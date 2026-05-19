মুক্তি পেয়েই বক্স অফিসে ঝড় তুলল তৃষার ছবি, ৫ দিনে কত আয় করল

অভিনেতা থেকে মুখ্যমন্ত্রী হওয়া তামিল তারকা বিজয়ের সঙ্গে প্রেমের গুঞ্জন নিয়ে গত কয়েক মাস ধরেই আলোচনায় ছিলেন তৃষা কৃষ্ণান। তাঁর নতুন সিনেমা নিয়েও আগ্রহ ছিল সিনেমাপ্রেমীদের। আপাতদৃষ্টে মনে হচ্ছে প্রত্যাশা পূরণ করতে পেরেছেন অভিনেত্রী। কারণ, মুক্তির পরেই বক্স অফিসে ঝড় তুলেছে সিনেমাটি।
দীর্ঘ প্রতীক্ষা, মুক্তি-জট আর ব্যক্তিজীবনের গুঞ্জন—সবকিছু ছাপিয়ে শেষ পর্যন্ত প্রেক্ষাগৃহে এসেছে ‘কারুপ্পু’। আর মুক্তির পর থেকেই তামিল সিনেমাপ্রেমীদের আলোচনার কেন্দ্রে রয়েছে ছবিটি।
মাত্র পাঁচ দিনেই বক্স অফিসে দারুণ দাপট দেখাচ্ছে সুরিয়া ও তৃষা অভিনীত তামিল সিনেমা ‘কারুপ্পু’। আরজে বালাজি পরিচালিত আদালতভিত্তিক এই নাটকীয় চলচ্চিত্রটি মুক্তির পর থেকেই দর্শক ও সমালোচকদের প্রশংসা কুড়াচ্ছে।
১৫ মে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়া ছবিটি প্রথম দিনেই আয় করে প্রায় ১৫ কোটি রুপি। এরপর সপ্তাহান্তে আয় আরও বেড়ে যায়। শনিবার ও রোববার মিলিয়ে ছবিটির সংগ্রহ দাঁড়ায় ৩২ দশমিক ৫০ কোটি রুপি। কর্মদিবস সোমবারেও ছবিটির গতি কমেনি। স্যাকনিল্কের তথ্যমতে, সেদিনও ছবিটি আয় করেছে প্রায় ১৪ দশমিক ৩০ কোটি রুপি।
চার দিনে ভারতের ঘরোয়া বাজারে ছবিটির মোট আয় দাঁড়িয়েছে ৮২ দশমিক ৩০ কোটি রুপি। পঞ্চম দিনের চলতি হিসাব অনুযায়ী, ছবিটি ভারতের বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে ১ হাজার ৬৩৬টি শোতে চলছে। এখন পর্যন্ত পঞ্চম দিনে আয় হয়েছে প্রায় ১ দশমিক ৩৭ কোটি রুপি। ফলে ভারতের মোট আয় পৌঁছেছে ৯৬ দশমিক ৯১ কোটি রুপিতে।
বিদেশের বাজারেও ছবিটি বেশ সফল। আন্তর্জাতিক বাজার থেকে প্রায় ৪৭ কোটি রুপি আয় করেছে ‘কারুপ্পু’। সব মিলিয়ে বিশ্বব্যাপী ছবিটির মোট আয় এখন প্রায় ১৪২ দশমিক ৩০ কোটি রুপি। বিশ্লেষকদের ধারণা, খুব দ্রুতই ছবিটি ১৫০ কোটির ক্লাবে প্রবেশ করবে।
ছবিটির গল্প আবর্তিত হয়েছে এক বৃদ্ধ ব্যক্তি ও তাঁর নাতনিকে ঘিরে, যারা বছরের পর বছর আদালতে ন্যায়বিচারের জন্য লড়াই করে। তৃষা এখানে একজন আইনজীবীর চরিত্রে অভিনয় করেছেন, যিনি তাঁদের মামলা হাতে নেন। পরে গল্পে যোগ দেন সুরিয়া—যিনি আদালতের ভেতরে ও বাইরে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করেন।
সমালোচকদের মতে, ২০২৬ সালে বড় সাফল্যের অভাবে কিছুটা ধুঁকছিল কোলিউড ইন্ডাস্ট্রি। সেই জায়গায় নতুন প্রাণ ফিরিয়ে এনেছে ‘কারুরপু’। বিশেষ করে সামনে মুক্তির অপেক্ষায় থাকা বিজয়ের ‘জন নায়গন’ ও রজনীকান্তর ‘জেলার ২’-এর মুক্তির আগে এই সাফল্য তামিল সিনেমা অঙ্গনের জন্য ইতিবাচক বার্তা হিসেবেই দেখা হচ্ছে।
পরিচালক আরজে বালাজি পরিচালিত ‘কারুপ্পু’ মুক্তির আগেই একাধিকবার পিছিয়েছে। প্রথমে ২০২৫ সালের দীপাবলিতে মুক্তির কথা থাকলেও পোস্ট-প্রোডাকশনের কাজ শেষ না হওয়ায় তা পিছিয়ে যায়। পরে তামিলনাড়ুয় নির্বাচনের কারণে আবারও মুক্তি স্থগিত করা হয়।
এরপর মুক্তির সপ্তাহেও তৈরি হয় নতুন সংকট। প্রযোজক ও অর্থলগ্নিকারীদের আর্থিক জটিলতায় ছবিটির সকাল ও দুপুরের বেশ কিছু শো বাতিল হয়ে যায়। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন দর্শকেরা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনেকে অভিযোগ করেন, টিকিট বুকিং খুললেও পরে শো বাতিল করা হয়েছিল। তবে মুক্তির পর এসব কিছুই বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি; দর্শক থেকে সমালোচক সবারই প্রশংসা পাচ্ছে ‘কারুপ্পু’।
ইন্ডিয়াটুডে অবলম্বনে