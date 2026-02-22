ব্যর্থতা থেকে শক্তি খোঁজার কাহিনি

‘ব্যর্থতার পর আবার উঠে দাঁড়ানোই আসল সাফল্য’—ভারতের মহাকাশ অভিযানের গুরুত্বপূর্ণ এক অধ্যায় নিয়ে নির্মিত ওয়েব সিরিজ ‘স্পেস জেন: চন্দ্রযান’-এ অভিনয় করতে গিয়ে এমন উপলব্ধির কথাই জানালেন অভিনেত্রী শ্রিয়া শরণ। ২৩ জানুয়ারি জিওহটস্টারে মুক্তি পাওয়া এই সিরিজে এক বিজ্ঞানীর চরিত্রে অভিনয় করেছেন তিনি। সিরিজে শ্রিয়ার অভিনয় নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আলোচনা হচ্ছে।
শ্রিয়ার চরিত্রে কেবল প্রযুক্তিগত চ্যালেঞ্জই নয়; বরং মানসিক টানাপোড়েন, ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও পেশাগত দায়বদ্ধতার দ্বন্দ্বও উঠে এসেছে।
ওটিটিপ্লেকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি সিরিজে ব্যর্থতার মুহূর্তগুলোর মানসিক অভিঘাত তুলে ধরতে গিয়ে নিজের অভিজ্ঞতার কথাও বলেন। শ্রিয়া বলেন, ‘যখন জীবনের খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘটে, তখন পুরো জীবনটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সফল না হলে মনে প্রশ্ন আসে—“আমি এখানে কেন?”, “কোথায় ভুল হলো?” কিন্তু ব্যর্থতাকে আপনি কীভাবে মোকাবিলা করেন, সেটাই আপনাকে এগিয়ে নেয়।’
মহামারির সময় বিজ্ঞানীদের ব্যক্তিগত ত্যাগ শ্রিয়াকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছে, ‘কোভিডের সময় আমি অন্তঃসত্ত্বা ছিলাম। তখন মনে হতো, আমাদের সমস্যাগুলোই সবচেয়ে বড়। কিন্তু এই সিরিজের মাধ্যমে উপলব্ধি করলাম, এই মানুষগুলো নিজেদের জীবনের লড়াইয়ের পাশাপাশি একটি জাতীয় দায়িত্বও বহন করছেন। তাঁদের প্রতি আমার সম্মান হাজার গুণ বেড়ে গেছে।’
নিজের চরিত্র প্রসঙ্গে শ্রিয়া বলেন, ‘আমি একজন কর্মজীবী মায়ের দৃষ্টিভঙ্গিকে ব্যবহার করেছি। একজন মাকে অনেক আত্মত্যাগ করতে হয়, আবার ভারসাম্যও বজায় রাখতে হয়।’ অভিনয়ের প্রক্রিয়া যে সব সময় সহজ নয়, সেটিও স্বীকার করেছেন তিনি। ‘অনেক সময় কাজ শুরুর আগে প্যানিক অ্যাটাক হয়। আবার সেটেই ম্যাজিক ঘটে—মনে হয়, চরিত্রটার সঙ্গে সংযোগ তৈরি হয়েছে।’
চন্দ্রযান মিশনের ব্যর্থতার পর ইসরো দলের প্রতিক্রিয়াও শ্রিয়াকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে, ‘ওখানে একটা নীরবতা ছিল, ছিল অদম্য জেদ। তারা ভেঙে পড়েনি, সমাধানের পথ খুঁজেছে। সেই মানসিকতাই আমাকে সবচেয়ে বেশি ছুঁয়েছে।’
সহ-অভিনেতা নকুল মেহতার প্রশংসাও করেন শ্রিয়া, ‘আমার কাছে নকুলের চরিত্রটাই সবচেয়ে প্রিয়। ওর অভিনয়ে যে আবেগ আর স্তর রয়েছে, তা অসাধারণ। আমার মতে, এটি ওর ক্যারিয়ারের অন্যতম সেরা কাজ।’
আগামী দিনে শ্রিয়াকে ‘দৃশ্যম ৩’ ছবিতে দেখা যাবে। সেখানে তিনি আবার নন্দিনী সালগাঁওকরের চরিত্রে ফিরছেন তিনি। পাশাপাশি তামিল ছবি ‘নন ভায়োলেন্স’-এও থাকছেন তিনি।