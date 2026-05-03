আদিত্য-তারা কি সত্যিই প্রেম করছেন

বলিউডের ‘মোস্ট এলিজিবল ব্যাচেলর’ বলা হয় আদিত্য রায় কাপুরকে। ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে মাঝেমধ্যেই শিরোনামে থাকেন তিনি। এবার নতুন করে শোনা যাচ্ছে, অভিনেত্রী তারা সুতারিয়ার সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছেন। ঘটনা সত্যি হলে বলিউড পেতে যাচ্ছে ইন্ডাস্ট্রির নতুন ‘আলোচিত কাপল’।
আদিত্য-তারা কি সত্যিই সম্পর্কে?
ফিল্মফেয়ারের এক প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, আদিত্য রায় কাপুর ও তারা সুতারিয়া বর্তমানে একে অপরের সঙ্গে ডেট করছেন। জানা গেছে, তারা সুতারিয়া অভিনেতা বীর পাহারিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক ভাঙার পর থেকেই আদিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হন। তবে এ সবই এখনো গুঞ্জন, আদিত্য বা তারা কেউই এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু বলেননি।
এর আগে বীর পাহারিয়ার সঙ্গে তারা সুতারিয়ার সম্পর্ক বেশ ভালোই চলছিল বলে শোনা যেত। কিন্তু গত বছর এপি ধিলনের মুম্বাই কনসার্টে একটি ভাইরাল ভিডিওকে ঘিরে শুরু হয় বিতর্ক। মঞ্চে গায়ক এপি ধিলনের সঙ্গে তারার বন্ধুত্বপূর্ণ মুহূর্ত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে অনেকেই বীরের অস্বস্তির কথা তুলে ধরেন। এর পর থেকেই সম্পর্ক নিয়ে নানা জল্পনা শুরু হয়, যা শেষ পর্যন্ত বিচ্ছেদে গড়ায়। যদিও এ বিষয়ে প্রকাশ্যে কিছু বলেননি তারা বা বীর কেউই।
অন্যদিকে আদিত্য রায় কাপুরের নাম এর আগে অভিনেত্রী অনন্যা পান্ডের সঙ্গে জড়িয়েছিল। ২০২৪ সালে তাদের বিচ্ছেদের খবর সামনে আসে। এরপর এক মডেলের সঙ্গেও তার নাম জড়িয়েছিল।
এর আগে কার্তিক আরিয়ানের সঙ্গেও তারা সুতারিয়ার প্রেমের গুঞ্জন ছিল, মুম্বাইয়ের এক রেস্তোরাঁয় নৈশভোজে দেখা গিয়েছিল তাঁদের।
কাজের খবর
সম্প্রতি অনুরাগ বসুর পরিচালনায় ‘মেট্রো ইন দিনো’ সিনেমায় দেখা গেছে আদিত্যকে। এই মিউজিক্যাল রোমান্টিক ড্রামায় আরও অভিনয় করেছেন অনুপম খের, নীনা গুপ্তা, কঙ্কনা সেন শর্মা, পঙ্কজ ত্রিপাঠী, সারা আলী খানসহ অনেকে। সামনে রাজ ও ডিকে এবং রাহি অনিল বারভে নির্মিত ওয়েব সিরিজ ‘রক্ত ব্রহ্মাণ্ড: দ্য ব্লাডি কিংডম’-এ অভিনয় করবেন তিনি, যেখানে সহ-অভিনেত্রী সামান্থা রুথ প্রভু।
অন্যদিকে তারা সুতারিয়াকে দেখা যাবে যশ অভিনীত ‘টক্সিক: আ ফেয়ারিটেল ফর গ্রোন-আপস’-এ।
পিঙ্কভিলা অবলম্বনে