বলিউড

অমিতাভ বচ্চনের দুর্লভ ১০ ছবি

অমিতাভ বচ্চনের ৮৩তম জন্মদিন আজ। বছরের পর বছর বলিউডে তাঁর রাজত্ব। জীবনের এতটা পথ পাড়ি দিলেও আজও তাঁর জনপ্রিয়তায় এতটুকু ভাটা পড়েনি। আজ জন্মদিনে দেখুন অমিতাভের দুর্লভ কিছু ছবি, যা হয়তো আগে আপনার দেখা হয়নি।

১৯৪২ সালের ১১ অক্টোবর ভারতের উত্তর প্রদেশের এলাহাবাদে জন্মগ্রহণ করেছিলেন অমিতাভ বচ্চন। এটি অমিতাভের শৈশবের ছবি; ছোট ভাই ও মায়ের সঙ্গে
‘মি. নটবরলাল’ ছবিতে প্রথমবার গান গেয়েছেন অমিতাভ
ব্যস্ত অমিতাভ পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে ভালোবাসেন। ছেলে অভিষেকের খুবই ঘনিষ্ঠ তিনি। এ ছবি তাঁর বাড়িতে তোলা
বাড়ির আঙিনায়
বলিউড তারকা রেখার সঙ্গে অনেকের প্রেমের গুঞ্জন থাকলেও সবচেয়ে আলোচিত ছিল অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে প্রেমের গুঞ্জন। এমনও শোনা গেছে যে তাঁরা গোপনে বিয়েও করেছেন। রেখা-অমিতাভের অনেক ছবি চর্চিত হলেও এই ছবি খুব কম দেখা যায়
দুই সন্তান কোলে নিয়ে অমিতাভ-জয়া দম্পতি
সত্তরের দশকের একটি ছবির শুটিংয়ে
‘খুদ-দার’ ছবির একটি দৃশ্যে অমিতাভ বচ্চন
সন্তানদের নিয়ে
শুটিংয়ের ফাঁকে, ক্রিকেট ব্যাট হাতে
