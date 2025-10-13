হাজার কোটি টাকার মালিক, রহস্য জানালেন বিবেক

বলিউড অভিনেতা বিবেক ওবেরয় মনে করেন, টাকার চেয়ে সম্পদের মূল্য বেশি। আর স্বল্পমেয়াদি লাভের চেয়ে দীর্ঘমেয়াদি অঙ্গীকারই জীবনে বেশি স্থায়ী। গতকাল শনিবার এনডিটিভি প্রফিটে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ‘আমি খুব দ্রুত বুঝে গিয়েছিলাম যে টাকার চেয়ে সম্পদের প্রতি আমার আগ্রহ বেশি। আমি সব সময় উদ্যোক্তাদের একটা প্রশ্ন করি—তুমি কি টাকা বানাতে চাও, না সম্পদ গড়তে চাও?’ কেউ যদি বলে, টাকা বানাতে চায়, আমি তাকে বিদায় দিই। আর যদি বলে সম্পদ গড়তে চায়, তখন বলি—চলো, অংশীদারত্ব নিয়ে ভাবা যাক। কারণ, আমার বিশ্বাস—লাভ হয় এক ত্রৈমাসিকের জন্য, কিন্তু উদ্দেশ্য থাকে আজীবন।’
বাবার দেওয়া শিক্ষা, ব্যবসার শুরু
বিখ্যাত অভিনেতা সুরেশ ওবেরয়ের ছেলে বিবেক ওবেরয়, এখন প্রায় ১ হাজার ২০০ কোটি রুপির মালিক। তবে তাঁর উদ্যোক্তা হওয়ার শুরু হয়েছিল কৈশোরেই। তিনি বলেন, ‘আমি তখন ১৫–১৬ বছরের, রাজস্থানের মায়ো কলেজে পড়তাম। বাবা আমাকে মাসে ৫০০ রুপির হাতখরচ দিতেন। তখন মনে হতো অনেক টাকা। কিন্তু প্রথম সপ্তাহেই ডেটিংয়ে গিয়ে পুরো টাকা শেষ! এরপর বাবা বললেন, “তোমার বাজেট তুমি নিজেই গুবলেট করেছ, এখন নিজেই সামলাও।” তখনই বুঝলাম, টাকাপয়সার মূল্য কী।’
প্রথম ব্যবসা: ‘কেয়ার বেয়ার আর্ক বেয়ারস’
এ সময় থেকেই শুরু হয় বিবেকের উদ্যোক্তা জীবনের গল্প। তিনি নিজের সহপাঠীদের চাহিদা থেকে একটি পণ্যের ধারণা পান—‘কেয়ার বেয়ার আর্ক বেয়ারস’ নামে। তিনি নিজেই খেলনাগুলোর ডিজাইন করেন, কারখানার সঙ্গে যোগাযোগ করেন আর ধারণাপত্র তৈরি করেন। ফলাফল? বিরাট সাফল্য।
‘যে মাসে আমি ৫০০ রুপি পেতাম, এক দিনেই আমি ২১–২২ হাজার রুপি লাভ করলাম! তখন বুঝলাম আমি টাকা বানাতে পারি এবং সেটাই চালিয়ে যেতে লাগলাম। এরপর জানতে চাইলাম—টাকাটা কীভাবে বিনিয়োগ করলে আরও বৃদ্ধি পাবে,’ বলেন বিবেক।
‘ডলফিন’ ধাঁচের ব্যবসা
অর্থনীতি পড়ার সময় তিনি বাস্তবে পরীক্ষা করতে চাইলেন পাঠ্যবইয়ের ধারণাগুলো। স্থানীয় ব্যবসায়ী সাদা সাহেবের সঙ্গে কাজ শুরু করেন—যেখানে লাভ-ক্ষতি ভাগাভাগি হতো। তিনি একে বলেন ডলফিন ভার্সন অব বিজনেস সহযোগিতামূলক, প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নয়। ‘কোনো মাসে কম লাভ হলে পরের মাসে পুষিয়ে নেওয়া যেত। এভাবেই শুরুটা হয়েছিল,’ বলেন বিবেক।
অভিনয়জগৎ ও ব্যক্তিগত জীবন
বিবেক ওবেরয় ‘মাস্তি’, ‘ওমকারা’, ‘কৃষ ৩’ ও ‘গ্র্যান্ড মাস্তি’র মতো জনপ্রিয় ছবির অভিনেতা। তিনি ২০১০ সালে প্রিয়াঙ্কা আলভা ওবেরয়কে বিয়ে করেন। তাঁদের দুই সন্তান রয়েছে। বিবেকের মতে, অভিনয় তাঁকে নামডাক দিয়েছে, কিন্তু ব্যবসা জীবনের উদ্দেশ্য খুঁজে পেতে শিখিয়েছে। এ প্রসঙ্গে অভিনেতা বলেন, ‘আমি এখন জানি, মুনাফা আসে আর যায়, কিন্তু সঠিক উদ্দেশ্যই জীবনকে টিকে থাকতে শেখায়।’