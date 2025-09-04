শ্রীদেবীর হঠাৎ মৃত্যু যেভাবে চার ভাই-বোনকে এক করে

বলিউডের প্রথম সারির নায়িকা শ্রীদেবীর আকস্মিক মৃত্যুর পরই নতুনভাবে গড়ে ওঠে কাপুর পরিবারের ভেতরের এক সম্পর্ক। সেই সময়েই এগিয়ে এসেছিলেন অর্জুন কাপুর আর আনশুলা কাপুর। তাঁরা সৎবোন জাহ্নবী কাপুর ও খুশি কাপুরের পাশে দাঁড়ান। আগে থেকে তাঁদের খুব একটা ঘনিষ্ঠতা ছিল না; কিন্তু বিপদের সময় ঠিকই এক হন চার ভাই–বোন। সম্প্রতি দ্য কুইন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে এ বিষয়ে কথা বলেছেন অংশুলা ।
শ্রীদেবীর মৃত্যুর সময় জাহ্নবীর বয়স ছিল ২১, তিনি তখন বলিউড অভিষেকের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত। খুশির বয়স মাত্র ১৭। জীবনের এই সংকটময় সময়ে তাঁদের হাত ধরে এগিয়ে আসেন অর্জুন আর অংশুলা।
‘আমি আমার মায়ের মৃত্যুর পর যে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গিয়েছিলাম, সেটা জানি। চাইনি জাহ্নবী আর খুশি একা একা কঠিন পরিস্থিতি সামলাক। আমার আর ভাইয়ার (অর্জুন) মধ্যে কথাবার্তা হয়েছিল, আমরা ওদের একা রাখতে চাই না। ওদের বয়স তখন খুব কম। তাই পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছি।’ বলেন অংশুলা।
অংশুলা আরও জানান, অর্জুন শুধু বোনদের জন্য নয়, এই শোকের সময়ে বাবা বনি কাপুরেরও পাশে থাকতে চেয়েছিলেন সর্বতোভাবে।
নতুন সম্পর্ক, নতুন শুরু
অংশুলার ভাষায়, শ্রীদেবীর মৃত্যু-পরবর্তী সময় থেকেই তিনি আসলে জাহ্নবী ও খুশিকে চিনতে শুরু করেছেন। তিনি বলেন, ‘২০১৮ সালের পর থেকে আমরা একে অপরকে জানতে শুরু করি। এটা ছিল একেবারে ফাঁকা কাগজের মতো। পরিবারের পূর্বধারণা বা শোনা কথা নয়, বরং নিজেদের মতো করে জানার সুযোগ তৈরি হয়েছিল।’
জাহ্নবী-খুশির লড়াই আর আনশুলার প্রেরণা
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের তীব্র সমালোচনার মধ্যেই বলিউডে অভিষেক হয়েছিল জাহ্নবী ও খুশির। তাঁদের লড়াই দেখে অনুপ্রাণিত হয়েছেন অংশুলা।
‘ওরা দুজনেই আলাদা মানুষ, শক্তিশালী নারী হয়ে উঠেছে। এত অল্প বয়সে মাকে হারিয়ে শোবিজের কঠিন দুনিয়ায় টিকে থাকা সহজ নয়। কিন্তু ওরা যেভাবে সামলেছে, তা আমাকে জীবনদক্ষতার শিক্ষা দিয়েছে,’ বলেন অংশুলা।
বর্তমান সম্পর্ক
এখন কাপুর পরিবারের এই চার ভাই-বোন খুব ঘনিষ্ঠ। পেশাগত ও ব্যক্তিগত জীবনের অনেক কিছুই নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেন। অংশুলার কথায়, ‘একসঙ্গে সময় কাটানোর জন্য জাহ্নবী নিজেই উদ্যোগী হয়। আমি জানি, যা–ই হোক না কেন, আমি ওদের বড় বোন হিসেবেই থাকব।’
জাহ্নবী অভিনীত নতুন সিনেমা ‘পরম সুন্দরী’ মুক্তির পর ভালোই ব্যবসা করছে। সিনেমাটিতে তাঁর নায়ক সিদ্ধার্থ মালহোত্রা। সামনে খুশি কাপুরকেও দেখা যাবে নতুন সিনেমায়।
তথ্যসূত্র: ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস