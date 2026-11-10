৪ হাজার কোটির ‘রামায়ণ’–এর সঙ্গে পাল্লা! চমকে দিল ৩০ কোটির সিনেমাটি

একদিকে রণবীর কাপুর, যশ ও সাই পল্লবীর মতো তারকাদের নিয়ে তৈরি পৌরাণিক ছবি ‘রামায়ণ: পার্ট ওয়ান’, অন্যদিকে দক্ষিণ ভারতের জনপ্রিয় অভিনেতা সুরিয়ার নতুন ছবি ‘সিন’। মুক্তির পর থেকেই বক্স অফিসে আলোচনায় রয়েছে দুই সিনেমা। বিশাল বাজেট, তারকাবহুল আয়োজন ও প্রচারের দিক থেকে ‘রামায়ণ’ অনেক এগিয়ে থাকলেও তুলনামূলক ছোট পরিসরের ‘সিন’ও দর্শক টানছে সমানতালে। ৬ নভেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়া ছবিটি পরিচালনা করেছেন মালয়ালম সিনেমার পরিচিত নির্মাতা জিতু মাধবন। সুরিয়ার সঙ্গে এতে অভিনয় করেছেন নাজরিয়া নাজিম ও নাসলেন। ছবিটির বিশেষত্ব হলো, প্রচলিত অ্যাকশনধর্মী নায়কোচিত সিনেমার বাইরে গিয়ে এখানে সুরিয়াকে দেখা গেছে এক অদ্ভুত স্বভাবের পুলিশ কর্মকর্তার চরিত্রে।
মুক্তির প্রথম সপ্তাহান্তেই বিশ্বব্যাপী ১০০ কোটি রুপির বেশি আয় করেছে ছবিটি। ৯ নভেম্বর প্রকাশিত হিসাব অনুযায়ী, তিন দিনে এর বিশ্বব্যাপী আয় প্রায় ১১৬ কোটি ৭০ লাখ রুপি। অন্যদিকে একই সময়ে ‘রামায়ণ’ প্রায় ৫০০ কোটি রুপির বিশ্বব্যাপী ব্যবসার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। তবে ‘রামায়ন’–এর বাজেট যেখানে ৪ হাজার কোটি রুপি, সেখানে মাত্র ৩০ কোটি বাজেটের ‘সিন’–এর সাফল্য বিশ্লেষকদেরও চমকে দিয়েছে।
তিন দিনে শতকোটি, কীভাবে সম্ভব হলো
৬ নভেম্বর দীপাবলির উৎসবকে সামনে রেখে মুক্তি পায় ‘সিন’। প্রথম দিনেই ছবিটি ভারতের বক্স অফিসে প্রায় ১৯ কোটি ১৫ লাখ রুপি নেট আয় করে। বিদেশের বাজার থেকে আসে প্রায় ১২ কোটি রুপি। সব মিলিয়ে প্রথম দিনের বিশ্বব্যাপী আয় দাঁড়ায় ৩৪ কোটি ২৫ লাখ রুপি।
এরপর দর্শকের আগ্রহ আরও বাড়তে থাকে। প্রথম সপ্তাহান্তে ছবিটির বিশ্বব্যাপী আয় ১০০ কোটি রুপির সীমা ছাড়িয়ে যায়। হিন্দুস্তান টাইমসের ৯ নভেম্বরের প্রতিবেদন অনুযায়ী, তিন দিনে ছবিটির আয় প্রায় ১১৬ কোটি ৭০ লাখ রুপি। শুধু ভারতের বাজারেই আয় প্রায় ৮৬ কোটি রুপি।
‘রামায়ণ’-এর মতো বড় আয়োজনের ছবির সঙ্গে একই সময়ে মুক্তি পেয়েও ‘সিন’ দর্শক হারায়নি। অনলাইন টিকিট বিক্রির প্ল্যাটফর্ম বুকমাইশোতে শুধু রোববারেই ছবিটির ৫ লাখ ১৬ হাজার টিকিট বিক্রি হয়েছে। একই দিনে ‘রামায়ণ’-এর টিকিট বিক্রির প্রায় অর্ধেক ছিল এই সংখ্যা। সুরিয়ার আগের দুই ছবি ‘কারুপ্পু’ ও ‘বিশ্বনাথ অ্যান্ড সন্স’-এর তুলনায়ও প্রথম রোববারের টিকিট বিক্রি বেশি হয়েছে।
পুলিশ কর্মকর্তা, কিন্তু নায়কোচিত চরিত্র নয়
‘সিন’-এর গল্পের কেন্দ্রে ইনবারাজ নামের এক পুলিশ কর্মকর্তা। চরিত্রটিতে অভিনয় করেছেন সুরিয়া। তিনি মেধাবী, অপরাধ তদন্তে অসাধারণ দক্ষ; কিন্তু তাঁর স্বভাবে রয়েছে অদ্ভুত কিছু বৈশিষ্ট্য। পুলিশের চাকরি থেকে অবসর নিতে চান তিনি। এ জন্য একাধিকবার পদত্যাগপত্র জমা দিলেও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা তাঁকে ছাড়তে রাজি নন।
এমন সময় পুরোনো একটি অপরাধের ঘটনা নতুন করে সামনে আসে। তদন্তে বেরিয়ে আসে এক ভয়ংকর সিরিয়াল কিলারের উপস্থিতি। অপরাধীকে ধরতে আবারও কাজে ফিরতে হয় ইনবারাজকে।
এই খুনির চরিত্রে অভিনয় করেছেন মালয়ালম অভিনেতা নাসলেন। তাঁর চরিত্রের নাম ঈশ্বরন। বাইরে থেকে একেবারে সাধারণ, নিরীহ মনে হলেও আড়ালে সে অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও নির্মম। একের পর এক পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে পুলিশকে বিভ্রান্ত করে সে।
তদন্তে ইনবারাজের সহযোগী হয় মায়া। এই চরিত্রে অভিনয় করেছেন নাজরিয়া নাজিম। তাঁর উপস্থিতি ছবির গল্পে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। মায়া কেবল তদন্তের সহযোগী নন, নিজের ব্যক্তিগত সংকট ও অভিজ্ঞতা নিয়েও এগিয়ে চলেন।
এভাবে একজন অদ্ভুত স্বভাবের পুলিশ কর্মকর্তা, এক চতুর খুনি এবং কয়েকজন বিচিত্র চরিত্রকে ঘিরে এগিয়েছে ছবির গল্প। অপরাধ, রহস্য, হাস্যরস ও অ্যাকশনের মিশেলে তৈরি হয়েছে এর মূল আকর্ষণ।
সুরিয়ার ক্যারিয়ারে কেন গুরুত্বপূর্ণ ‘সিন’
তামিল সিনেমার জনপ্রিয় অভিনেতা সুরিয়ার ক্যারিয়ারে নানা ধরনের চরিত্র রয়েছে। ‘গজনি’, ‘সিংহাম’, ‘২৪’ ও ‘জয় ভীম’-এর মতো সিনেমায় নিজের অভিনয়দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তিনি। তবে সাম্প্রতিক সময়ে বড় বাজেটের কিছু সিনেমা প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি। সেই জায়গা থেকে ‘সিন’ তাঁর জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যাবর্তনের গল্প।
এ ছবিতে সুরিয়াকে প্রচলিত সুপারস্টারসুলভ অবয়বে দেখা যায়নি; বরং নিজের সীমাবদ্ধতা, দুর্বলতা, অদ্ভুত আচরণ ও রসবোধ নিয়ে হাজির হয়েছেন তিনি। চরিত্রটির মধ্যে যেমন বুদ্ধিমত্তা রয়েছে, তেমনি রয়েছে অসহায়ত্ব।
ইন্ডিয়া টুডের পর্যালোচনায় বলা হয়েছে, সাম্প্রতিক সময়ের অন্যতম উপভোগ্য অভিনয় করেছেন সুরিয়া। পর্দায় নিজের তারকাখ্যাতিকে আড়ালে রেখে চরিত্রের অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যগুলো ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি। বিশেষ করে তাঁর হাস্যরস, অভিব্যক্তি ও সংলাপ বলার ধরন ছবিটিকে উপভোগ্য করেছে।
দীর্ঘ ১২ বছর পর তামিল সিনেমায় ফিরেছেন নাজরিয়া। মায়া চরিত্রে তাঁর অভিনয় ছবির অন্যতম আকর্ষণ। হাস্যরসের পাশাপাশি চরিত্রটির আবেগ ও দৃঢ়তাও ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি। সুরিয়ার সঙ্গে তাঁর রসায়নও প্রশংসা পেয়েছে।
‘রোমাঞ্চম’ ও ‘আবেশম’ সিনেমার মাধ্যমে পরিচিতি পাওয়া নির্মাতা জিতু মাধবন প্রথম তামিল সিনেমা ‘সিন’। মালয়ালম সিনেমার নিজস্ব হাস্যরস, বিচিত্র চরিত্র নির্মাণ ও গল্প বলার ধরন তিনি এবার তামিল ছবিতে নিয়ে এসেছেন।
জিতু মাধবনের নির্মাণশৈলীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, সাধারণ গল্পের মধ্যে অস্বাভাবিক ও মজার সব পরিস্থিতি তৈরি করা। ‘রোমাঞ্চম’-এ ভৌতিক গল্পের মধ্যে হাস্যরস, আর ‘আবেশম’-এ গ্যাংস্টার গল্পের মধ্যে বিচিত্র চরিত্রের উপস্থিতি দিয়ে দর্শককে মুগ্ধ করেছিলেন তিনি।
‘সিন’-এও সেই কৌশল কাজে লাগিয়েছেন। সাধারণত সিরিয়াল কিলারকে নিয়ে তৈরি সিনেমায় ভয়, আতঙ্ক, রক্তপাত ও টান টান উত্তেজনা বেশি থাকে। কিন্তু এখানে রহস্যের পাশাপাশি হাস্যরসকে সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।
সিনেমাটির প্রযোজক সুরিয়া ও তাঁর স্ত্রী জ্যোতিকা। তাঁদের প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান টু ডি এন্টারটেইনমেন্ট এবং ঝাগারাম স্টুডিওস যৌথভাবে ছবিটি নির্মাণ করেছে। সংগীত পরিচালনা করেছেন সুশিন শ্যাম। সিনেমাটোগ্রাফিতে ছিলেন ভিনীত অগাস্টিয়ান এবং সম্পাদনায় অজমল সাবু।
সমালোচকেরা কী বলছেন
মুক্তির পর সমালোচকদের কাছ থেকেও ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া পেয়েছে ‘সিন’। তবে ছবিটি নিয়ে সবার মত এক নয়।
দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস ছবিটিকে ৫-এর মধ্যে ৩.৫ দিয়েছে। তাদের পর্যালোচনায় বলা হয়েছে, সাম্প্রতিক বছরগুলোয় সুরিয়ার যে স্বতঃস্ফূর্ত অভিনয় দর্শকেরা মিস করেছেন, ‘সিন’-এ সেই সুরিয়াকেই আবার পাওয়া গেছে। তবে দ্বিতীয়ার্ধে গল্পের গতি কিছুটা কমে যায় এবং কয়েকটি জায়গায় চিত্রনাট্য দুর্বল হয়ে পড়ে।
টাইমস অব ইন্ডিয়া ছবিটিকে ৫-এর মধ্যে ৪ দিয়েছে। তাদের মতে, জিতু মাধবন অপরাধ ও তদন্তের গল্পে হাস্যরসের এমন ব্যবহার করেছেন, যা ছবিটিকে অন্য রকম বিনোদন দিয়েছে। সুরিয়ার অভিনয়ও প্রশংসা পেয়েছে।
ইন্ডিয়া টুডে বলেছে, ছবিটি শুরুতে কিছুটা ধীরগতির হলেও গল্প যত এগোয়, ততই আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। সুরিয়া, নাজরিয়া ও নাসলেনের অভিনয় ছবিটির অন্যতম শক্তি।
তবে ‘দ্য উইক’-এর পর্যালোচনায় কিছুটা ভিন্ন মত পাওয়া গেছে। তাদের মতে, ছবির গল্পে বেশ কিছু অভিনব ভাবনা থাকলেও অতিরিক্ত হাস্যরস ও স্ল্যাপস্টিক কমেডি মাঝেমধ্যে বিরক্তির কারণ হয়েছে।
সাফল্যের নেপথ্যে কী
‘সিন’-এর সাফল্যের পেছনে কয়েকটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। সুরিয়ার তারকাখ্যাতি: দীর্ঘদিনের জনপ্রিয় এই অভিনেতাকে নতুন ধরনের চরিত্রে দেখার আগ্রহ দর্শকদের হলে টেনেছে। মালয়ালম সিনেমার পরিচিত হাস্যরস ও গল্প বলার ধরন তামিল দর্শকের সামনে নতুন স্বাদ নিয়ে এসেছে।
সুরিয়ার পাশাপাশি নাজরিয়া ও নাসলেনের উপস্থিতি ছবিটিকে আরও আকর্ষণীয় করেছে। ভিন্নধর্মী গল্প: সিরিয়াল কিলার ও পুলিশ কর্মকর্তার প্রচলিত গল্পে হাস্যরসের মিশেল দর্শকের আগ্রহ বাড়িয়েছে। উৎসবের সময় মুক্তি পাওয়ায় পরিবার ও বন্ধুদের নিয়ে সিনেমা দেখার দর্শকও পেয়েছে ছবিটি।
ইন্ডিয়া টুডে, দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস ও হিন্দুস্তান টাইমস অবলম্বনে