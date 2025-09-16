হার্দিক পান্ডিয়ার নতুন প্রেম? কে এই মাহিকা

ভারতীয় ক্রিকেটার হার্দিক পান্ডিয়া আবারও ব্যক্তিজীবনের কারণে আলোচনায়। স্ত্রী নাতাশা স্তানকোভিচের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর তিনি সম্পর্কে জড়িয়েছিলেন গায়িকা জেসমিন ওয়ালিয়ার সঙ্গে। সেই সম্পর্ক ভাঙার খবরের পর এবার শোনা যাচ্ছে, হার্দিক নাকি প্রেম করছেন মডেল ও অভিনেত্রী মাহিকা শর্মার সঙ্গে। বয়স মাত্র ২৪, আর এই তরুণীর জীবন ও ক্যারিয়ার নিয়েই এখন কৌতূহল ভক্তদের।
দিল্লির মেয়ে মাহিকা
মাহিকার বেড়ে ওঠা দিল্লিতে। নেভি চিলড্রেন স্কুল থেকে স্কুলজীবন শেষ করার পর তিনি কলেজে অর্থনীতি ও ফাইন্যান্সে পড়াশোনা করেন। পড়াশোনায় ছিলেন মেধাবী—দশম শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষায় পেয়েছিলেন ১০ সিজিপিএ। পড়াশোনার সময়ই বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইন্টার্নশিপ করেছেন, যার মধ্যে ছিল অর্থনীতি, শিক্ষা খাত ও তেল–গ্যাস সংক্রান্ত কৌশল পরিকল্পনা।
অভিনয় ও মডেলিং ক্যারিয়ার
শিক্ষাজীবন শেষে বিনোদন দুনিয়ায় পা রাখেন মাহিকা। তিনি অভিনয় ও মডেলিং শুরু করেন। ভারতীয় র্যাপার রাগার এক মিউজিক ভিডিওতে দেখা গেছে তাঁকে। এ ছাড়া ছোটখাটো চরিত্রে অভিনয় করেছেন অস্কারজয়ী নির্মাতা অরল্যান্ডো ভন আইন্সিডেলের ‘ইনটু দ্য ডাক’ ও ওমঙ্গ কুমারের ‘নারেন্দ্র মোদি’ (২০১৯) ছবিতে, যেখানে প্রধান ভূমিকায় ছিলেন বিবেক ওবেরয়। বড় বড় ব্র্যান্ডের বিজ্ঞাপনচিত্রেও কাজ করেছেন তিনি।
ফ্যাশন দুনিয়ায়ও সফল মাহিকা। তিনি হেঁটেছেন ভারতের শীর্ষ ডিজাইনারদের র্যাম্পে—অনীতা দোংরে, রিতু কুমার, তরুণ তাহিলিয়ানি, মনীশ মালহোত্রা ও অমিত আগারওয়ালের মতো নামকরা ডিজাইনারদের শোতে। ২০২৪ সালে ইন্ডিয়ান ফ্যাশন অ্যাওয়ার্ডসে জিতেছেন মডেল অব দ্য ইয়ার (নিউ এজ) খেতাব। এ ছাড়া এল ম্যাগাজিনও তাঁকে মডেল অব দ্য সিজন হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।
হার্দিকের সঙ্গে নাম জড়াল কীভাবে?
সম্প্রতি রেডডিটে একটি পোস্ট ভাইরাল হয়। মাহিকার এক সেলফির পেছনে হার্দিককে দেখার দাবি করেন অনেকে। দুজনই একে অপরকে ইনস্টাগ্রামে ফলো করেন। আরও কৌতূহল জাগে যখন মাহিকার এক পোস্টে তাঁকে দেখা যায় ৩৩ নম্বর জার্সি পরে, যা হার্দিক পান্ডিয়ার নম্বর। তবে এখনো কেউ আনুষ্ঠানিকভাবে মুখ খোলেননি।
হার্দিকের আগের সম্পর্ক
২০২০ সালে নাতাশা স্তানকোভিচকে বিয়ে করেছিলেন হার্দিক। তাঁদের একটি ছেলে রয়েছে, জন্ম ২০২৩ সালে। তবে ২০২৪ সালেই দাম্পত্যজীবন ভেঙে যায়। এরপরই হার্দিকের সঙ্গে জেসমিন ওয়ালিয়ার প্রেমের খবর ছড়ায়। তাঁদের একসঙ্গে ছুটি কাটাতে দেখা গিয়েছিল, জেসমিনকে নিয়মিত মাঠেও দেখা যেত। কিন্তু কয়েক মাস পরেই ভেঙে যায় সেই সম্পর্কও।
সবশেষে এখন আলোচনায় মাহিকা শর্মা—হার্দিক পান্ডিয়ার জীবনে কি তিনিই নতুন অধ্যায়ের সূচনা করছেন, নাকি সবই নিছক গুঞ্জন, তা সময়ই বলে দেবে।
তথ্যসূত্র: ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস