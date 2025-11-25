অন্য নারীর সঙ্গে অন্তরঙ্গ চ্যাট ফাঁস; পলাশ– স্মৃতির বিয়ে কি ভেঙে গেল

বাগ্দান, গায়েহলুদ থেকে সংগীত অনুষ্ঠান—ভারতীয় ক্রিকেটার স্মৃতি মান্ধানা ও বলিউডের সুরকার পলাশ মুচ্ছলের বিয়ে নিয়ে আলোচনা তুঙ্গে ছিল।
প্রায় পাঁচ বছর ধরে চুটিয়ে প্রেম করেছেন স্মৃতি ও পলাশ। মহারাষ্ট্রের সাংলিতে স্মৃতির বাড়িতে ঘটা করে বিয়ের আয়োজন করা হয়। দুই তারকার বিয়ে বলে কথা, কোনো খামতি ছিল না।
গত রোববার পলাশ ও স্মৃতির বিয়ে হওয়ার কথা ছিল, তবে এদিন সকালে স্মৃতির বাবা শ্রীনিবাস মান্ধানা হৃদ্রোগে আক্রান্ত হন। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
এরপর বিয়ে স্থগিতের ঘোষণা দেন স্মৃতি। এর মাঝে পলাশও কয়েক ঘণ্টা হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন, পরে বাসায় ফিরেছেন।
হঠাৎ ইনস্টাগ্রাম বাগ্দান, গায়েহলুদসহ বিয়েসংক্রান্ত সব পোস্ট মুছে ফেলেন স্মৃতি। গুঞ্জন ছড়িয়েছে, কোনো কারণে পলাশের সঙ্গে স্মৃতির সম্পর্কের অবনতি ঘটেছে।
এর মধ্যে ঘটনা ভিন্ন দিকে মোড় নিয়েছে। মেরি ডি’কস্তা নামের এক নারীর সঙ্গে পলাশের অন্তরঙ্গ আলাপের স্ক্রিনশট ফাঁস হয়েছে, বিষয়টি নিয়ে বিতর্কের ঝড় উঠেছে।
গুঞ্জন উঠেছে, মেরির সঙ্গে আলাপের বিষয়টি জানার পর থেকে পলাশের সঙ্গে স্মৃতির সম্পর্কে অবনতি ঘটেছে।
পলাশ মুচ্ছলের বোন সংগীতশিল্পী পলক মুচ্ছল এক ইনস্টাগ্রাম পোস্টে সবাইকে গোপনীয়তাকে সম্মান জানানোর অনুরোধ করেছেন।
প্রশ্ন উঠেছে, স্মৃতি ও পলাশের বিয়েটা কি শেষ পর্যন্ত হবে? তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে।
স্ক্রিনশটে কী রয়েছে
নিজের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে স্ক্রিনশটগুলো পোস্ট করেছেন মেরি ডি’কস্তা। পোস্ট করার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে অ্যাকাউন্টটি নিষ্ক্রিয় করেছেন তিনি, তবে এর মধ্যেই সেসব স্ত্রিনশট সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।
মেরি ডি’কস্তা দাবি করেন, পলাশ তাঁকে একটি হোটেলে একসঙ্গে সাঁতার কাটার জন্য ডেকেছিলেন। তখন মেরি প্রশ্ন তোলেন, ‘তুমি তো একটা সম্পর্কে আছ?’ সেই শুনে পলাশ বলেন, ‘কে বলেছে, সম্পর্কে থাকলে একসঙ্গে সাঁতার কাটা যায় না?’
স্ক্রিনশটে দেখা গেছে, স্মৃতি মান্ধানার সঙ্গে ‘লং ডিসট্যান্স’ সম্পর্ক নিয়েও কথা বলেছেন পলাশ। ভিন্ন শহরে থাকার ফলে সম্পর্কে আগের মতো আর টান নেই, এমনও বলতে দেখা যায় পলাশকে।
মেরির সঙ্গে দেখা করার জন্য বেশ উদ্গ্রীব ছিলেন পলাশ। আশপাশের লোকজন চিনতে পারলে সমস্যা হতে পারে, এমন আশঙ্কার কথাও বলতে দেখা গেছে মেরিকে। তবে সেই বিষয়ে নিজেই আশ্বস্ত করেছিলেন পলাশ।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া এসব স্ক্রিনশটের সত্যতা যাচাই করা হয়নি। বিষয়টি নিয়ে এখনো কোনো মন্তব্য করেননি স্মৃতি বা পলাশ কেউই।
কে এই মেরি
মেরি ডি’কস্তা পেশায় একজন নৃত্যপরিচালক। স্মৃতি ও পলাশের বিয়ের সংগীত অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিচালনার দায়িত্বেও নাকি তিনিই ছিলেন। বাগ্দানের চার দিন আগে এক নারীর সঙ্গে পলাশকে চুম্বন করতে দেখা গিয়েছিল। নাচের মহড়া দেওয়ার সময়েই নাকি চুম্বন করছিলেন তাঁরা। মেরি ডি’কস্তাই সেই নারী কি না, তা নিয়েও আলোচনা চলছে।
তথ্যসূত্র: আনন্দবাজার ডটকম, এই সময়