৩ দিনে সোয়া আট লাখ রিঅ্যাক্ট! শ্রীলীলার নতুন ১০ ছবি

‘পুষ্পা ২’ সিনেমায় আল্লু অর্জনের সঙ্গে ‘কিসিক’ গানে নেচে পরিচিতি পেয়েছেন দক্ষিণ ভারতীয় অভিনেত্রী শ্রীলীলা। ইনস্টাগ্রাম থেকে নেওয়া নতুন ১০টি ছবিতে তাঁকে নিয়ে থাকল আরও তথ্য।

মকফুল হোসেন
দিন তিনেক আগে কয়েকটি ছবি ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেছেন শ্রীলীলা
এসব ছবিতে সোয়া আট লাখের মতো ‘রিঅ্যাক্ট’ পড়েছে। সাড়ে তিন হাজারের বেশি মন্তব্য জমা পড়েছে
ছবিটি সপ্তাহখানেক আগে পোস্ট করেছেন তিনি। এতে প্রায় সাড়ে চার লাখ ‘রিঅ্যাক্ট’ পড়েছে
শ্রীলীলার জন্ম যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগানে। বিদেশের মাটিতে জন্ম হলেও পরে বেঙ্গালুরুতে চলে আসেন তিনি
স্কুল ও কলেজের পড়াশোনা শেষ করেছেন বেঙ্গালুরুতে। বাবা পেশায় ব্যবসায়ী এবং মা চিকিৎসা পেশার সঙ্গে যুক্ত। মাকে দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনিও চিকিৎসাবিদ্যা নিয়ে পড়া শুরু করেন
ছোট থেকেই নাচতে ভালোবাসেন শ্রীলীলা। প্রশিক্ষণ নিয়েছেন ভরতনাট্যমে
২০১৭ সালে ‘চিত্রাঙ্গদা’ শিরোনামের একটি তেলেগু ছবিতে কাজ করার মধ্য দিয়ে অভিষেক হয় তাঁর
২০১৯ সাল থেকে পুরোদমে অভিনয় শুরু করেছেন এই দক্ষিণি অভিনেত্রী। তেলেগুর পাশাপাশি কন্নড় ছবিতেও দেখা গেছে তাঁকে
‘গুন্টুর কারাম’ নামে তেলেগু ছবিতে মহেশ বাবুর সঙ্গে জুটি বেঁধে প্রশংসা কুড়িয়েছেন শ্রীলীলা। ‘কিস’, ‘পেল্লি সান্দাদি, ‘বাই টু লাভ, ‘ধামাকা’, ‘আদিকেশব’ ইত্যাদি দক্ষিণি ছবি রয়েছে শ্রীলীলার অভিনয়ের তালিকায়
গত বছর মুক্তিপ্রাপ্ত ‘পুষ্পা ২’ সিনেমায় ‘কিসিক’ গানে নেচে পরিচিতি পান শ্রীলীলা
