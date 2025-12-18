৩ দিনে সোয়া আট লাখ রিঅ্যাক্ট! শ্রীলীলার নতুন ১০ ছবি

স্কুল ও কলেজের পড়াশোনা শেষ করেছেন বেঙ্গালুরুতে। বাবা পেশায় ব্যবসায়ী এবং মা চিকিৎসা পেশার সঙ্গে যুক্ত। মাকে দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনিও চিকিৎসাবিদ্যা নিয়ে পড়া শুরু করেনছোট থেকেই নাচতে ভালোবাসেন শ্রীলীলা। প্রশিক্ষণ নিয়েছেন ভরতনাট্যমে২০১৭ সালে ‘চিত্রাঙ্গদা’ শিরোনামের একটি তেলেগু ছবিতে কাজ করার মধ্য দিয়ে অভিষেক হয় তাঁর ২০১৯ সাল থেকে পুরোদমে অভিনয় শুরু করেছেন এই দক্ষিণি অভিনেত্রী। তেলেগুর পাশাপাশি কন্নড় ছবিতেও দেখা গেছে তাঁকে‘গুন্টুর কারাম’ নামে তেলেগু ছবিতে মহেশ বাবুর সঙ্গে জুটি বেঁধে প্রশংসা কুড়িয়েছেন শ্রীলীলা। ‘কিস’, ‘পেল্লি সান্দাদি, ‘বাই টু লাভ, ‘ধামাকা’, ‘আদিকেশব’ ইত্যাদি দক্ষিণি ছবি রয়েছে শ্রীলীলার অভিনয়ের তালিকায়গত বছর মুক্তিপ্রাপ্ত ‘পুষ্পা ২’ সিনেমায় ‘কিসিক’ গানে নেচে পরিচিতি পান শ্রীলীলা