স্কুলের ড্রেস, হাতে আইসক্রিম—চেনা যায় এই তারকাকে?

স্কুলের পোশাক গায়ে, হাতে আইসক্রিম—চেনা যায় এই বালিকাটিকে? একসময় মডেলিং করতেন, পরে হয়েছেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী। চিনতে পারছেন? আজ তাঁর জন্মদিন। এই দিনে দেখা যাক অভিনেত্রীর কিছু দুর্লভ মুহূর্ত—ছবিতে ছবিতে তাঁর বেড়ে ওঠার গল্প।
স্কুলের দুপুরবেলা—হাতে আইসক্রিম, চোখে অজানা স্বপ্ন। কে জানত, এই মেয়েটিই একদিন আলোঝলমলে পর্দার মানুষ হবেন!স্কুলের অনুষ্ঠানে বন্ধুর সঙ্গে হাসিখুশি কিশোরী। তখনো জানেন না, সৌন্দর্য আর আত্মবিশ্বাস তাঁকে নিয়ে যাবে বড় মঞ্চে
আরও ছোটবেলার নায়িকা। চোখে স্বপ্ন, মুখে শিশুসুলভ সরলতামায়ের সঙ্গে ঘোড়ার পিঠে—শৈশবের দুরন্ত সময়ের স্মৃতি
ফটোশুটের সময়কার ছবি। পোজ দিতে দিতে যেন নিজেও বুঝে ফেলেছিলেন—ক্যামেরা তাঁকে ভালোবাসেছবিগুলোর মেয়েটিই আজকের জনপ্রিয় অভিনেত্রী পূজা হেগড়ে। দক্ষিণের সিনেমা থেকে বলিউড—সবখানেই ছড়িয়েছেন নিজের আলোআজকের পূজা—আত্মবিশ্বাস আর আলোয় ভরা এক জীবন
দক্ষিণ থেকে বলিউড, সিনেমা থেকে বিজ্ঞাপন—সব জায়গাতেই নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করেছেন তিনিবলিউডে হৃতিক রোশনের বিপরীতে অভিষেক, আশুতোষ গোয়ারিকরের ‘মহেঞ্জোদারো’ ছবিতেএ ছবির অভিনয়ের সময় হৃতিক-পূজার সম্পর্ক নিয়ে গুজব ছড়ায়হিন্দিতে শুরুটা ম্লান হলেও দক্ষিণের সিনেমায় নিজেকে খুঁজে পান পূজা। অরবিন্দ সামিথা, ডিজে, মোস্ট এলিজিবল ব্যাচেলর—একটার পর একটা সাফল্যে জায়গা করে নেন দর্শকের হৃদয়েসালমান খানের সঙ্গে ‘কিসি কা ভাই কিসি কা জান’ ছবিতে অভিনয় করেছেন পূজা হেগড়েগ্ল্যামার আর স্টাইল—দুইয়ের মিশেলে প্রতিটি ইভেন্টে ঝলমল করে ওঠেন পূজা হেগড়ে। রেড কার্পেটে তাঁর উপস্থিতিই হয়ে ওঠে ফ্যাশন ট্রেন্ডসম্প্রতি মুম্বাইয়ের বান্দ্রায় ৪ হাজার বর্গফুট আয়তনের বিলাসবহুল বাড়ি কিনেছেন পূজা। জানালার ওপাশেই আরব সাগর—এ যেন সাফল্যের প্রতীক ভারতের দক্ষিণি ছবির সবচেয়ে বেশি পারিশ্রমিক নেওয়া নায়িকাদের তালিকায় তৃতীয় স্থান পূজার দখলে। তেলেগু ছবি ‘জান গন মন’–এর জন্য পাঁচ কোটি টাকা নিয়েছেন তিনিপূজা তাঁর মাতৃভাষা টুলু ছাড়াও হিন্দি, কন্নড়, ইংরেজি ও তামিল ভাষায় সাবলীলভাবে কথা বলতে পারেন