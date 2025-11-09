‘ওই মানুষটা আমার মুখ চেপে ধরেছিল...’, ভয়ংকর অভিজ্ঞতার কথা জানালেন নায়িকা

চকচকে গ্ল্যামার আর আলো–ঝলমলে আয়োজনে ঢাকা বলিউডের আড়ালে অনেক সময় লুকিয়ে থাকে অন্ধকার বাস্তবতা। অনেকেই খোলাখুলি জানিয়েছেন, কীভাবে শিল্পীজীবনের শুরুর দিকে তাঁদের নানা অস্বস্তিকর অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হয়েছে। এবার সেই তালিকায় নাম যোগ করলেন অভিনেত্রী মৌনী রায়।
সম্প্রতি অপূর্বা মুখিজার সঞ্চালিত অনুষ্ঠান ‘স্পাইস ইট আপ’–এ অতিথি হয়ে এসেছিলেন মৌনী। অভিনেত্রী জানান, তাঁর কখনো কাস্টিং কাউচের অভিজ্ঞতা হয়নি; কিন্তু মাত্র ২১ বছর বয়সে এক ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে বাজে আচরণ করেছিলেন।
‘আমি কিছু বুঝে ওঠার আগেই…’
মৌনী বলেন, ‘কাস্টিং কাউচ না হলেও খারাপ আচরণ হয়েছিল। আমি তখন ২১–২২ বছরের মতো। একটা অফিসে গিয়েছিলাম, যেখানে গল্পের বর্ণনা দেওয়া হচ্ছিল। হঠাৎ একটা দৃশ্যের কথা বলা হলো—একটা মেয়ে সুইমিংপুলে পড়ে যায়, অচেতন হয়ে যায়, আর নায়ক গিয়ে তাঁকে বাঁচায়, মুখে মুখে শ্বাস দেয়, আর মেয়েটি জ্ঞান ফিরে পায়।’
এরপর যা ঘটেছিল, তা আজও মৌনী ভোলেননি। অভিনেত্রী বলেন, ‘হঠাৎ ওই ব্যক্তি আমার মুখ ধরে দেখাতে লাগল মাউথ-টু-মাউথ রেসপিরেশন কেমন হয়। একমুহূর্তের জন্য বুঝতেই পারিনি কী হচ্ছে। আমি কাঁপতে কাঁপতে নিচে নেমে যাই। অনেক দিন ধরে ঘটনাটা আমাকে মানসিকভাবে নাড়া দিয়েছিল।’
তবে মৌনী ওই ব্যক্তির পরিচয় প্রকাশ করেননি—তিনি অভিনেতা, পরিচালক না কাস্টিং এজেন্ট, সেটিও জানাননি।
টেলিভিশন থেকে বড় পর্দায় উত্থান
মৌনী রায় প্রথম পরিচিতি পান ছোট পর্দায়, জনপ্রিয় ধারাবাহিক ‘কিউকি সাস ভি কাভি বহু থি’-তে অভিনয়ের মাধ্যমে। এরপর ‘কস্তুরি’, ‘নাগিন’ ধারাবাহিক তাঁকে ঘরে ঘরে পরিচিত মুখ করে তোলে।
২০১৮ সালে তিনি বলিউডে অভিষেক করেন অক্ষয় কুমারের বিপরীতে ‘গোল্ড’ ছবিতে। এরপর ‘রোমিও আকবর ওয়ালটার’, ‘মেড ইন চায়না’ ও ‘ব্রহ্মাস্ত্র: পার্ট ওয়ান–শিব’-এ ‘জুনুন’ চরিত্রে অভিনয় করে প্রশংসা কুড়িয়েছেন।
সামনে কী আসছে
মৌনীকে এবার দেখা যাবে পরিচালক ডেভিড ধাওয়ানের নতুন রোমান্টিক কমেডি ‘হ্যায় জওয়ানি তো ইশক হোনা হ্যায়’–এ। ছবিতে তাঁর সঙ্গে থাকছেন পূজা হেগড়ে ও ম্রুণাল ঠাকুর। ২০২৬ সালে সিনেমাটি মুক্তি পাবে প্রেক্ষাগৃহে।
হিন্দুস্তান টাইমস অবলম্বনে