লুক নিয়ে বাজে মন্তব্য, ভূমির ফিটনেস সংজ্ঞা

অন্তর্জালে অভিনয়শিল্পীদের, বিশেষ করে নায়িকারা প্রায়ই কটাক্ষের শিকার হন। বলিউড তারকাদের মধ্যে যাঁরা সবচেয়ে বেশি ট্রলের শিকার হন, ভূমি পেড়নেকর তাঁদের একজন। সম্প্রতি হিন্দুস্তান টাইমসের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে এ বিষয়ে কথা বলেছেন অভিনেত্রী।
ভূমি পেড়নেকর যখন ‘দম লাগাকে হেইসা’ চলচ্চিত্র দিয়ে বলিউডে প্রবেশ করেছিলেন, তখন তাঁর ওজন প্রায় ১০০ কেজি ছিল। সেই সময়ে ব্যতিক্রমী লুক আর অভিনয় দিয়ে দর্শকদের মন জয় করেছিলেন। সেখান থেকে তিনি ফিটনেসের যাত্রা শুরু করেন। তবে ভূমি স্বীকার করেন, শারীরিক ইমেজ নিয়ে দ্বিধা আসলে কখনো পুরোপুরি যায় না।
ভূমি পেড়নেকরের রূপান্তর
সাক্ষাৎকারে ভূমি তাঁর শারীরিক পরিবর্তনের কথা জানান। বলেন, এই বদল কেবল পর্দার নয়, বাস্তব জীবনেও। স্বীকার করেন, তিনি এখনো একটি চলমান প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন। চেষ্টা করছেন ট্রল থেকে নিজেদের দূরে রাখতে।
ভূমি বলেন, ‘আমার মনে হয়, এটা কখনোই পুরোপুরি ঠিক হয় না (ট্রল)।’ এই অভিনেত্রী আরও বলেন, ‘কারণ, আমরা এমন পরিবেশে বড় হয়েছি, যেখানে বিভিন্ন ধরনের মন্তব্যের মুখোমুখি হতে হয়েছে। কিন্তু আপনাকে নিজেকে ভালোবাসতে শিখতে হবে, সেটা একটি প্রক্রিয়া।’
ব্যক্তিগত যাত্রা নিয়ে ভূমি বলেন, ‘ঠিকঠাক ফিটনেসে আসতে অনেক সময় লেগেছে। এখনো এমন দিন আছে, যখন নিজের বদল যথেষ্ট দ্রুত হচ্ছে না বলে মন খারাপ হয়। কিন্তু মূল কথা হলো, আমার একটি রুটিন আছে, যা আমাকে নিয়ন্ত্রণে রাখে। আমার কাছে শারীরিক স্বাস্থ্যের সঙ্গে মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিতও। এটি কেবল বাইরের রূপের ব্যাপার নয়।’
ভূমি যোগ করেন, ‘এটি আপনার অন্তর্দৃষ্টির বিষয়ও। প্রতিবার যখন ব্যায়াম করি, আমি নিজেকে বোঝাই—আমি এটা করছি আমার শরীরের জন্য। আমি এটা করছি, যাতে আমি সবচেয়ে ফিট থাকতে পারি। আমি দীর্ঘজীবী হতে চাই। যখনই আমি দৌড়াচ্ছি বা হাঁটছি, তখন আমি অনেক মানসিক শক্তি পাই। এভাবেই আপনি নিজেকে যত্ন নিতে পারেন।’
ফিটনেসের সংজ্ঞা
হিন্দুস্তান টাইমসের সঙ্গে এই সাক্ষাৎকারে ভূমি বলেন, ‘ফিটনেস মানে নিজেকে ভালোবাসা। এটার চেয়ে বেশি কিছু নেই। যদি আপনি নিজেকে ভালোবাসেন, আপনি ফিট থাকবেন।’
ট্রল মোকাবিলা
নিজেকে ভালোবাসার যাত্রায় থাকা সত্ত্বেও ভূমি প্রায়ই তাঁর চেহারা নিয়ে কটাক্ষের শিকার হন। তিনি বলেন, তিনি এতে প্রভাবিত হন না। ভূমি বলেন, ‘দেখুন, আমি সব সময়ই দেখেছি, আপনি যা–ই করুন, ট্রল হবেই। এমনও সময় ছিল, যখন আমার ওজন ৯৬ কেজি, তখনো নানা মতামত এসেছিল। এখন আমার চেহারা ভিন্ন, এখনো অনেকে অনেক কিছু বলছেন।’ এই অভিনেত্রী যোগ করেন, ‘আসল বিষয় হলো, দর্শকদের জন্য আছি। তাঁরা যা বলেন, আমি তা শুনি। কিন্তু শেষে আমি যা আমার জন্য ঠিক মনে করি, তা–ই করি।’
পরবর্তী প্রকল্প
ভূমিকে সর্বশেষ দেখা গেছে নেটফ্লিক্সের ‘দ্য রয়্যাল’-এ। এখানে তাঁর সঙ্গে ছিলেন ঈষান খাট্টার। নতুন কাজ নিয়ে ভূমি বলেন, ‘কিছু বিষয় সত্যিই বলতে পারছি না। অনেক কিছু আছে, তবে এখনো ঘোষণা করা হয়নি। তবে এটা নিশ্চিত করতে পারি, আগামী বছর আমাকে তিন থেকে চারটি সিনেমায় দেখা যাবে।’