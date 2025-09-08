‘রঙ্গিলা’, ঊর্মিলার সেই উদ্দাম নাচ কে ভুলতে পারে...

উত্তাল সমুদ্র, ঢেউ এসে ভাঙছে তীরে। সাদা গেঞ্জিতে দৌড়ে চলেছেন ঊর্মিলা মাতন্ডকর। ‘তানহা তানহা’ গানে তাঁর আবেদনময়ী উপস্থিতি কে ভুলতে পারে! কেবল কি গান, গল্প, অভিনয় আর নির্মাণ মিলিয়ে রাম গোপাল ভার্মার ‘রঙ্গিলা’ হয়ে রয়েছে নব্বই দশকের অন্যতম আলোচিত সিনেমা। আজ ৮ সেপ্টেম্বর, সিনেমাটি মুক্তির ৩০ বছর পূর্ণ হচ্ছে।
‘রঙ্গিলা’ কেবল একটি সিনেমা নয়
সিনেমার তিন দশক পূর্তি উপলক্ষে ইনস্টাগ্রামে এক দীর্ঘ পোস্ট দিয়েছেন ঊর্মিলা। ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করা ভিডিওতে দেখা যায়, ৫১ বছর বয়সী এই অভিনেত্রী নেচেছেন ছবির বিখ্যাত গান ‘রঙ্গিলা রে’র তালে। ১৯৯৫ সালের ৮ সেপ্টেম্বর মুক্তি পাওয়া ছবিটি পরিচালনা করেছিলেন রাম গোপাল ভার্মা। ছবিতে ঊর্মিলার সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন জ্যাকি শ্রফ আর আমির খানও।
ঊর্মিলা লিখেছেন, ‘এটা কখনোই শুধু একটি সিনেমা ছিল না। এটা ছিল আর এখনো আছে এক অনুভূতিভরা আনন্দ, স্বপ্ন, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, সৌন্দর্য, উদ্দীপনা, স্নেহ, প্রশংসা, ভালোবাসা, আকাঙ্ক্ষা, সংগ্রাম আর জয়ের গল্প। সবচেয়ে বড় কথা—এটা জীবনের এক মহা উদ্যাপন।’ পোস্টে তিনি আরও যোগ করেন, ‘প্রতিটি গান কেবল গান নয়, বরং উদ্যাপন—যেখানে আছে ভারতীয় সাহিত্য ও কবিতার আবেগ। এক সরল কিশোরী রুপালি পর্দায় পা রাখে আর তার নিষ্কলুষতা দিয়ে দর্শকের হৃদয় জয় করে নেয়।’
ঊর্মিলা পোস্ট শেষ করেছেন এভাবে, ‘তিরিশ বছর আগে আজকের এই দিনে “রঙ্গিলা” আপনাদের সবার সিনেমা হয়ে উঠেছিল। আজও এর জাদু আপনাদের ফিরিয়ে নিতে পারে সেই মুহূর্তে—যখন আপনারা হেসেছিলেন, উল্লাস করেছিলেন, প্রেমে পড়েছিলেন। এত ভালোবাসা দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। আপনাদের ভালোবাসা ও সম্মান আমার জীবনের সবচেয়ে বড় আশীর্বাদ।’
গল্প কী নিয়ে
রাম গোপাল ভার্মার এই ছবির কাহিনিতে মুনা (আমির খান) ও জনপ্রিয় নায়ক রাজ কামাল (জ্যাকি শ্রফ) দুজনই ভালোবাসেন মিলিকে (ঊর্মিলা)। স্বপ্ন ছিল নায়িকা হওয়ার, আর সেই স্বপ্নের সিঁড়ি বেয়ে এগিয়েছিল কাহিনি। ছবির গানগুলোর সুরকার ছিলেন এ আর রাহমান, যা আজও সমান জনপ্রিয়।
জ্যাকির গেঞ্জিতে ‘তানহা তানহা’‘রঙ্গিলা’
সিনেমার ‘তানহা তানহা ইয়াহাঁ পে জিনা’ গানটি মুক্তির পরই ঊর্মিলার আবেদনময়ী উপস্থিতির কারণে আলোচনার জন্ম দিয়েছিল।
বছর কয়েক আগে জি কমেডি শোতে অতিথি হয়ে এসে ঊর্মিলা শেয়ার করেছেন গানটির শুটিংয়ের মজার তথ্য। তিনি জানান, সমুদ্রতটে ধারণ করা একটি দৃশ্যে তিনি আসলে পরেছিলেন জ্যাকি শ্রফের গেঞ্জি! ঊর্মিলার ভাষায়, ‘কেউ জানে না, কিন্তু “তানহা তানহা” গানে আমি জ্যাকির গেঞ্জি পরেছিলাম। সত্যি বলতে, দারুণ খুব মজা হয়েছিল।’
ঊর্মিলা আরও বলেন,‘গানের দৃশ্যটিতে আমরা নতুনত্ব আনতে চেয়েছিলাম। তখন জ্যাকি হঠাৎই প্রস্তাব দিলেন, আমি যেন ওর গেঞ্জি পরি। প্রথমে একটু দ্বিধায় ছিলাম, তবে শেষে সব ঈশ্বরের ওপর ছেড়ে দিয়ে রাজি হয়ে গেলাম। পরে প্রচুর প্রশংসা আর ভালোবাসা পেয়েছি। তাই আমার জন্য দারুণভাবে শেষ হয়েছিল।”’
তথ্যসূত্র: হিন্দুস্তান টাইমস, এনডিটিভি