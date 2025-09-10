হলিউড–দক্ষিণির ঝড়ে বলিউডের ভরসা এই সিনেমা

এখন শুক্রবারই ভারতের সিনেমাপ্রেমীদের জন্য উৎসব। নতুন নতুন ছবির মুক্তি, আর তারপর শুরু হয় কে কাকে হার মানায় সেই প্রতিযোগিতা। গত সপ্তাহও তার ব্যতিক্রম হয়নি। একই দিনে মুক্তি পেয়েছে টাইগার শ্রফের ‘বাগী ৪’ ও বিবেক অগ্নিহোত্রীর বহুল আলোচিত ‘দ্য বেঙ্গল ফাইলস’। এর আগে থেকেই প্রেক্ষাগৃহে জমে আছে সিদ্ধার্থ মালহোত্রা–জাহ্নবী কাপুর জুটির ‘পরম সুন্দরী’। সঙ্গে যুক্ত হয়েছে হলিউডের ভৌতিক ছবি ‘দ্য কনজুরিং লাস্ট রাইটস’ আর দক্ষিণি ইন্ডাস্ট্রির বড় বাজেটের ছবি ‘দিল মাদ্রাসি’। ফলে ভারতীয় বক্স অফিসে এখন চলছে একেবারে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই।
‘বাগী ৪’: বলিউডের ভরসা
টাইগার শ্রফ বলিউডে অ্যাকশন ঘরানার নির্ভরযোগ্য নাম। তাঁর জনপ্রিয় ফ্র্যাঞ্চাইজি ‘বাগী’-এর চতুর্থ কিস্তি ঘিরে শুরু থেকেই দর্শকদের আগ্রহ ছিল তুঙ্গে। মুক্তির আগেই অগ্রিম বুকিংয়ে ছবিটি প্রতিদ্বন্দ্বী সব ছবিকে পেছনে ফেলে দেয়। সপ্তাহান্তে মাত্র তিন দিনেই ছবির ভাঁড়ারে জমা পড়েছে ৪২ কোটি টাকার বেশি। শুধু সপ্তাহান্তেই আয় প্রায় ১৩ কোটি ৫০ লাখ টাকা। বলিউডের জন্য এটি নিঃসন্দেহে স্বস্তির খবর, কারণ সাম্প্রতিক সময়ে দক্ষিণি আর হলিউড ছবির চাপে তাদের বাজার অনেকটাই টলমল অবস্থায় ছিল।
‘দ্য বেঙ্গল ফাইলস’: বিতর্কে ছাপা, আয়ে খরা
অন্যদিকে বিবেক অগ্নিহোত্রীর ‘দ্য বেঙ্গল ফাইলস’ মুক্তির আগেই বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে। খুব কম শো সংখ্যা পেয়েছে ছবিটি। ফলে বক্স অফিসে শুরুই হয়েছে ব্যর্থতার সুরে। প্রথম দিনে ছবির আয় মাত্র ২ কোটি ৩৬ লাখ টাকা। তবে রোববার—মুক্তির তৃতীয় দিন—কিছুটা ঘুরে দাঁড়ায়। আয় বেড়ে দাঁড়ায় ৩ কোটি ৭১ লাখ টাকায়। তিন দিনে ছবিটির মোট আয় প্রায় ৯ কোটি টাকা। মিঠুন চক্রবর্তী, পল্লবী যোশি, অনুপম খের ও দর্শন কুমারের মতো তারকারা অভিনয় করলেও ছবিটি দর্শক টানতে পারেনি। বিশ্লেষকেরা বলছেন, বিতর্ক দিয়ে দর্শক টানা গেলেও সিনেমার গল্প ও নির্মাণ শক্ত না হলে বক্স অফিসে তা টিকতে পারে না।
‘পরম সুন্দরী’: চোখজুড়ানো দৃশ্য, ম্লান বক্স অফিস
তুষার জলোটা পরিচালিত ‘পরম সুন্দরী’ মুক্তি পেয়েছে ২৯ আগস্ট। কেরলের মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক দৃশ্য, হৃদয়স্পর্শী গান আর সিদ্ধার্থ–জাহ্নবীর রসায়নে দর্শকদের টেনেছিল প্রথম দিকে। ছবিটির বাজেট প্রায় ৮১ কোটি টাকা।
মুক্তির ১০ দিনে ছবিটি আয় করেছে ৬২ কোটি টাকার বেশি। তবে প্রাথমিক সাফল্যের পর ধীরে ধীরে গতি কমেছে। দশম দিনে আয় নেমে এসেছে মাত্র ৩ কোটি ৩৮ লাখ টাকায়। বিশ্লেষকেরা বলছেন, চেনা গল্প আর পূর্বানুমেয় প্লটের কারণে ছবিটি দর্শকদের দীর্ঘ সময় প্রেক্ষাগৃহে ধরে রাখতে পারছে না।
হলিউডের ভৌতিক ঝড়
এদিকে ভারতের প্রেক্ষাগৃহে শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করেছে হলিউড ছবি ‘দ্য কনজুরিং লাস্ট রাইটস’। মুক্তির মাত্র চার দিনেই ছবিটি ৫০ কোটি রুপির মাইলফলক ছুঁয়েছে, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৬৭ কোটি ৫০ লাখ টাকা। শুধু রোববারেই ছবিটি আয় করেছে প্রায় ১৯ কোটি টাকা। দীর্ঘদিন ধরে ভারতে ভৌতিক ছবির বাজারে ‘দ্য কনজুরিং’ সিরিজের বিশেষ কদর আছে। এবারের কিস্তিও সেই ধারাকে আরও শক্ত করেছে।
দক্ষিণি ছবির জয়যাত্রা
দক্ষিণি ছবির জয়জয়কারও অব্যাহত। ‘দিল মাদ্রাসি’ মুক্তির তিন দিনেই আয় করেছে প্রায় ৪৯ কোটি ৪১ লাখ টাকা। এর মধ্যে রোববারের আয়ই ১৪ কোটি ৬৫ লাখ টাকা। দক্ষিণি সিনেমা সাম্প্রতিক সময়ে শুধু দক্ষিণ ভারতে নয়, সারা দেশেই দাপট দেখাচ্ছে। শক্তিশালী গল্প, কারিগরি উৎকর্ষ আর তারকাদের জনপ্রিয়তা মিলেই এসব ছবির প্রতি দর্শকদের টান বাড়াচ্ছে।
বক্স অফিসের লড়াই: কে এগিয়ে?
সব মিলিয়ে এখন ভারতীয় বক্স অফিসের দৃশ্যপট স্পষ্ট। হলিউডের ছবি ‘দ্য কনজুরিং লাস্ট রাইটস’ ও দক্ষিণি ছবি ‘দিল মাদ্রাসি’ বিপুল আয় করে এগিয়ে আছে। তবে বলিউডের ভরসা এখন টাইগার শ্রফের ‘বাগী ৪’। ‘পরম সুন্দরী’ ভালো শুরু করলেও গতি কমেছে। আর ‘দ্য বেঙ্গল ফাইলস’ বিতর্কে থাকলেও দর্শকের মন জয় করতে ব্যর্থ।
বলিউডের জন্য সতর্কবার্তা
বিশ্লেষকেরা মনে করছেন, বলিউডের জন্য এটি একধরনের সতর্কবার্তা। দক্ষিণি ও হলিউড ছবির চাপে তাদের বাজার সংকুচিত হচ্ছে। বলিউডকে টিকে থাকতে হলে বড় বাজেটের পাশাপাশি নতুন গল্প, বৈচিত্র্যময় ঘরানা আর শক্তিশালী নির্মাণে মনোযোগ দিতে হবে। নইলে ‘বাগী ৪’-এর মতো কিছু ব্যতিক্রম বাদে তারা বাজার হারানোর ঝুঁকিতে পড়বে।