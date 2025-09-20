কেমন জীবনসঙ্গী চান, জানালেন জাহ্নবী

আবারও এক রোমান্টিক–কমেডি ছবিতে হাজির হচ্ছেন অভিনেত্রী জাহ্নবী কাপুর। শশাঙ্ক খৈতান পরিচালিত ছবিটির নাম ‘সানি সংস্কারী কি তুলসী কুমারী’। কিছুদিন আগেই মুক্তি পেয়েছিল জাহ্নবী অভিনীত রোমান্টিক–কমেডি ছবি ‘পরম সুন্দরী’। সেখানে তাঁকে দেখা গিয়েছিল বলিউড অভিনেতা সিদ্ধার্থ মালহোত্রার বিপরীতে। এবার ‘সানি সংস্কারী কি তুলসী কুমারী’ ছবিতে বরুণ ধাওয়ানের সঙ্গে জুটি বাঁধতে দেখা যাবে তাঁকে। সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে ছবিটির ট্রেলার। ট্রেলার উন্মোচনের আসরে জাহ্নবী জানিয়েছেন, ভবিষ্যতের জীবনসঙ্গীর মধ্যে তিনি কোন কোন গুণ দেখতে চান।
‘পরম সুন্দরী’ ছবির ‘সুন্দরী’ চরিত্রে অভিনয় করে তরুণদের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছিলেন জাহ্নবী। এবার ‘সানি সংস্কারী কি তুলসী কুমারী’ ছবির ‘তুলসী কুমারী’ হয়ে দর্শকদের মাতাতে আসছেন তিনি। পর্দায় একাধিকবার তাঁকে বিয়ের আসরে দেখা গেছে। কিন্তু বাস্তবে কবে সাত পাকে বাঁধা পড়বেন, সেই প্রশ্নও উঠেছিল অনুষ্ঠানে।
মিষ্টি হেসে জাহ্নবী উত্তর দেন, ‘এখন আমি শুধুই সিনেমাকেন্দ্রিক পরিকল্পনা করছি। সামনে কী কী ছবি করব, সেটিই ভাবছি। বিয়ে নিয়ে আপাতত কোনো পরিকল্পনা নেই। এর জন্য অনেক সময় আছে।’ হবু স্বামীর মধ্যে কী কী গুণ চান, এমন প্রশ্নে জাহ্নবী বলেন, ‘আমি চাই, তিনি সুশিক্ষিত, ভদ্র, মার্জিত হোন। আর অবশ্যই তাঁর হাস্যরসের অনুভূতি খুব ভালো হতে হবে।’
এদিকে বেশ কিছুদিন ধরেই শিল্পপতি ও পোলো খেলোয়াড় শিখর পাহাড়িয়ার সঙ্গে জাহ্নবীর সম্পর্ক নিয়ে সরব বলিউড। একাধিকবার তাঁদের একসঙ্গে দেখা গেছে নানা স্থানে। দুজনের ভালোবাসায় ভরা ছবি নিয়মিত ভেসে বেড়ায় অন্তর্জালে। তবে সম্পর্ক নিয়ে জাহ্নবী ও শিখর কেউই প্রকাশ্যে কোনো মন্তব্য করেননি। এমনকি এ বছরের শেষ দিকে বিয়ে করছেন, এমন গুঞ্জনও ছড়িয়েছিল। কিন্তু ‘সানি সংস্কারী কি তুলসী কুমারী’–এর ট্রেলার প্রকাশ অনুষ্ঠানে জাহ্নবী স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, বিয়ে এখন তাঁর পরিকল্পনায় নেই।
জাহ্নবী এ বিষয়ে বলেন, ‘বিয়ের পরিকল্পনা করার এখনো অনেক সময় আছে। জীবনে এত কিছু করার বাকি রয়েছে। অভিনয়, চরিত্র, নতুন প্রজেক্ট—এসব নিয়েই এখন আমার দিনরাত কেটে যাচ্ছে।’ কাজেই বলা যায়, বিয়ে নিয়ে যে গুঞ্জন ছড়িয়েছে, তা তিনি পুরোপুরি সরিয়ে দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন যে এখন তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ভালো ছবি করা। তাঁর মতে, একজন শিল্পীর আসল পরিচয় তাঁর কাজ। ব্যক্তিগত জীবনের খুঁটিনাটি নিয়ে বেশি কথা বলার প্রয়োজন নেই। তাই তিনি বারবারই কাজকে সামনে আনতে চান, আর চান, দর্শক তাঁর অভিনয় দিয়েই তাঁকে মনে রাখুক।
অনুষ্ঠানে উঠে আসে সাম্প্রতিক সময়ের সবচেয়ে আলোচিত বিষয় ‘এআই’ প্রযুক্তির প্রসঙ্গও। এ বিষয়ে জাহ্নবী বলেন, ‘এটা কেবল শিল্পীদের জন্য নয়, প্রযুক্তিবিদদের জন্যও উদ্বেগের বিষয়। গত কয়েক মাস ধরে দেখছি, এআইয়ের সাহায্যে অনেক কিছুই তৈরি হচ্ছে। আগে চরিত্রের বেশভূষা নির্মাণে সময় লাগত। এখন এআই মুহূর্তেই দেখিয়ে দেয়, চরিত্রটা কেমন হবে, গল্পটা কেমন হতে পারে। এতে সময় ও অর্থ সাশ্রয় হয়। কিন্তু আমি মনে করি, সৃজনশীল মানুষের কাজ সংরক্ষণ করা জরুরি।’
ট্রেলার প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ছবির নায়ক বরুণ ধাওয়ান, রোহিত সরাফ ও মনীশ পাল। তবে ছবির আরেক নায়িকা সানিয়া মালহোত্রা উপস্থিত থাকতে পারেননি। চলচ্চিত্রে এআই প্রযুক্তির অপব্যবহার নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন বরুণও। তাঁর ভাষায়, ‘প্রযুক্তিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা অত্যন্ত দায়িত্বের বিষয়। শিল্পীদের সুরক্ষার জন্য যথাযথ নিয়মকানুন প্রণয়ন করা জরুরি।’
শশাঙ্ক খৈতান পরিচালিত ‘সানি সংস্কারী কি তুলসী কুমারী’ মুক্তি পাবে আগামী ২ অক্টোবর, দশেরার দিনে। উৎসবের আনন্দে নতুন রং ও অভিজ্ঞতা যোগ করবে ছবিটি—এমনটাই আশা করছেন ভক্তরা। ট্রেলারেই স্পষ্ট—এ ছবির গল্প মূলত ‘প্রাক্তনের যুদ্ধ’। বরুণ আর জাহ্নবী অভিনয় করেছেন এমন এক জুটির চরিত্রে, যারা নকল প্রেমের অভিনয় করছে শুধু নিজেদের প্রাক্তনদের দেখানোর জন্য। কিন্তু এই অভিনয়েই পাক খেতে থাকে নতুন প্রেম, আর সেখানেই মিশে যায় হিংসা, দ্বন্দ্ব আর মজার কাণ্ড।
এর আগে গত জুলাইয়ে মুক্তি পেয়েছিল এই ছবির প্রথম পোস্টার। সেই পোস্টারে দেখা গিয়েছিল, বরুণের মুখে সেই পরিচিত দুষ্টু মুচকি হাসি, আর সঙ্গে সঙ্গেই চোখে পড়ে একটি সংবেদনশীল কবিতা—যেটা চরিত্রটির মনের কথা যেন নিজেই বলে দেয় এবং আভাস দেয় রহস্যময় এক ইঙ্গিতেরও।
কবিতাটি ছিল এ রকম, ‘এই অশ্রুগুলো আমার…সমুদ্রের জল নয়…এই অশ্রুগুলো আমার…বৃষ্টির কোনো ভরসা নেই…আজ আছে, কাল নেই! শব্দে আবেগ, মেজাজে হালকা নাটকীয়তা—এই সংক্ষিপ্ত কবিতাই বুঝিয়ে দিয়েছিল, ‘সানি সংস্কারী’ আসলে একজন আবেগপ্রবণ অথচ রোম্যান্টিক নায়ক। যে হাসে, ভালোবাসে, কিন্তু ভেতরে হয়তো জমিয়ে রাখে একরাশ চাপা বেদনা। এই চরিত্রের ভঙ্গিমা আর কবিতার মাধ্যমে পরিচালক শশাঙ্ক খৈতান যেন দর্শকদের জানিয়ে দিয়েছিলেন—এ শুধু প্রেমের গল্প নয়, রঙিন আবেগের রোলারকোস্টারও! জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, এই ছবিতে বরুণ ধাওয়ানের বিপরীতে দেখা যাবে জাহ্নবী কাপুরকে, ‘তুলসি কুমারী’র চরিত্রে। দুজনকে একসঙ্গে শেষ দেখা গিয়েছিল ২০২৩ সালের ছবি ‘বাওয়াল’-এ এবং সেখানেই দর্শক মুগ্ধ হয়েছিলেন তাঁদের স্ক্রিন কেমিস্ট্রিতে। এবার নতুন গল্পে নতুন ছকে ফিরছেন তাঁরা।