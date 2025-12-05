ক্যাটরিনা কাইফ ও ভিকি কৌশল
ক্যাটরিনা কাইফ ও ভিকি কৌশল
বলিউড

তারকা ভিকি নয়, এখন শুধু ‘বাবা’—জীবনের সবচেয়ে বড় ঘটনা

বিনোদন ডেস্ক

বলিউডের জনপ্রিয় তারকা দম্পতি ক্যাটরিনা কাইফ ও ভিকি কৌশলের ঘরে এখন খুশির জোয়ার। সদ্য মা–বাবা হয়েছেন এই তারকা জুটি। নতুন অতিথির আগমনে আবেগে ভাসছেন দুজনই। তবে সন্তানের জন্মের পর আপাতত সবটা সময় নবজাতকের সঙ্গেই কাটাচ্ছেন ক্যাটরিনা। নতুন মা হিসেবে এখনো তাঁকে প্রকাশ্যে দেখা যায়নি। অন্যদিকে বাবা হওয়ার পর প্রথমবারের মতো প্রকাশ্য অনুষ্ঠানে দেখা গেছে ভিকি কৌশলকে।

সম্প্রতি মুম্বাইয়ে একটি অনুষ্ঠানে হাজির হন ভিকি। সেখানেই সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে নিজের আবেগ আর সন্তানের আগমনের অনুভূতি লুকাতে পারেননি অভিনেতা। প্রথমবার বাবা হওয়ার অভিজ্ঞতা নিয়ে ভিকি কৌশল বলেন, ‘এ বছরটা আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ঘটনা হলো বাবা হওয়া। আমি সব সময় ভেবেছিলাম, যেদিন এই মুহূর্তটা আসবে, সেদিন হয়তো আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাব। কিন্তু বাস্তবে অনুভূতিটা একেবারেই ভিন্ন। এই মুহূর্ত আমাকে আরও সংযত করেছে, মাটির মানুষ করে দিয়েছে।’

ভিকি কৌশল

বাবা হওয়ার অনুভূতির মধ্য দিয়ে জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিও বদলে গেছে বলে জানান ভিকি। তাঁর কথায় স্পষ্ট, এই অধ্যায় তাঁকে আরও দায়িত্বশীল ও সংবেদনশীল মানুষ করে তুলেছে।

এখনো তাঁদের সন্তানের নাম ঠিক করেননি ক্যাটরিনা ও ভিকি। ছেলেকে প্রকাশ্যেও আনেননি তাঁরা। তবে শিগগিরই সন্তানের নাম ঘোষণা করা হবে—এমন ইঙ্গিত দিয়েছেন ভিকি কৌশল।

ভিকি কৌশল আর ক্যাটরিনা কাইফ। কোলাজ

চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সুখবরটি জানান ক্যাটরিনা ও ভিকি। বেবি বাম্পের ছবি শেয়ার করে ক্যাটরিনা কাইফ লিখেছিলেন, ‘আমাদের জীবনের সবচেয়ে সুন্দর একটি অধ্যায় শুরু হতে চলেছে। ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতায় আমাদের হৃদয় ভরে আছে।’

গত ৭ নভেম্বর তাঁদের ঘরে জন্ম নেয় পুত্রসন্তান। সন্তানের জন্মের পর দুজনের অফিশিয়াল ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট থেকে যৌথ বিবৃতি দেন ক্যাটরিনা ও ভিকি। সেখানে তাঁরা লেখেন, ‘আমাদের জীবনে আনন্দের উপলক্ষ এসেছে। ভালোবাসা আর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে আমরা আমাদের পুত্রসন্তানকে স্বাগত জানাই।’
এই বার্তায় ভক্ত–দর্শকদের ভালোবাসা ও শুভকামনার জন্য বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানান ভিকি–ক্যাটরিনা।

ক্যাটরিনা ও ভিকি

বিয়ের পর থেকেই কাজের গতি অনেকটাই কমিয়ে দিয়েছিলেন ক্যাটরিনা কাইফ। গত দুই বছর তিনি কোনো নতুন ছবির কাজ হাতে নেননি। সংসার এবং ব্যক্তিগত জীবনের দিকে মনোযোগ দিচ্ছিলেন অভিনেত্রী। অবশেষে সেই সংসারেই এলো সবচেয়ে বড় সুখবর—এক নতুন জীবনের আগমন।
ভিকি ও ক্যাটরিনার এই নতুন অধ্যায় ঘিরে বলিউড ও তাঁদের ভক্তদের মধ্যেও বিরাজ করছে আনন্দ ও শুভকামনার আবহ।

