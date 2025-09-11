বিরাট কোহলি-বিতর্ক দিয়ে হঠাৎ আলোচনায় আসা কে এই অভিনেত্রী

আট বছর বয়সে নাচ দিয়ে নজর কেড়েছিলেন অবনীত কৌর। ছোট পর্দার জনপ্রিয় রিয়েলিটি শো ‘ড্যান্স ইন্ডিয়া ড্যান্স লিটল মাস্টার্স’-এ সেরা হতে না পারলেও দর্শককে মুগ্ধ করেছিল তাঁর নাচ ও অভিব্যক্তি। পরে অভিনয়ে এসে এখনো নিজের পায়ের নিচের মাটি শক্ত করতে পারেননি। তবে অবনীত আলোচনায় ভারতীয় ক্রিকেটার বিরাট কোহলির সঙ্গে নাম জড়িয়ে।
শুরুর গল্প
পাঞ্জাবের জলন্ধর থেকে মুম্বাইয়ের বিনোদন আঙিনায় নাচের মাধ্যমে পা রেখেছিলেন ছোট্ট অবনীত। একের পর এক টেলিধারাবাহিকে ক্রমাগত নিজেকে প্রমাণ করে চলেছেন। তাঁর ঝুলিতে রয়েছে বহু হিট ধারাবাহিক। ‘মর্দানি’, ‘করিব করিব সিঙ্গেল’-এর মতো ছবিতে ক্যামিও করেছেন তিনি। ‘টিকু ওয়েডস শেরু’ অবনীতের অভিনয়যাত্রাকে আরও আলোকিত করে।
বিরাট-বিতর্ক
গত ৩০ এপ্রিল অবনীতের একটি ফ্যান পেজে সবুজ ক্রপ টপ ও প্রিন্টেড র্যাপ স্কার্টে তাঁর কিছু ছবি পোস্ট হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা যায়, বিরাট কোহলির ভেরিফায়েড ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট থেকে ছবিগুলোতে লাইক পড়েছে।
পরে অবশ্য লাইকটি তুলে নেওয়া হয়। সেই ঘটনার স্ক্রিনশট ভাইরাল হতে সময় লাগেনি। নেট দুনিয়ায় শুরু হয় প্রতিক্রিয়া, মিম আর সমালোচনার বন্যা।
ট্রল নিয়ে প্রতিক্রিয়া
ওই ঘটনার পর গত কয়েক মাসে ব্যাপকভাবে ট্রলের শিকার হয়েছেন অবনীত। ইন্ডিয়া ডটকমকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন, কীভাবে সামলান কটূক্তি।
অবনীত বলেন, ‘দেখুন, যেখানে ভালোবাসা থাকে, সেখানে ঘৃণাও থাকবে। তাই মাঝেমধ্যে এ নিয়ে কথা বলা জরুরি। আমি ব্যক্তিগতভাবে সব সময় উজ্জ্বল দিকটা দেখি, যতটা পারি নেতিবাচকতা এড়িয়ে চলি। আমি নিজে কাউকে নিয়ে নেতিবাচক কিছু বলতেই পারি না। চেষ্টা করলেও আমার থেকে হয় না। আমি ভাবতে থাকি, অন্যজন কেমন অনুভব করছে।’
তবে সব সময় এই ইতিবাচক মানসিকতা ধরে রাখা সম্ভব হয় না। অবনীত স্বীকার করেছেন, ‘আমিও মাঝেমধ্যে ভেঙে পড়ি। তখন মায়ের সঙ্গে কথা বলি। তাই মনে করি, এসব নিয়ে কথা বলা জরুরি। ভাগ্য ভালো, আমার মা আছে, যার সঙ্গে আমি মনের কথা শেয়ার করতে পারি।’
নতুন সিনেমা
অবনীত অভিনীত নতুন সিনেমা ‘লাভ ইন ভিয়েতনাম’। ভারত-ভিয়েতনাম যৌথ প্রযোজনার ছবি ‘লাভ ইন ভিয়েতনাম’-এর মূল নায়িকা হলেন অবনীত। রোমান্টিক মিউজিক্যাল ছবিটিতে তাঁর বিপরীতে আছেন শান্তনু মহেশ্বরী। রাহাত শাহ কাজমি পরিচালিত ছবিটি ১২ সেপ্টেম্বর বড় পর্দায় মুক্তি পেতে চলেছে। ২০২৪ সালের কান চলচ্চিত্র উৎসবে ‘লাভ ইন ভিয়েতনাম’-এর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয়েছিল।
ক্যারিয়ারের প্রথম আন্তর্জাতিক প্রকল্প নিয়ে অবনীত বলেন, ‘কখনো ভাবিনি যে ভিয়েতনামে আমার আন্তর্জাতিক অভিষেক হবে। আমার জীবনে এটা ঘটেছে বলে আমি অত্যন্ত খুশি। ওখানকার বাজার বিশাল, যার কোনো ধারণা আমার ছিল না। ভিয়েতনাম ও ভারতের মধ্যে সংযোগ আরও দৃঢ় হবে। ভিয়েতনামে আমাদের দীর্ঘদিন ধরে শুটিং হয়েছিল। সব মিলিয়ে দারুণ অভিজ্ঞতা।’
তথ্যসূত্র: ইন্ডিয়াডটকম