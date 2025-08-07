দাপট দেখাচ্ছে ‘সাইয়ারা’, হঠাৎ চমকে দিল ‘মহাবতার নরসিমা’

একদিকে প্রেম ও সুরের রোমান্টিক ঢেউয়ে ভাসিয়ে চলেছে ‘সাইয়ারা’, অন্যদিকে পৌরাণিক মিথ ও অ্যানিমেশনের অসাধারণ মিশেলে দর্শক টানছে ‘মহাবতার নরসিমা’। আর এই দুই ছবির মাঝখানে পড়ে ধুঁকছে বহুল প্রতীক্ষিত বড় বাজেটের ছবি ‘ধড়ক ২’ ও ‘সন অব সরদার ২’।
‘সাইয়ারা’র একচেটিয়া সাফল্যের কথা মাথায় রেখে অজয় দেবগনের ‘সন অব সরদার ২’-এর মুক্তির তারিখ এক সপ্তাহ পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ২৫ জুলাই মুক্তি পাওয়ার কথা থাকলেও ছবিটি প্রেক্ষাগৃহে আসে ১ আগস্ট। কিন্তু লাভ হয়নি। নবাগত অহান পান্ডে ও অনীত পাড্ডার ‘সাইয়ারা’ ছবিটি এরই মধ্যে বক্স অফিসে ব্লকবাস্টার তালিকায় নিজের জায়গা করে নিয়েছে। এদিকে ২৫ জুলাই মুক্তি পাওয়া অ্যানিমেটেড ছবি ‘মহাবতার নরসিমা’ ধীরে ধীরে চমক দেখাতে শুরু করেছে। পৌরাণিক কাহিনিভিত্তিক এ ছবি এখন বক্স অফিসে অন্যতম আলোচিত নাম।
তারকাবহুল, কিন্তু দুর্বল গল্প
অজয় দেবগন ও ম্রুণাল ঠাকুর অভিনীত ‘সন অব সরদার ২’ একটি পারিবারিক কমেডি। ২০১২ সালের জনপ্রিয় ছবি ‘সন অব সরদার’-এর সিক্যুয়েল হিসেবে দর্শকের অনেক প্রত্যাশা ছিল ছবিটি ঘিরে। মুক্তির তারিখ পিছিয়ে দেওয়া হয় ‘সাইয়ারা’র ভয়ে। কিন্তু তাতেও লাভ হয়নি। প্রথম ছয় দিনে ছবিটি আয় করেছে বাংলাদেশি মুদ্রায় মাত্র ৪৮ কোটি ৮০ লাখ টাকা, যেখানে ছবির বাজেট ছিল ১৫৫ কোটি টাকা। ষষ্ঠ দিনে ছবির আয় ছিল মাত্র ২ কোটি ৫৫ লাখ টাকা—যা স্পষ্টতই ব্যর্থতার ইঙ্গিত দেয়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ছবিতে প্রচলিত কৌতুক, ক্লিশে ডায়ালগ ও দুর্বল চিত্রনাট্যই হয়েছে এর ব্যর্থতার কারণ।
‘ধড়ক ২’: আবেগ আছে, দর্শক নেই
২০১৮ সালের ‘ধড়ক’-এর পর সিক্যুয়েল হিসেবে মুক্তি পায় ‘ধড়ক ২’। সিদ্ধান্ত চতুর্বেদী ও তৃপ্তি ডিমরি অভিনীত এই ছবির মূল আকর্ষণ ছিল দুজনের অভিনয় আর সামাজিক বার্তা। তবে ছবি মুক্তির পরের আয় হতাশাজনক।
প্রথম পাঁচ দিনে মোট আয় ২৩ কোটি ৮৭ লাখ টাকা। ষষ্ঠ দিনে আয় কমে দাঁড়ায় মাত্র ১ কোটি ৫৫ লাখে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যদিও সিদ্ধান্ত ও তৃপ্তির অভিনয়ের প্রশংসা হচ্ছে, কিন্তু বক্স অফিসে তেমন সাড়া নেই। ‘ধড়ক ২’ আসলে হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়ার মতো হলেও মূলধারার দর্শকের আকর্ষণ পায়নি। গল্পে নতুনত্বের অভাব, প্রচারণার দুর্বলতা ও ‘সাইয়ারা’র প্রতাপে পিছিয়ে পড়ে ছবিটি।
‘মহাবতার নরসিমা’: অ্যানিমেটেড ফিল্মের চমক
২৫ জুলাই মুক্তিপ্রাপ্ত পৌরাণিক কাহিনিনির্ভর অ্যানিমেটেড ছবি ‘মহাবতার নরসিমা’ নির্মাণ করেছেন অশ্বিন কুমার। হিন্দু পুরাণের চতুর্থ অবতার ‘নরসিমা’র গল্পে তৈরি এই ছবিটি প্রথমে ধীরগতিতে এগোলেও এখন তা রীতিমতো আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। মুক্তির ১৩ দিনের মাথায় ছবির আয় ১৭৪ কোটি ৮৪ লাখ টাকায় গিয়ে ঠেকেছে। প্রতিদিনই গড়ে প্রায় ৮-১০ কোটি টাকা আয় করছে। বিশেষ করে ছোটদের পাশাপাশি বড়রাও এই ছবিকে দেখছেন মন দিয়ে। টেকনিক্যাল কোয়ালিটি, ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর ও আবেগঘন সংলাপ ছবিটির প্রধান আকর্ষণ।
তবে নবাগত অহান পান্ডে ও অনীত পাড্ডা অভিনীত এবং মোহিত সুরি পরিচালিত ‘সাইয়ারা’ রীতিমতো ঝড় তুলেছে দর্শক হৃদয়ে। রোমান্টিক ঘরানার এই ছবিতে গান, আবেগ আর দৃশ্যায়নের এমন সমন্বয় ঘটেছে যে প্রেক্ষাগৃহে টিকিট পাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে বহু স্থানে। মুক্তির ২০তম দিনে ছবির আয় কিছুটা কমলেও এখন পর্যন্ত শুধু ভারতের বাজার থেকেই আয় ৪৭৫ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে। আর বিশ্বজুড়ে আয় ৭৭৫ কোটি টাকার ঘর ছুঁয়েছে। মাত্র ৬০ কোটি টাকায় নির্মিত ছবিটি এখন বলিউডের সাম্প্রতিক ইতিহাসে অন্যতম সফল প্রকল্প।
এখন প্রশ্ন উঠছে—এই চিত্রপট কতটা বদলাবে আগামী সপ্তাহে? বড় কোনো নতুন রিলিজ না থাকায় ‘সাইয়ারা’ ও ‘মহাবতার নরসিমা’ হয়তো আরও কিছুদিন রাজত্ব করবে বক্স অফিসে।
তবে বলিউডে কিছুই চূড়ান্ত নয়। হঠাৎই কোনো নতুন থ্রিলার বা বায়োপিক ঘুরিয়ে দিতে পারে বাজারের দিক। আপাতত যা বোঝা যাচ্ছে, তারুণ্যনির্ভর প্রেম আর পৌরাণিক গল্পই এখন দর্শকের প্রিয় খাবার।