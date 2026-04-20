বিবাহবার্ষিকীতে ঐশ্বরিয়ার বিয়ের শাড়ি নিয়ে আলোচনা, কত ছিল সেই শাড়ির দাম

বলিউডের আলোচিত তারকা দম্পতি অভিষেক বচ্চন ও ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন, যাঁদের প্রেম, বিয়ে ও তারকাখ্যাতির গল্প বারবার আলোচনায় উঠে আসে। ২০০৭ সালের ২০ এপ্রিল শুরু হয়েছিল তাঁদের দাম্পত্য জীবন। দেখতে দেখতে কেটে গেছে ১৯টি বছর। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে গুঞ্জন যেমন এসেছে, তেমনি তাঁদের সম্পর্ক ঘিরে ভক্তদের আগ্রহও একটুও কমেনি।
অভিষেক ও ঐশ্বরিয়ার বিয়ে ছিল সে সময়ের অন্যতম ‘হাইপ্রোফাইল’ আয়োজন। মুম্বাইয়ের জুহুতে বচ্চন পরিবারের বাসভবনে কড়া নিরাপত্তাবলয় তৈরি হয়েছিল। অমিতাভ বচ্চনের ‘জলসা’ ও ‘প্রতীক্ষা’ ঘিরে ছিল দর্শক ও গণমাধ্যমের উপচে পড়া ভিড়। যদিও সে সময় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এতটা শক্তিশালী ছিল না, তবু এই বিয়ের প্রতিটি খুঁটিনাটি জানার জন্য ভক্তরা উদ্গ্রীব ছিলেন। ফলে সীমিত পরিসরের এই আয়োজনের খুব বেশি ছবি বা ভিডিও প্রকাশ্যে আসেনি, যা রহস্য ও কৌতূহল, দুটোকেই আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল।
তবে যে বিষয়টি আজও আলোচনার কেন্দ্র, তা হলো ঐশ্বরিয়ার বিয়ের সাজ। ডিজাইনার নীতা লুল্লার তৈরি করা শাড়িতে সেজেছিলেন সাবেক এই বিশ্বসুন্দরী। সেই সময়ে দাঁড়িয়ে শাড়িটির মূল্য ছিল বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৯০ লাখ টাকা। সোনা ও হিরার ভারী গয়নায় সজ্জিত সেই সাজ আজও বলিউডের অন্যতম আইকনিক ব্রাইডাল স্টাইল হিসেবে বিবেচিত। একই সঙ্গে শ্বশুরবাড়ি থেকে পাওয়া মঙ্গলসূত্র, যা জয়া বচ্চন ও অমিতাভ বচ্চনের উপহার। এর মূল্য নিয়েও কম আলোচনা হয়নি। সেটির দামও কয়েক কোটি টাকা সমপর্যায়ের ছিল বলে শোনা যায়।
এই জাঁকজমকপূর্ণ বিয়ের পেছনে ছিল এক রোমান্টিক গল্প। ২০০৬ সালে মুক্তি পাওয়া ‘উমরাও জান’ ছবির সেটে একসঙ্গে কাজ করতে গিয়ে অভিষেক ও ঐশ্বরিয়া কাছাকাছি আসেন। তবে তাঁদের সম্পর্কের গভীরতা তৈরি হয় পরবর্তী সময়ে। অভিষেক নিজেই জানিয়েছেন, নিউইয়র্কের একটি হোটেলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে প্রায়ই ঐশ্বরিয়াকে নিয়ে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতেন তিনি। সেই স্বপ্নের জায়গাতেই একদিন প্রিয়তমাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন।
এর আগে ২০০৭ সালের শুরুতে মুক্তি পায় অভিষেক ও ঐশ্বরিয়ার আরেকটি আলোচিত ছবি ‘গুরু’। ছবিটির সাফল্যের মধ্যেই তাঁদের সম্পর্ক আরও দৃঢ় হয়। পরে নিউইয়র্কেই ঐশ্বরিয়াকে প্রস্তাব দেন অভিষেক, আর সানন্দে তাতে সম্মতি জানান অভিনেত্রী।এরপর একই বছরের ২০ এপ্রিল হিন্দু রীতিতে সম্পন্ন হয় ঐশ্বরিয়া ও অভিষেকের বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা। বলিউডের শীর্ষ তারকা, শিল্পী ও ঘনিষ্ঠজনদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত সেই আয়োজন ছিল জমকালো, কিন্তু নিয়ন্ত্রিত। বিয়ের পর থেকেই তাঁরা বলিউডের অন্যতম ‘পাওয়ার কাপল’ হিসেবে পরিচিতি পান।২০১১ সালের ১৬ নভেম্বর তাঁদের একমাত্র কন্যা আরাধ্যা বচ্চন জন্মগ্রহণ করে। পরিবারকেন্দ্রিক জীবনযাপন, সন্তানের লালন-পালন—সবকিছু মিলিয়ে সময়ের সঙ্গে তাঁদের অগ্রাধিকারও বদলেছে।
মাঝেমধ্যে তাঁদের সম্পর্ক নিয়ে বিচ্ছেদের গুঞ্জন উঠলেও, সাম্প্রতিক সময়ে একসঙ্গে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে সেই জল্পনাকে অনেকটাই নস্যাৎ করেছেন এই দম্পতি। আজ এই আলোচিত দম্পতির বিবাহবার্ষিকী ঘিরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও দেখা যাচ্ছে ভক্তদের সরব উপস্থিতি। অনেকেই তাঁদের পুরোনো ছবি শেয়ার করে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন এই তারকা দম্পতিকে। একই সঙ্গে নতুন করে আলোচনায় উঠে এসেছে ঐশ্বরিয়ার সেই বিয়ের শাড়ির দাম, প্রায় ৯০ লাখ টাকা, যা এত বছর পরও তাঁদের বিয়ের স্মৃতিকে আলাদা করে মনে করিয়ে দেয়।