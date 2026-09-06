অবশেষে ‘গোপন প্রেম’–এর কথা জানালেন সিদ্ধার্থ, প্রেমিকা কে

দীর্ঘদিন ধরে ব্যক্তিজীবন নিয়ে খুব বেশি কথা বলেননি সিদ্ধার্থ নিগম। পর্দায় তাঁর রোমান্টিক চরিত্র নিয়ে দর্শকের আগ্রহ ছিল, সহশিল্পীদের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নানা জল্পনাও হয়েছে। কিন্তু বাস্তব জীবনের প্রেমের গল্পটি এত দিন নিজের কাছেই রেখেছিলেন ভারতীয় এই তরুণ অভিনেতা। অবশেষে দুই বছর পর সেই ‘গোপন অধ্যায়’–এর পর্দা সরালেন তিনি।
জন্মাষ্টমী উপলক্ষে ইনস্টাগ্রামে প্রেমিকা রিয়া ঠাক্কারের সঙ্গে ছবি প্রকাশ করে সম্পর্কের কথা আনুষ্ঠানিকভাবে জানান সিদ্ধার্থ। ছবির সঙ্গে দেওয়া দীর্ঘ আবেগঘন বার্তায় তিনি জানিয়েছেন, তাঁদের পরিচয় হয়েছিল ২০২৪ সালে। দুই অপরিচিত মানুষের সেই পরিচয় ধীরে ধীরে পরিণত হয়েছে ভালোবাসায়।
সিদ্ধার্থের ভাষায়, শুরুতে কোনো পরিকল্পনা ছিল না, কোনো পূর্বলিখিত গল্পও নয়। ছিল দুই মানুষের দেখা হওয়া। তারপর সাধারণ দিন, নীরব কথোপকথন, হাসি আর একসঙ্গে কাটানো ছোট ছোট মুহূর্তের মধ্য দিয়ে তৈরি হয়েছে বিশেষ এক সম্পর্ক।
‘আমরা একে অপরকে খুঁজে পেয়েছি’
পোস্টে সিদ্ধার্থ লিখেছেন, ২০২৪ সালে তাঁরা ছিলেন দুই অপরিচিত মানুষ, যাঁদের দুজনের জীবনই ছিল আলাদা। সেই সাক্ষাৎ একদিন তাঁদের জীবনের এত গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠবে—এমনটা কেউ ভাবেননি।
তাঁদের সম্পর্কের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকটি সম্ভবত ছিল গোপনীয়তা। দীর্ঘদিন সেটি শুধু তাঁদের নিজেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সিদ্ধার্থ লিখেছেন, তাঁরা সম্পর্কটিকে নীরবে উপভোগ করেছেন, সময়ের সঙ্গে সেটিকে নিজের মতো করে বেড়ে উঠতে দিয়েছেন।
পোস্টের শেষ অংশে সিদ্ধার্থের আবেগঘন বক্তব্য, কোনো একভাবে তাঁরা একে অপরকে খুঁজে পেয়েছেন এবং এই পাওয়ার জন্য তাঁরা সব সময় কৃতজ্ঞ থাকবেন।
ছবিটি প্রকাশের পরপরই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শুরু হয় আলোচনা। চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন অঙ্গনের সহকর্মীরাও নতুন এই জুটিকে শুভেচ্ছা জানান।
এক ভক্ত সিদ্ধার্থকে প্রশ্ন করেন, জীবনের এই নতুন অধ্যায় শুরু করে তিনি কেমন অনুভব করছেন? উত্তরে অভিনেতা লেখেন, ‘ঝাঁকুনি’—সঙ্গে ছিল আবেগঘন ইমোজি। অর্থাৎ, প্রেমের সম্পর্ক প্রকাশ্যে আনার আনন্দের পাশাপাশি কিছুটা নার্ভাসনেসও কাজ করছে তাঁর মধ্যে।
শিশুশিল্পী থেকে জনপ্রিয় তারকা
সিদ্ধার্থ নিগমের ক্যারিয়ারের গল্পটিও বেশ আকর্ষণীয়। অভিনয়ে আসার আগে তিনি ছিলেন জাতীয় পর্যায়ের জিমন্যাস্ট। খেলাধুলার সেই দক্ষতাই পরবর্তী সময়ে তাঁর অভিনয়জীবনেও বিশেষভাবে কাজে এসেছে।
২০১৩ সালে যশ রাজ ফিল্মসের বহুল আলোচিত ছবি ‘ধুম ৩’ দিয়ে চলচ্চিত্রে তাঁর অভিষেক। ছবিতে আমির খানের চরিত্রের ছোটবেলার রূপ—সাহির ও সমরের ভূমিকায় অভিনয় করে দর্শকের নজর কাড়েন সিদ্ধার্থ।
এরপর টেলিভিশনে একের পর এক জনপ্রিয় চরিত্রে দেখা যায় তাঁকে। ‘মহাকুম্ভ’, ‘চক্রবর্তীন অশোক সম্রাট’, ‘চন্দ্র নন্দিনী’—এসব ধারাবাহিক তাঁর পরিচিতি বাড়ায়। তবে তাঁর ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বড় মোড় আসে ‘আলাদিন—নাম তো সুনা হোগা’ ধারাবাহিকের মাধ্যমে।
২০১৮ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত প্রচারিত এই ধারাবাহিকে আলাদিন চরিত্রে অভিনয় করে তরুণ দর্শকের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পান তিনি। শিশুশিল্পীর পরিচয় পেরিয়ে তখন তিনি হয়ে ওঠেন ছোট পর্দার অন্যতম জনপ্রিয় তরুণ মুখ।
বড় পর্দাতেও নতুন পথচলা
টেলিভিশনের পাশাপাশি চলচ্চিত্রেও নিজের জায়গা তৈরি করার চেষ্টা করছেন সিদ্ধার্থ। ২০২৩ সালে সালমান খান অভিনীত ‘কিসি কা ভাই কিসি কি জান’ ছবিতে তাঁকে দেখা যায়। প্রাপ্তবয়স্ক অভিনেতা হিসেবে বড় পর্দায় তাঁর নতুন পথচলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধাপ ছিল ছবিটি।
সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অভিনয়ের পাশাপাশি সংগীত নিয়েও কাজ করেছেন সিদ্ধার্থ। ২০২২ সালে গায়ক ও গীতিকার হিসেবেও তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটে। অভিনয়ের বাইরে নিজের পরিচয়কে আরও বিস্তৃত করার চেষ্টা করেছেন তিনি।
প্রেম নিয়ে ছিল নানা জল্পনা
জনপ্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধার্থের ব্যক্তিজীবন নিয়েও ভক্তদের কৌতূহল কম ছিল না। বিশেষ করে বিভিন্ন সহশিল্পীর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ও অনস্ক্রিন রসায়নকে ঘিরে অতীতে নানা জল্পনা তৈরি হয়েছে। তবে এবার আর কোনো গুঞ্জন বা অনুমানের সুযোগ রাখলেন না অভিনেতা নিজেই।
রিয়া ঠাক্কারের সঙ্গে সম্পর্কের কথা সরাসরি প্রকাশ করে সিদ্ধার্থ জানিয়ে দিলেন, তাঁর জীবনের বিশেষ মানুষ কে।
অবশ্য রিয়া নিজে বিনোদনজগতের পরিচিত মুখ কি না কিংবা তাঁদের পরিচয়ের বিস্তারিত গল্প—এসব বিষয়ে এখনো খুব বেশি তথ্য প্রকাশ করেননি সিদ্ধার্থ। সম্ভবত এত দিন যেভাবে সম্পর্কটিকে ব্যক্তিগত রাখতে চেয়েছিলেন, ভবিষ্যতেও তার অনেকটা অংশ নিজেদের কাছেই রাখতে চান তাঁরা।
হিন্দুস্তান টাইমস অবলম্বনে