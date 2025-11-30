করণ জোহর। ইনস্টাগ্রাম থেকে
বলিউড

ধর্মেন্দ্রর স্মরণসভায় বিতর্কিত করণ জোহর

বিনোদন ডেস্ক

‘বলিউড মাফিয়া’ নামে ‘কুখ্যাতি’ আছে নির্মাতা করণ জোহরের। নেপোটিজম নিয়েও প্রায়ই বহু কটাক্ষের শিকার এই পরিচালক। এবার তিনি বিতর্কে জড়িয়েছেন বলিউডের প্রয়াত অভিনেতা ধর্মেন্দ্রর স্মরণসভায় গিয়ে। যেখানে হাজির হয়েছিলেন বলিউডের সব নামীদামি তারকা। বর্ষীয়ান এই অভিনেতাকে শ্রদ্ধা জানাতে স্মরণসভায় হাজির হয়েছেন করণ। ধর্মেন্দ্রর প্রয়াণের খবরও সবার প্রথমে জানিয়েছেন প্রযোজক করণ জোহর। যদিও তাঁর স্মরণসভায় গিয়ে বিতর্কে জড়ালেন পরিচালক। তাঁকে ঘিরে হচ্ছে তুমুল কটাক্ষ।

২০২৩ সালে ‘রকি অউর রানি কি প্রেমকাহানি’ ছবিতে ধর্মেন্দ্রকে দিয়ে অভিনয় করিয়েছিলেন পরিচালক। তাঁর স্মরণসভায় যখন গাড়িতে চড়ে আসছিলেন, তখন হাসতে দেখা গেছে পরিচালককে। মোবাইলে কথা বলছিলেন আর হাসছিলেন। তাঁর ছবি ও ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়াতেই শোরগোল। এমনকি ক্ষুব্ধ প্রত্রিক্রিয়া জানিয়েছেন নেটিজেনদের অনেকেই।

মন্তব্য ঘরে কেউ লিখেছেন, বিন্দুমাত্র তো দুঃখ নেই। তাঁকে ‘জোকার’ও বলছেন কেউ কেউ। নেটিজেনরা বলছেন, শোকসভায় নয়, যেন কোনো ককটেল পার্টিতে যাচ্ছেন করণ। বিচারবুদ্ধিহীন, কোন অনুষ্ঠানে কেমন আচরণ করা উচিত, তিনি জানেন না। আবার কেউ লিখেছেন, একেবারে নির্লজ্জ লোক একটা। এসব কথার কোনো প্রতিক্রিয়া জানাননি পরিচালক। যদিও বলিউড থেকে নেটপাড়া—তাঁকে ঘিরে সব রকমের চর্চার খোঁজ রাখেন এই প্রযোজক। কখনো কখনো ট্রলের উত্তরও দেন করণ।

যদিও শোকবার্তায় ধর্মেন্দ্রর মৃত্যুকে একটি যুগের সমাপ্তি হিসেবে বর্ণনা করেছেন পরিচালক করণ জোহর। তিনি লিখেছেন, ‘এই মৃত্যু ইন্ডাস্ট্রিতে একটি শূন্যস্থান তৈরি করেছে...এমন একটি স্থান, যা কেউ কখনো পূরণ করতে পারবেন না...তিনি একজনই এবং একমাত্র ধর্মেন্দ্রই থাকবেন।’
২৪ নভেম্বর প্রয়াত হন ধর্মেন্দ্র। এরপর মুম্বাইয়ের এক অভিজাত হোটেলে স্মরণসভার আয়োজন করেন সানি দেওল ও ববি দেওল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শাহরুখ খান, সালমান খান, রেখা, ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চনের মতো প্রথম সারির তারকারা।

