নোরার ‘যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ’ গান নিয়ে বিতর্ক, কঙ্গনার কড়া সমালোচনা

দক্ষিণ ভারতীয় বড় বাজেটের অ্যাকশন ছবি ‘কেডি: দ্য ডেভিল’–এর নতুন গান ‘সরকে চুনর তেরি সরকে’ প্রকাশের পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শুরু হয়েছে তীব্র বিতর্ক। গানটিতে পারফর্ম করেছেন অভিনেতা সঞ্জয় দত্ত ও নোরা ফাতেহি। তবে মুক্তির পরই অনেক দর্শক গানটির ভাষা ও উপস্থাপনাকে ‘অশালীন’ ও ‘যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ’ বলে সমালোচনা করছেন। গানের সঙ্গে নাচকেও ‘অশালীন’ বলে নিষিদ্ধের দাবি তুলেছেন অনেকে। এবার গানটি নিয়ে কথা বলেন বলিউড তারকা কঙ্গনা রনৌত।
এটা নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে কঙ্গনা রনৌত বলেন, ‘বলিউড অশ্লীলতার সব সীমা ছাড়িয়ে গেছে।’ তাঁর মতে, এ ধরনের কনটেন্টের বিরুদ্ধে আরও কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন, ‘এখন সময় এসেছে এসব বিষয়কে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করার। ইন্ডাস্ট্রির ওপর কিছুটা লাগাম টানা দরকার।’ এই বিতর্কের জেরে ভারতের মানবাধিকার কমিশনে নির্মাতাদের কাছে নোটিশ পাঠিয়েছে।
এদিকে তুমুল বিতর্কের মধ্যেই কথা বলেছেন গানটির হিন্দি সংস্করের গীতিকার রাকিব আলম বলেন, তিনি কন্নড় থেকে ভাষান্তর করেছেন মাত্র। গানের মূল কন্নড় সংস্করণটি লিখেছিলেন ছবির পরিচালক প্রেম। শুরুতে তিনি এমন গান লিখতে অস্বীকৃতি জানান, কারণ তাঁর ধারণা ছিল—এ ধরনের কথা সেন্সরের মুখে পড়বে এবং দর্শকের কাছেও ভালোভাবে গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে পরে নির্মাতারা তাঁকে শুধু অনুবাদের দায়িত্ব দেন। তাঁর ভাষায়, ‘আমাকে বলা হয়েছিল মূল কন্নড় গানটি হুবহু হিন্দিতে অনুবাদ করতে।’
রাকিব আলম আক্ষেপ করে বলেন, ‘আমি যখন ভালো গান লিখি, তখন কেউ খেয়াল করে না। কিন্তু এই গানের জন্য আমি নিজেই বিব্রত বোধ করছি।’ বিতর্ক তুঙ্গে উঠতেই গানটি ইউটিউব থেকে সরিয়ে ফেলা হয়। পরে নির্মাতারা রাকিব আলমের সঙ্গে আবার যোগাযোগ করে পরিষ্কার ও গ্রহণযোগ্য কথায় নতুন সংস্করণ লেখার অনুরোধ জানান। তিনি দ্রুত সেই সংস্করণ লিখে দেন, যা নতুনভাবে রেকর্ড করার প্রস্তুতি চলছে।
ইন্ডিয়া টুডে অবলম্বনে