হয়েছিল, সালেমের আইনজীবী তাঁর স্বীকারোক্তিকে প্রশ্নবিদ্ধ করে জানিয়েছিলেন, সেটি প্রত্যাহার করা হয়েছে। ফলে এসব নামকে আদালতে প্রমাণিত অপরাধের শিকার বা সালেমের সঙ্গে অপরাধে জড়িত ব্যক্তি হিসেবে দেখার সুযোগ নেই।
২০০১ সালের জুলাইয়ে টাইমস অব ইন্ডিয়ার আরেক প্রতিবেদনে অভিনেতা অমরীশ পুরীকে সালেমের হুমকির শিকার হিসেবে উল্লেখ করা হয়। তাঁকে পুলিশি নিরাপত্তাও দেওয়া হয়েছিল। একই প্রতিবেদনে বলা হয়, অন্তত ১২ অভিনেতা–অভিনেত্রীকে হুমকি দিয়ে ১০ কোটি রুপির বেশি চাঁদা দাবি করা হয়েছিল বলে পুলিশের অভিযোগ ছিল।
মনীষা কৈরালার ব্যক্তিগত সচিবের হত্যাকাণ্ড
আবু সালেমের নাম জড়িয়ে যায় অভিনেত্রী মনীষা কৈরালার ব্যক্তিগত সচিব অজিত দেওয়ানির হত্যাকাণ্ডেও। ২০০১ সালের জুনে তাঁকে হত্যা করা হয়। পুলিশের অভিযোগ ছিল, চাঁদাবাজির দাবিতে রাজি না হওয়ায় সালেমের লোকজন তাঁকে হত্যা করেছিল।
২০০৬ সালে সালেম নিজেই ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে দেওয়া এক বক্তব্যে এই হত্যাকাণ্ডে নিজের ভূমিকার কথা স্বীকার করেছিলেন বলে সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়। তবে তাঁর আইনজীবী সেই স্বীকারোক্তি নিয়ে আপত্তি তোলেন এবং পুলিশি নির্যাতনের অভিযোগও করেন।
মণিকা বেদির সঙ্গে প্রেম, পর্তুগালে গ্রেপ্তার
অপরাধজগতের সঙ্গে আবু সালেমের সম্পর্কের পাশাপাশি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনও সংবাদমাধ্যমে ব্যাপক আলোচিত হয়েছিল। বিশেষ করে অভিনেত্রী মণিকা বেদির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক। একসময় দুজনকে একসঙ্গে বিভিন্ন দেশে দেখা গেছে। তাঁদের সম্পর্ক নিয়ে বলিউডে নানা আলোচনা ছিল।
২০০২ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর পর্তুগালের লিসবনে আবু সালেম ও মণিকা বেদিকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁদের বিরুদ্ধে ভুয়া পরিচয় ও জাল নথি ব্যবহার করে দেশটিতে প্রবেশের অভিযোগ ছিল। দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়ার পর ২০০৫ সালের ১১ নভেম্বর দুজনকে ভারতে প্রত্যর্পণ করা হয়।
মণিকা বেদির জীবনও এরপর বড় ধরনের মোড় নেয়। ভুয়া পাসপোর্ট ব্যবহারের মামলায় ২০০৬ সালে হায়দরাবাদের একটি আদালত তাঁকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দেন। পরে উচ্চ আদালত সাজা কমান। ২০১০ সালে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট তাঁর দণ্ড বহাল রেখে ইতিমধ্যে কারাগারে কাটানো সময়কেই সাজা হিসেবে গণ্য করেন।
অপরাধের বিচার ও কারাবাস
আবু সালেমের অপরাধজীবনের পরিণতি আসে দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। ১৯৯৩ সালের মুম্বাই ধারাবাহিক বোমা হামলায় ২৫৭ জন নিহত ও ৭১৩ জন আহত হয়েছিলেন। এ মামলায় অস্ত্র ও বিস্ফোরক পরিবহনের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে ২০১৭ সালে বিশেষ আদালত সালেমকে দোষী সাব্যস্ত করেন। আদালত তাঁকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেন।
এ ছাড়া ১৯৯৫ সালে নির্মাতা ও ব্যবসায়ী প্রদীপ জৈন হত্যাকাণ্ডের মামলায়ও ২০১৫ সালে সালেমকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। আরও কয়েকটি চাঁদাবাজি ও জাল পাসপোর্ট–সংক্রান্ত মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে সাজা হয়।