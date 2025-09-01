‘পরম সুন্দরী’র কী অবস্থা

জাহ্নবী কাপুর অভিনীত নতুন সিনেমা ‘পরম সুন্দরী’ গত শুক্রবার মুক্তি পেয়েছে প্রেক্ষাগৃহে। তিন দিনে কত আয় করল সিনেমাটি? জাহ্নবী কি পারবেন বক্স অফিসে প্রাণ ফেরাতে? ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস অবলম্বনে ছবিতে ছবিতে জেনে নেওয়া যাক বিস্তারিত—
বিনোদন ডেস্ক
দিনেশ বিজন প্রযোজিত ও তুষার জলোটা পরিচালিত নতুন ছবি ‘পরম সুন্দরী’। ছবিতে জুটি বেঁধেছেন সিদ্ধার্থ মালহোত্রা ও জাহ্নবী কাপুর। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকেমুক্তির আগে থেকেই ছবিটি আলোচনায় আসে মেলোডিয়াস গান দিয়ে। ‘পরদেশিয়া’ ও ‘ভিগি শাড়ি’ বলা যায় মুক্তির আগেই হিট হয়। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে
এর মধ্যে ‘ভিগি শাড়ি’ গানটিতে পাওয়া যায় আবেদনময়ী জাহ্নবীকে। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে
বিজ্ঞাপন
ছবিতে জাহ্নবী কাপুরকে দেখা গেছে দক্ষিণি কন্যার ভূমিকায়। ট্রেলার মুক্তির পর তাঁর দক্ষিণি উচ্চারণ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নানা সমালোচনা হলেও তা পাত্তা দিতে চান না তিনি। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে এ প্রসঙ্গে জাহ্নবী বলেন, ‘আমি জীবনের এমন এক পর্যায়ে আছি, যখন অভিনেত্রীর চেয়ে দর্শক হিসেবে বেশি রোমান্টিক কমেডি দেখতে চাই। হালকা-ফুলকা গল্প, যা দেখতে দেখতে মুখে হাসি লেগে থাকে। “পরম সুন্দরী” আমাকে সেই সুযোগ দিয়েছে।’ অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে
বিজ্ঞাপন
সিনেমায় নিজের অভিনীত চরিত্রটি নিয়ে জাহ্নবী ট্রেলার মুক্তি অনুষ্ঠানে বলেন, ‘আমার চরিত্রটা আধা মালয়ালি, আধা তামিল। আমি মালয়ালি নই, আমার মা-ও ছিলেন না। কিন্তু দক্ষিণি সংস্কৃতি ও সিনেমার প্রতি সব সময় আমার টান ছিল। মালয়ালম ছবির বড় ভক্ত আমি। তাই এই চরিত্র আমার কাছে ভীষণ স্পেশাল। শিকড়ের সঙ্গে নতুনভাবে যুক্ত হওয়ার অভিজ্ঞতা হয়েছে এ ছবিতে।’ অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে‘পরম সুন্দরী’ আসলে এক আন্তসাংস্কৃতিক প্রেমকাহিনি। দিল্লির ছেলে পরম আর কেরালার মেয়ে সুন্দরীর দেখা হওয়া, পরিচয়, প্রেমে পড়া এবং নানা টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে এগিয়েছে গল্প। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে জাহ্নবী কাপুরের সিনেমাগুলো বক্স অফিসে সেভাবে সাফল্য পায়নি। অভিনেত্রীর আশা, রোমান্টিক সিনেমাটি ভালো করবে। এএফপিমুক্তির প্রথম দিনে সিনেমাটি প্রায় ১০ কোটি রুপি আয় করে, যা ৬০ কোটি রুপি বাজেটের সিনেমাটির জন্য মন্দ নয়। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে তিন দিনে সব মিলিয়ে ছবিটির আয় ২৬ কোটি রুপির বেশি। তবে আজ শুরু হওয়া কর্মদিবসে ছবিটি কেমন করে, সেটাই এখন দেখার। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে