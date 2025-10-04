ফারহান আখতার। এক্স থেকে
পেট্রলপাম্পে ১৬ লাখ টাকা মেরেছেন ফারহানের গাড়িচালক

বিনোদন ডেস্ক

আর্থিক প্রতারণার শিকার বলিউড অভিনেতা ও প্রযোজক ফারহান আখতারের পরিবার। মুম্বাই পুলিশ এর মধ্যেই ফারহান আখতার পরিবারের চালক নরেশ সিংহ (৩৫) ও বান্দ্রা লেকের একটি পেট্রলপাম্পের কর্মচারী অরুণ সিংয়ের (৫২) বিরুদ্ধে ১২ লাখ রুপির (প্রায় ১৬ লাখ টাকা) প্রতারণার অভিযোগে মামলা করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, ফারহান আখতারের মা হানি ইরানির গাড়িচালক ও পেট্রলপাম্পের এক কর্মচারী যোগসাজশে এই অর্থ হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে। খবর ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের

ফারহান আখতারের মা হানি ইরানি ১ অক্টোবর বান্দ্রা থানায় এই জালিয়াতির অভিযোগ করেন। হানি ইরানির ম্যানেজার দিয়া ভাটিয়া আবিষ্কার করেন, তাঁর মারুতি গাড়িটির ট্যাংকের ধারণক্ষমতা ৩৫ লিটার হলেও সেখানে ৬২১ লিটার ডিজেল ভর্তি করা হয়েছে। তখনই তাঁর সন্দেহ হয়। দিয়া যখন নরেশকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন, তখন তিনি হিসেবের গরমিলের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারেননি।

হানি ইরানি। ফেসবুক থেকে

ম্যানেজার কার্ড পরীক্ষা করে দেখেন যে নরেশ তিনটি কার্ড ব্যবহার করেছেন, যেগুলো সবই জাভেদ আখতারের নামে নিবন্ধিত। দিয়া আরও জানতে পারেন যে চালক সাত বছর আগে বিক্রি হওয়া একটি গাড়ির জন্য জ্বালানি কিনেছিলেন।

এরপর ম্যানেজার দিয়া পুরো ঘটনা জানান হানি ইরানিকে। পরে নরেশ জানান যে তিনি ২০২২ সালে ফারহানের আগের চালক সন্তোষ কুমারের কাছ থেকে তিনটি কার্ড পেয়েছিলেন। তার পর থেকে তিনি সব সময় বান্দ্রা লেকের কাছে এসভি রোড পেট্রোলপাম্প থেকে জ্বালানি ভরতেন। এই পেট্রলপাম্পের অন্য কর্মচারীদের সঙ্গে জালিয়াতির পরিকল্পনা করেছিলেন। পরে হানি ইরানি থানায় অভিযোগ দায়েরের সিদ্ধান্ত নেন।

