৪১ হাজার কোটি টাকা নিয়ে ত্রিমুখী লড়াই

ভারতীয় শিল্পপতি সঞ্জয় কাপুরের আকস্মিক মৃত্যু ঘিরে তাঁর পরিবারে শুরু হয়েছে উত্তরাধিকার নিয়ে বড়সড় আইনি দ্বন্দ্ব। প্রায় ৩০ হাজার কোটি রুপির (বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৪১ হাজার কোটি টাকা) বিপুল সম্পত্তি নিয়ে টানাপোড়েনে মুখোমুখি হয়েছেন তাঁর তৃতীয় স্ত্রী প্রিয়া কাপুর, সাবেক স্ত্রী বলিউড অভিনেত্রী কারিশমা কাপুরের দুই সন্তান সামাইরা-কিয়ান এবং সঞ্জয়ের মা রানি কাপুর। এ নিয়ে দিল্লি হাইকোর্টেও মামলা গড়িয়েছে। এরই মাঝে প্রিয়া কাপুর বড়সড় এক পদক্ষেপ নিলেন। সবাইকে চমকে দিয়ে তিনি হাজির হলেন স্বামীর ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে।
বৈঠকে উপস্থিতি
ভারতীয় গণমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়া জানিয়েছে, দিল্লিতে অটো কম্পোনেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাহী কমিটির বৈঠকে যোগ দেন প্রিয়া। তিনি অরিয়াস ইনভেস্টমেন্টের পরিচালক হিসেবে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। শুরুতেই প্রয়াত সঞ্জয় কাপুরকে শ্রদ্ধা জানানো হয়। প্রিয়া বৈঠকে জানান, শিল্প সংস্থা যেকোনো দায়িত্ব তাঁকে দিলে, তিনি তা গ্রহণে প্রস্তুত। সূত্র জানায়, প্রিয়াকে আমন্ত্রণ জানিয়েই বৈঠকে ডাকা হয়েছিল।
উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বে নতুন মাত্রা
গত জুনে হৃদ্রোগে আক্রান্ত হয়ে মৌমাছির কামড়ের জটিলতায় মারা যান সঞ্জয় কাপুর। তাঁর মৃত্যুর পরই অরিয়াস ইনভেস্টমেন্টের পরিচালক পদে বসানো হয় প্রিয়াকে। তবে এই নিয়োগ মেনে নেননি সঞ্জয়ের মা রানি কাপুর ও বোন মন্দিরা কাপুর স্মিথ। তাঁদের অভিযোগ, প্রিয়া এভাবে বিপুল ক্ষমতা হাতে নিয়ে সঞ্জয়ের সম্পত্তি আত্মসাৎ করেছেন এবং রানিকে কিছুই দেননি। মন্দিরার অভিযোগ, ‘প্রিয়া আমার মায়ের মাথার ওপরের ছাদটাই কেড়ে নিয়েছেন। তাই আইনি লড়াই ছাড়া আর কোনো পথ খোলা ছিল না।’
তাঁরা দাবি করেছেন, শুরুতে আদালতে না গিয়েও বিষয়টি মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু প্রিয়া কারিশমার সন্তানদের প্রাপ্য অংশ দিতে রাজি না হওয়ায় মামলা গড়িয়েছে। মন্দিরার মতে, আদালতের রায়ই শেষ পর্যন্ত জানাবে সঞ্জয়ের সম্পদের প্রকৃত হিসাব এবং উইলের ভেতরের আসল তথ্য।
শুনানিতে কী হলো
আদালতে মামলার সর্বশেষ শুনানিতে দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি জ্যোতি সিং সরাসরি প্রিয়াকে প্রশ্ন করেন, কেন উইল এখনো সন্তানদের সঙ্গে শেয়ার করা হয়নি? তিনি নির্দেশ দেন, ২০২৫ সালের ১২ জুন পর্যন্ত সঞ্জয়ের সব স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত তালিকা আদালতে জমা দিতে হবে।
এরই মধ্যে প্রিয়ার দাবি, কারিশমার দুই সন্তান সামাইরা ও কিয়ান ইতিমধ্যেই বাবার সম্পত্তি থেকে ১ হাজার ৯০০ কোটি টাকার মালিক হয়েছেন। তবে আইএএনএসর খবরে জানা গেছে, এই দাবি সত্য নয়। সূত্র জানিয়েছে, এই সম্পদের নিয়ন্ত্রণ এখনো প্রিয়ার হাতেই রয়েছে আরকে ফ্যামিলি ট্রাস্টের মাধ্যমে। কারিশমার সন্তানদের এ বিষয়ে কোনো অধিকার নেই।
উইল নিয়ে সন্দেহ ও প্রশ্ন
আদালতে প্রিয়ার আইনজীবী আরও জানান, কথিত ওই উইল আসলে নিবন্ধিত নয়। এতে নতুন করে সন্দেহ তৈরি হয়েছে। জানা গেছে, সঞ্জয়ের মা রানি কাপুর প্রিয়াকে উইল নিয়ে স্পষ্টতা চাইতে অন্তত ১৫টি ই–মেইল পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু কোনো উত্তর পাননি। সন্তানদের কাছেও এখনো উইলের কপি বা ব্যক্তিগত সম্পদের হালনাগাদ তথ্য পৌঁছায়নি।
সঞ্জয়ের হঠাৎ মৃত্যুর মাত্র ৭ সপ্তাহ পর যে উইল সামনে আসে, সেটি নাকি লেখা হয়েছিল মৃত্যুর ১১ সপ্তাহ আগে। ওই উইল অনুযায়ী সঞ্জয়ের পুরো ব্যক্তিগত সম্পত্তি তাঁর তৃতীয় স্ত্রী প্রিয়া কাপুরের নামে করে দেওয়া হয়েছে, সন্তানদের জন্য কোনো অংশ রাখা হয়নি। সন্তানদের আইনজীবীর দাবি, উইলটি জালিয়াতি ও গোপন করার ফল।
চাঞ্চল্যকর মামলায় শেষ পর্যন্ত কী হয়, সেটা জানতে আরও অপেক্ষা করতে হবে।
তথ্যসূত্র: ইন্ডিয়া টুডে