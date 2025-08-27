কী হবে ভেনিসে

আজ শুরু হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে পুরোনো চলচ্চিত্র উৎসব ভেনিস ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের ৮২তম আসর। ইতালির সমুদ্রতীরবর্তী শহর ভেনিসের লিদো দ্বীপে এবারও জমকালো আয়োজনে লালগালিচায় হাঁটবেন তারকারা। উদ্বোধনী দিনে ওয়াটার ট্যাক্সিতে করে আসবেন জুড ল, এমা স্টোনসহ একঝাঁক তারকা। আর শুক্রবার প্রথমবারের মতো এ উৎসবে হাজির হবেন অস্কারজয়ী অভিনেত্রী জুলিয়া রবার্টস, সঙ্গে থাকবেন জর্জ ক্লুনি। এবারের আসরে অংশ নিচ্ছেন বিশ্বখ্যাত নির্মাতা ভের্নার হেরজগ, জিম জারমুশ, ক্যাথরিন বিগেলো, গাস ভ্যান স্যান্ট ও পার্ক চ্যান-উক। ২০ বছর পর নতুন ছবি নিয়ে ভেনিসে ফিরলেন পার্ক।
রাজনীতি থেকে লালগালিচা
উৎসব ঘিরে বিতর্কও শুরু হয়ে গেছে। গাজা যুদ্ধ ইস্যুতে গত শনিবার লিদোতে বিক্ষোভ করেছে ইতালির চলচ্চিত্রকর্মীদের সংগঠন ভেনিস ফর প্যালেস্টাইন। উৎসব কর্তৃপক্ষকে গাজা ইস্যুতে স্পষ্ট অবস্থান নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে তারা। সংগঠনটির খোলাচিঠিতে লেখা হয়েছে, ‘ভেনিসে চলচ্চিত্রজগতের দিকেই সব আলো থাকবে। আমাদের কর্তব্য হলো যাঁরা হত্যাযজ্ঞের শিকার হচ্ছেন, তাঁদের গল্প ও কণ্ঠস্বর বিশ্বে তুলে ধরা।’
চলচ্চিত্রকর্মীরা জেরার্ড বাটলার ও গ্যাল গ্যাদতকে উৎসব থেকে বাদ দেওয়ারও দাবি তুলেছেন, এই দুই তারকার বিরুদ্ধে অভিযোগ—তাঁরা ইসরায়েলের সামরিক অবস্থানের পক্ষে। তবে উৎসব কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ভেনিস সব সময় খোলা আলোচনার জায়গা। এর প্রমাণ হিসেবে তারা এ বছর প্রতিযোগিতায় রেখেছে তিউনিসিয়ার কাওথার বেন হানিয়ার নতুন ছবি ‘দ্য ভয়েস অব হিন্দ রাজাব’। এতে ব্যবহার করা হয়েছে বাস্তব অডিও রেকর্ডিং, যেখানে ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে পরিবারের ছয় সদস্যসহ নিহত হওয়ার আগে সাহায্যের জন্য জরুরি সেবাকে আকুতি জানিয়েছিল ছয় বছরের ফিলিস্তিনি শিশু হিন্দ।
ইউক্রেন যুদ্ধের আবহও ভেনিসকে ছুঁয়ে যাবে। অলিভিয়ার আসায়াসের ‘দ্য উইজার্ড অব দ্য ক্রেমলিন’-এ জুড ল অভিনয় করছেন ভ্লাদিমির পুতিনের ভূমিকায়, তাঁর ক্ষমতায় ওঠার পটভূমিতে।
বড় বাজেটের পাশাপাশি এবারও জায়গা পেয়েছে স্বল্প বাজেটের স্বাধীন ধারার সিনেমা। যেমন বেনি সাফদির ‘দ্য স্ম্যাশিং মেশিন’-এ এক কুস্তিগিরের চরিত্রে ডোয়াইন জনসনকে দেখা যাবে। অন্যদিকে হলিউডের তারকা জুলিয়া রবার্টস আসছেন লুকা গুদানিনোর ‘আফটার দ্য হান্ট’-এ, যেখানে এক মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন নিপীড়নের মামলার কাহিনি উঠে আসবে। এটি প্রদর্শিত হবে আউট অব কম্পিটিশন বিভাগে। জর্জ ক্লুনি থাকবেন নোয়া বামব্যাক পরিচালিত, নেটফ্লিক্স প্রযোজিত ‘জে কেলি’তে; ছবিতে তাঁকে দেখা যাবে পরিচয়ের সংকটে ভোগা এক অভিনেতার চরিত্রে।
প্রতিযোগিতায় চমক
স্বর্ণসিংহের লড়াইয়ের জন্য শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করা হচ্ছে গিয়ের্মো দেল তোরোর ‘ফ্রাঙ্কেনস্টাইন’কে। যেখানে ভিক্টর ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের ভূমিকায় অস্কার আইজ্যাক আর দানবের চরিত্রে আছেন জ্যাকব এলর্ডি। বেনি সাফদির স্পোর্টস ড্রামা ‘দ্য স্ম্যাশিং মেশিন’ও আছে দৌড়ে। প্রতিযোগিতায় আরও থাকছে ক্যাথরিন বিগেলোর ‘আ হাউস অব ডায়নামাইট’।
এটি যুক্তরাষ্ট্রে আসন্ন ক্ষেপণাস্ত্র হামলাকে ঘিরে তৈরি এক রাজনৈতিক থ্রিলার। সিনেমায় দেখা যাবে ইদ্রিস এলবা ও রেবেকা ফার্গুসনকে। জিম জারমুশের ‘ফাদার মাদার সিস্টার ব্রাদার’-এ আছেন কেট ব্লানচেট ও অ্যাডাম ড্রাইভার। আরও থাকছে পার্ক চ্যান-উকের ‘নো আদার চয়েজ’, ফ্রঁসোয়া ওজুর ‘দ্য স্ট্রেঞ্জার’। প্রতিযোগিতায় ইতালির জিয়ানফ্রাঙ্কো রসির সাদা-কালো তথ্যচিত্র বিলো ‘দ্য ক্লাউডস’ও জায়গা পেয়েছে।
উৎসবে মূল প্রতিযোগিতা বিভাগের সাত সদস্যের জুরিবোর্ডের নেতৃত্ব দেবেন মার্কিন নির্মাতা অ্যালেক্সান্ডার পেইন।
উৎসব চলবে আগামী ৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।
তথ্যসূত্র: এএফপি