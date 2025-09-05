বলিউড

পরনে শাড়ি, কপালে টিপ, কানে দুল; ৪ দিনে ২ লাখ লাইক

পরনে শাড়ি, কপালে টিপ, কানে দুল—পুরোদস্তুর বাঙালি সাজপোশাকে ধরা দিলেন বলিউড অভিনেত্রী এলি আভরাম। ইনস্টাগ্রাম থেকে নেওয়া ছবিতে তাঁকে নিয়ে থাকল আরও তথ্য।

দিন চারেক আগে এসব ছবি ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেছেন এলি। সুইডেন থেকে ভারতে এসে বলিউডে নাম লিখিয়েছেন তিনি
এসব ছবিতে দুই লাখের বেশি লাইক ও এক হাজারের বেশি মন্তব্য জমা পড়েছে
ইনস্টাগ্রামে বেশ সক্রিয় এলি; তাঁর অনুসারীর সংখ্যা ৯০ লাখের মতো
সুইডেনের নাগরিক হলেও কীভাবে ভারতের সিনেমার প্রেমে পড়লেন, এ নিয়ে এক সাক্ষাৎকারে এলি জানিয়েছিলেন, ‘মাত্র পাঁচ বছর বয়স থেকেই বলিউড সিনেমার গান, নাচ, বাহারি পোশাক আমার ভালো লাগে।’
২০১২ সালে এই অভিনেত্রী ট্যুরিস্ট ভিসা নিয়ে ভারতে আসেন অভিনয়ের উদ্দেশ্যে। যোগাযোগ করতে থাকেন এজেন্সির সঙ্গে। অল্প সময়ের ব্যবধানেই মডেলিংয়ের কাজ পেয়ে যান
তার কিছুদিন পরই ‘মিকি ভাইরাস’ সিনেমায় অভিনয়ের সুযোগ ঘটে এলির। অডিশন দিয়ে তাঁর অভিষেক হয় বলিউড সিনেমায়
পরবর্তী সময়ে নিয়মিত অভিনয়ের সুযোগ পেলেও এখনো তিনি বলিউডে জায়গা করে নিতে পারেননি। তাঁর বেশির ভাগ সিনেমার রেটিং কম
সালমান খানের সঙ্গে ‘বিগ বস’–এ তাঁকে দেখা গিয়েছিল
সুইডেনে কিছু বিজ্ঞাপন ও টিভি সিরিজের কাজ করেছেন
১৯৯০ সালের ২৯ জুলাই তাঁর জন্ম
