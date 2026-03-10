বিয়ের নতুন ছবি দিলেন রাশমিকা

গত ২৬ ফেব্রুয়ারি বিয়ে করেছেন দক্ষিণের আলোচিত তারকা জুটি রাশমিকা মান্দানা ও বিজয় দেবরাকোন্ডা। আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বিয়ের নতুন কিছু ছবি পোস্ট করেছেন রাশমিকা। ছবিতে ছবিতে জেনে নেওয়া যাক, এই তারকা দম্পতি সম্পর্কে কিছু তথ্য—
বিয়ের ছবিগুলোয় রাশমিকার সঙ্গে বিজয় ছাড়াও দেখা যাচ্ছে আমন্ত্রিত অতিথিদের। রাশমিকার ফেসবুক থেকে২৬ ফেব্রুয়ারি রাজস্থানে বিয়ে করেন এই তারকা দম্পতি। রাশমিকার ইনস্টাগ্রাম থেকেএরপর ৪ মার্চ হায়দরাবাদে বিবাহোত্তর সংবর্ধনা হয়। রাশমিকার ইনস্টাগ্রাম থেকে
অনুষ্ঠানে বিজয় বলেছিলেন, বিয়ের পর আবার ‘আড়ালে’ চলে যাবেন তাঁরা। রাশমিকার ইনস্টাগ্রাম থেকে বিয়ের পর সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি পোস্টে নিজের অনুভূতি জানাতে গিয়ে অভিনেত্রী লিখেছেন, ‘এত আবেগপ্রবণ হয়ে নিজের সম্পর্কে লেখা কোনো কিছু আমি অনেক দিন পড়িনি। ভালোবাসা সম্পর্কে আমার একটাই কথা—এমন ভালোবাসা খুঁজে নাও, যা তোমাকে মুক্ত করে।’ রাশমিকার ইনস্টাগ্রাম থেকে
দুই তারকার প্রেমের শুরু ২০১৮ সালে। সেই বছর মুক্তি পায় তেলেগু ছবি ‘গীতা গোবিন্দম’। ছবির নায়ক ছিলেন বিজয় দেবরাকোন্ডা ও নায়িকা রাশমিকা মান্দানা। তখন দুজনই ক্যারিয়ারের উত্থান পর্বে। রাশমিকার ইনস্টাগ্রাম থেকেএরপর মুক্তি পায় এই জুটির সিনেমা ‘ডিয়ার কমরেড’। ছবিতে ভারতীয় নারী ক্রিকেটারের চরিত্রে অভিনয় করেন রাশমিকা। রাশমিকার ইনস্টাগ্রাম থেকেএ ছবিতে অভিনয়ের পর থেকেই তাঁদের প্রেমের গুঞ্জন জোরালো হয়, তবে কেউ তা স্বীকার করেননি। রাশমিকার ইনস্টাগ্রাম থেকে গত বছরের অক্টোবরে তাঁদের বাগ্দান সম্পন্ন হয়। রাশমিকার ইনস্টাগ্রাম থেকে