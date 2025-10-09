শাহরুখের সঙ্গে রসিকার এই মিলটা আছে

অ্যামাজন প্রাইম ভিডিওর মির্জাপুর সিরিজের কল্যাণে দ্রুত পরিচিতি পেয়েছেন অভিনেত্রী রসিকা দুগ্গল। তাঁর ঝুলিতে আছে ব্যতিক্রমী সব সিরিজ আর ছায়াছবি। আরও একবার দর্শকের মন জয় করতে আসছেন তিনি। অংশুমান ঝাঁর ছবি লর্ড কার্জন কি হাভেলি-তে তাঁকে দেখা যাবে জটিল এক চরিত্রে। সম্প্রতি মুম্বাইয়ের এক মাল্টিপ্লেক্সে এই ব্ল্যাক কমেডি থ্রিলারটি নিয়ে কথা বলেছেন তিনি ও নির্মাতা। অনুষ্ঠানে পরিচালক জানান, রসিকার মধ্যে তিনি শাহরুখ খানের ছায়া দেখেছেন।
জয়জয়কার
‘লর্ড কার্জন কি হাভেলি’ দিয়েই পরিচালক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছেন অভিনেতা অংশুমান ঝাঁ। অভিনয় ছাড়াও এর আগে সহপরিচালক হিসেবে কাজ করেছেন তিনি। তবে এই প্রথম একাই নিজের কাঁধে নির্দেশনার দায়িত্ব তুলে নিয়েছেন অংশুমান। অভিষেক ছবিতেই বুঝিয়ে দিয়েছেন, ভালো পরিচালক হওয়ার সব গুণ তাঁর মধ্যে আছে। তাঁর পরিচালিত ছবিটি দেশে মুক্তির আগে বিদেশেও সমাদৃত হয়েছে।
হৃৎপিণ্ড ইরা
রসিকা দুগ্গল অভিনীত চরিত্র ‘ইরা’-কে ঘিরে ছবির গল্প বোনা হয়েছে। বলা যায়, এ ছবির হৃৎপিণ্ড ‘ইরা’। ট্রেলার মুক্তি অনুষ্ঠানে নিজের অভিনীত চরিত্রকে ঘিরে রসিকা বলেন, ‘এই প্রথম কোনো চরিত্রে অভিনয় করার সময় মনে হয়েছিল, আমার অভিনীত চরিত্রটি লেখকের মায়ায় তৈরি। চরিত্রটি লেখক খুব যত্ন করে ক্যানভাসে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাই ইরার চরিত্রে অভিনয় আমার জন্য অনেক সহজ হয়ে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল, সুযোগটা আমার কাজে লাগানো উচিত।’
অভিনেত্রী আরও জানিয়েছেন, ইরা চরিত্রটি তাঁকে এমন কিছু নারীর কথা মনে করিয়ে দিয়েছিল, যাঁদের সাহচর্যে তিনি বড় হয়ে উঠেছেন। আর চরিত্রটি তাঁর নিজের কথাও মনে করিয়ে দিয়েছিল বলে জানান রসিকা। ‘এখানো কোনো ঘরে প্রবেশ করার সময় মনে হয়, এ ঘরের শান্তি বজায় রাখা আমার দায়িত্ব। ছবির প্রথমার্ধে আমার অভিনীত চরিত্রটি তা-ই বেশি করেছে। এরপর আমার চরিত্রটির মধ্যে কিছু বদল আসে। এই পরিবর্তনে আমি সত্যিই মুগ্ধ হয়েছিলাম,’ বললেন অভিনেত্রী।
নারী শাহরুখ
লর্ড কার্জন কি হাভেলির ট্রেলার মুক্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক অংশুমান ঝাঁ। অভিষেক ছবির প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘ছবিটি পুরোপুরি থ্রিলার। আর ছবিটি সেসব দর্শকের জন্য, যাঁরা আগে ব্ল্যাক কমেডির স্বাদ পাননি। সাম্প্রতিক কালে এই ঘরানার ছবির মধ্যে আমার শুধু মনে পড়ে দিল্লি বেলি, ইরফান খান অভিনীত ব্ল্যাকমেল ছবির কথা। আমি চেয়েছিলাম সম্পূর্ণভাবে ঘরানাভিত্তিক ছবি নির্মাণ করতে।’
লর্ড কার্জন কি হাভেলি ছবির মূল পাঁচ চরিত্রে রসিকা ছাড়াও আছেন অর্জুন মাথুর, পরেশ পাহুজা, তন্ময় ধনানিয়া ও জোয়া রহমান। পরিচালক বলেন, ‘এই পাঁচ অভিনেতার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। কারণ, ওনারা চিত্রনাট্যের প্রতি আস্থা রেখেছিলেন। ছবির ওয়ার্কশপ প্রক্রিয়া ছিল জাদুকরি। ওনারা প্রত্যেকে অসম্ভব প্রতিভাবান। আমি তাঁদের অনেক বড় ভক্ত।’
এ আসরে রসিকাকে নারী শাহরুখ খান বলে সম্বোধন করেন অংশুমান। পরিচালকের ভাষ্যে, ‘আমি শাহরুখ স্যারের সঙ্গে একাধিক প্রকল্পে কাজ করেছি। আমি দেখেছি প্রতিটি দৃশ্য ওনাকে নিখুঁতভাবে করতে। যতক্ষণ না দৃশ্যটা “পারফেক্ট” হয়, উনি হাল ছাড়েন না। একই নিষ্ঠা আর নির্ভুলতা আমি রসিকার মধ্যে দেখেছি। ওনারা মঞ্চনাটক থেকে উঠে আসা মানুষ বলেই এমনটা সম্ভব হয়েছে।’
অংশুমানের কথা শুনে রসিকা বলেন, ‘আমি প্রথমবার এ কথা শুনলাম। এটা আমার জন্য অনেক বড় “কমপ্লিমেন্ট”। (সশব্দ হেসে) আমি তো উড়ছি। হজম করার চেষ্টা করছি।’
লর্ড কার্জন কি হাভেলি ১০ অক্টোবর বড় পর্দায় মুক্তি পাবে।