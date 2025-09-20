আরিয়ানের সিরিজের দৃশ্য ভাইরাল, রাঘব-ইমরানে মাত অন্তর্জাল

গত বৃহস্পতিবার রাতে নেটফ্লিক্সে এসেছে শাহরুখ-পুত্র আরিয়ান খানের প্রথম সিরিজ ‘ব্যাডস অব বলিউড’। মুক্তির পর নানা কারণে আলোচনায় সিরিজটি। এই সিরিজে রাঘব জুয়াল আর ইমরান হাশমির একটি দৃশ্য নিয়ে ব্যাপক আলোচনা চলছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। মজার দৃশ্যটি নিয়ে নানা ধরনের মন্তব্য করছেন ভক্তরা।
সিরিজটিতে ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে উপস্থাপন করা হয়েছে বলিউডকে। এই সিরিজে একে একে হাজির হয়েছেন ববি দেওল, লক্ষ্য লালওয়ানি, সাহের বাম্বা, মোনা সিং ও রাঘব জুয়াল। আর চমক হিসেবে ছিলেন আমির খান, সালমান খান, রণবীর সিং ও করণ জোহরও। তবে দর্শকের মন জিতে নিয়েছে রাঘব জুয়ালের এক বিশেষ দৃশ্য।
ইমরান হাশমিকে ঘিরে হাসির ঝড়
সিরিজে রাঘবের চরিত্র পারভেজ ইমরান হাশমির অন্ধভক্ত। একপর্যায়ে তিনি ইমরানের মুখমণ্ডল ছাপা টি-শার্ট পরে হাজির হন এবং হঠাৎ করেই গেয়ে ওঠেন জনপ্রিয় গান ‘কাহো না কাহো’। দৃশ্যটিতে ইমরান যেমন চমকে যান, তেমনি দর্শকও হেসে কুটিকুটি হন। শেষে ইমরানকে জড়িয়ে ধরে রাঘবের সংলাপ—‘আগেও বলেছি, এখনো বলছি, মরতে মরতেও বলে যাব…সারা বলিউড এক পাশে, আর ইমরান হাশমি এক পাশে।’ এই দৃশ্য প্রকাশের পরই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়ে যায়। অনেকে একে বলছেন ‘আজকের সেরা মুহূর্ত।’
ভক্তদের প্রতিক্রিয়া
এক্সে ক্লিপটি শেয়ার করে একজন লিখেছেন, ‘রাঘব জুয়ালের ইমরান হাশমিকে নিয়ে দৃশ্যটাই এই সিরিজের আসল হাইলাইট।’ ইউটিউবার আশিষ চঞ্চলানি মন্তব্য করেছেন, ‘রাঘব জুয়াল ভাই, তুমি আসলেই আলাদা কিছু।’
আরেক ভক্ত লিখেছেন, ‘ইমরান হাশমির ছোট্ট উপস্থিতি হৃদয় কেড়ে নিয়েছে, রাঘবের সঙ্গে তাঁর কেমিস্ট্রি একেবারেই ব্লকবাস্টার।’
সিরিজ নিয়ে আলোচনা
নেটফ্লিক্সের সিরিজটিতে ব্যঙ্গ আর ড্রামার মিশ্রণে বলিউডের প্রচলিত ধ্যানধারণাকে চ্যালেঞ্জ জানানো হয়েছে। মুক্তির পর সমালোচকদের কাছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া পেলেও সাধারণ দর্শকেরা বেশ পছন্দ করেছেন সিরিজটি।
