অনন্যার জন্ম ১৯৯৮ সালের ৩০ অক্টেবর, মুম্বাইয়ে। ইনস্টাগ্রাম থেকে
বলিউড

সেদিনের ছোট্ট শিশুটি এখন ১০০ কোটি টাকার মালিক

বিনোদন ডেস্ক

তাঁর অভিনয়ের অনেক সমালোচনা আছে। তারকাকন্যা হিসেবে সুযোগ পেয়েছেন—এমন বিদ্রূপের শিকার হতে হয় নিয়মিতই। তবে গত কয়েক বছরে অভিনেত্রী হিসেবে উন্নতি করেছেন। তিনি আর কেউ নন, অনন্যা পান্ডে। কাজ করেছেন আলোচিত নির্মাতার সিনেমায়। আজ ৩০ অক্টোবর, অনন্যার জন্মদিন। এ উপলক্ষে ইন্ডিয়া ডটকম অবলম্বনে জেনে নেওয়া যাক অনন্যা সম্পর্কে কিছু জানা-অজানা তথ্য:
জন্ম ও বেড়ে ওঠা
অনন্যার জন্ম ১৯৯৮ সালের ৩০ অক্টেবর, মুম্বাইয়ে। বাবা চাঙ্কি পান্ডে হিন্দি সিনেমায় অভিনয় করেছেন, কাজ করেছেন ঢাকাই সিনেমাতেও। মা ভাবনা পান্ডে কস্টিউম ডিজাইনার। ২০১৯ সালে করণ জোহরের প্রোডাকশন ‘স্টুডেন্ট অব দ্য ইয়ার ২’ দিয়ে অনন্যা বলিউডে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন।

সমালোচনা ও ঘুরে দাঁড়ানো
অভিনেত্রী হিসেবে অনন্যা পান্ডের সুখ্যাতি কখনোই ছিল না। একের পর এক ফ্লপ আর দুর্বল অভিনয়ের কারণে বারবার সমালোচিত হয়েছেন অভিনেত্রী। তবে গত বছর থেকে ঘুরে দাঁড়িয়েছেন তিনি, পরপর প্রশংসিত দুই সিনেমায় দেখা গেছে তাঁকে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, অনন্যা অবশেষে পথ খুঁজে পেয়েছেন।

‘দুর্দান্ত ছবি, মাস্ট ওয়াচ। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এটা আপনাকে পর্দায় ধরে রাখবে। অনন্যার পারফরম্যান্স ছিল অসাধারণ’—অনন্যা অভিনীত ‘কন্ট্রোল’ দেখে ইনস্টাগ্রামে এভাবেই লিখেছিলেন দক্ষিণি তারকা সামান্থা রুথ প্রভু। বিক্রমাদিত্য মোতওয়ানির ছবিটি মুক্তি পায় নেটফ্লিক্সে। এর আগে অ্যামাজন প্রাইমে মুক্তি পায় অর্জুন সিংয়ের সিনেমা ‘খো গায়ে হাম কাহাঁ’। জোয়া আখতার ও রিমা কাগতির প্রযোজিত সিনেমায় অনন্যার অভিনয় প্রশংসিত হয়। এর পর থেকেই অনেকে মনে করছিলেন, অনন্যা এবার ঘুরে দাঁড়াবেন।

এরপর অ্যামাজন প্রাইমে মুক্তি পায় অনন্যা অভিনীত প্রথম সিরিজ ‘কল মি বে’। সেভাবে প্রশংসা না পেলেও সমালোচকদের চোখে পড়েছিল অনন্যার উন্নতির চেষ্টা।
ছবিটি মুক্তির আগে হিন্দুস্তান টাইমসকে অনন্যা বলেন, কয়েক বছর ধরেই অভিনয় নিয়ে ভাবছেন তিনি। চেষ্টা করছেন ভারতের সেরা নির্মাতাদের সঙ্গে কাজ করার, নিজের অভিনয়দক্ষতার উন্নতি করার।

কত সম্পদের মালিক
সাড়ে ছয় বছরের ক্যারিয়ারে অনন্যা পান্ডে আয় করেছেন সিনেমা-সিরিজের পারিশ্রমিক ও বিজ্ঞাপনী চুক্তি থেকে। সাম্প্রতিক প্রতিবেদন অনুযায়ী তাঁর সম্পদের পরিমাণ ৭৪ কোটি রুপি (প্রায় ১০০ কোটি টাকা)। প্রতি সিনেমার জন্য প্রায় তিন কোটি রুপি নেন। বিজ্ঞাপনচিত্র বা ইনস্টাগ্রামের পোস্টের জন্য ৫০-৬০ লাখ রুপি নিয়ে থাকেন।

গ্ল্যামারের পেছনের গল্প
তবে সব সময় পথটি মসৃণ ছিল না। অনন্যা জানিয়েছেন, কেবল তারকাসন্তান হিসেবে নয়, তাঁর শারীরিক অবয়ব নিয়েও বিদ্রূপ করা হয়েছে। নায়িকা হিসেবে তিনি উপযুক্ত নন, এমন সমালোচনাও হয়েছে। ‘শুরুর দিকে এসব সমালোচনা নেওয়া আমার জন্য কঠিন ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে বুঝতে পেরেছি, এই পেশায় থাকতে গেলে এসব মেনে নিয়েই কাজ করেত হবে,’ বলেন অনন্যা।

ভবিষ্যৎ প্রকল্প
চলতি বছর অনন্যাকে দেখা যাবে ‘তু মেরি ম্যায় তেরা ম্যায় তেরা তু মেরি’ সিনেমায়। এতে তাঁর সঙ্গে আছেন কার্তিক আরিয়ান। ছবিটি আগামী ডিসেম্বরে মুক্তি পাবে। এ ছাড়া তাঁর অভিনীত আরেকটি সিনেমা ‘চাঁদ মেরা দিল’ও আছে মুক্তির অপেক্ষায়।

