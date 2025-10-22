নতুন সিনেমাগুলো যেমন চলছে

ভারতে দিওয়ালি মানেই নতুন নতুন ছবি মুক্তি। এবার দিওয়ালি উপলক্ষে মুক্তি পেয়েছে দুটি সিনেমা ‘থামা’, আর ‘এক দিওয়ানে কি দিওয়ানিয়ত’। ম্যাড্ডক ফিল্মস-এর ‘থামা’-কে ঘিরে আগে থেকেই উন্মাদনা ছিল প্রচুর। মুক্তির প্রথম দিনে সেই উন্মাদনা ধরা পড়েছে। তবে ‘এক দিওয়ানে কি দিওয়ানিয়ত’ ছবিটিও রীতিমতো দাপট দেখাচ্ছে। উৎসবের আবহে মুক্তি পাওয়া নতুন দুই ছবির পাশাপাশি ‘কানতারা চ্যাপ্টার ১’-এর গতি এখনো অব্যাহত। গতকাল মঙ্গলবার বক্স অফিস থেকে আয়ের দৌড়ে কোন ছবি কতটা এগিয়ে, তা দেখে নেওয়া যাক।
আয়ুষ্মান খুরানা ও রাশমিকা মান্দানা ‘থামা’
ম্যাড্ডক ফিল্মস-এর হরর-কমেডি ইউনিভার্সের নতুন ছবি হলো ‘থামা’। গতকাল দিওয়ালি উপলক্ষে মুক্তি পেয়েছে ছবিটি। উৎসবমুখর দিনে প্রযোজক দিনেশ ভিজান এক সঠিক ছবি উপহার দিয়েছেন সিনেমাপ্রেমীদের। কারণ, আদিত্য সরপোতদার পরিচালিত ছবিতে ভূত-কমেডির মিশেলের মধ্যে রোমান্স আছে ভরপুর। ‘থামা’ ছবির রোমান্টিক জুটি আয়ুষ্মান খুরানা ও রাশমিকা মান্দানা।
ছবির মুক্তির আগেই তাঁদের দুরন্ত রোমান্স সবাইকে ছুঁয়ে গেছে। সংগীত পরিচালক শচীন-জিগর-এর সুরে ‘থামা’-র গানগুলো ইতিমধ্যে দারুণ জনপ্রিয়তা পেয়েছে। শুধু আয়ুষ্মান-রাশমিকা নয়, ছবিতে নওয়াজুদ্দিন সিদ্দিকী, পরেশ রাওয়াল-এর মতো তুখোড় অভিনেতারা আছেন।
দীর্ঘদিন পর এই ছবিতে আবার আইটেম নাচ করে মাতিয়েছেন মালাইকা অরোরা। তাই সব মিলিয়ে ‘থামা’ ছবিতে বিনোদনের সব রসদ থরে থরে সাজানো আছে। ছবিটি মুক্তির প্রথম দিনেই সাড়া ফেলেছে। বিভিন্ন রিপোর্ট অনুযায়ী, ২৪ কোটি রুপি আয় করে বক্স অফিসের খাতা খুলেছে হরর-কমেডি ছবিটি। দিনেশ ভিজানের ‘থামা’ ছবির বাজেট ১৫০ কোটি রুপি মতো। বাণিজ্যিক বিশ্লেষকদের মতে বাজেট অনুপাতে ছবির শুরুটা ভালোই হয়েছে। তাই ‘থামা’কে ঘিরে নির্মাতারা আশায় বুক বেঁধেছেন।
এক দিওয়ানে কি দিওয়ানিয়ত
মিলাপ জাভেরি পরিচালিত ‘এক দিওয়ানে কি দিওয়ানিয়ত’ ছবিকে ঘিরে সিনেমাপ্রেমীদের মধ্যে তেমন আগ্রহ চোখে পড়েনি। কিন্তু ‘থামা’র দাপটের মধ্যে রোমান্টিক-ড্রামা ছবির শুরুটা ভালোই হয়েছে বলা চলে। এই ছবিতে জুটি বেঁধে এসেছেন হর্ষবর্ধন রানে এবং সোনম বাজওয়া। ৩০ কোটি রুপি বাজেটে নির্মিত ‘এক দিওয়ানে কি দিওয়ানিয়ত’ ছবিটি ওপেনিং ডেতে অর্থাৎ গত মঙ্গলবার ৮ কোটি ৫ লাখ রুপি আয় করেছে। বাজেট অনুপাতে বক্স অফিসের শুরুটা অনেকেই ভালো বলে মনে করছেন।
কানতারা চ্যাপ্টার ১
দক্ষিণি তারকা ঋষভ শেঠির ‘কানতারা চ্যাপ্টার ১’ ছবিটি এখনো দাপট দেখিয়ে চলেছে। ‘থামা’ আর ‘এক দিওয়ানে কি দিওয়ানিয়ত’— নতুন এই দুই ছবির মুক্তির পরও ‘কানতারা’ পাল্লা দিয়ে চলেছে। রিপোর্ট অনুযায়ী মুক্তির ২০ দিনের দিন ঋষভের এই ছবির আয় ১২ কোটি রুপি। ‘কানতারা চ্যাপ্টার ১’ ছবিটি বক্স অফিস থেকে এখন পর্যন্ত ৫৪৭ কোটি ১৫ লাখ রুপি আয় করেছে।