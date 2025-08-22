এবার ভূতের রাজ্যে রাশমিকা

গত বছরের শেষ থেকে দারুণ সময় কাটাচ্ছেন রাশমিকা মান্দানা। টানা দুটি হিট ছবি উপহার দিয়েছেন। এবার তিনি আসছেন হরর-কমেডি সিনেমা নিয়ে। ছবিতে ছবিতে জেনে নেওয়া যাক অভিনেত্রী সম্পর্কে কিছু তথ্য-
বিনোদন ডেস্ক
গত বছরের শেষে মুক্তি পায় সুকুমারের পরিচালনায় রাশমিকা অভিনীত বহুল প্রতীক্ষিত সিনেমা ‘পুষ্পা ২’। ছবিটি যে হিট হয় বলাই বাহুল্য। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে এরপর চলতি বছর রাশমিকাকে দেখা যায় লক্ষ্মণ উতেকরের ‘ছাবা’ সিনেমায়। এ ছবিতেই প্রথম ঐতিহাসিক চরিত্রে দেখা যায় তাঁকে। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে
বিজ্ঞাপন
ছবিটি মুক্তির আগে রাশমিকা বলেছিলেন, তিনি যতটা সম্ভব বৈচিত্র্যময় চরিত্রে অভিনয় করতে চান। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে কেকথা রেখেছেন রাশমিকা, এবার তাঁকে দেখা যাবে ভূতের দুনিয়ায়। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থে
বিজ্ঞাপন
ক্যারিয়ারে প্রথমবারের মতো হরর-কমেডি সিনেমায় অভিনয় করেছেন তিনি। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকেদিন দুই আগে মুক্তি পেয়েছে ‘থামা’ নামের সেই সিনেমাটির টিজার। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে দিনেশ বিজন ও অমর কৌশিকের হরর ইউনিভার্সের নতুন সিনেমা এটি। রাশমিকা ছাড়াও এতে আছেন আয়ুষ্মান খুরানা ও নওয়াউদ্দিন সিদ্দিকি। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে ব্যক্তিগত জীবনে অনেক দিন ধরেই অভিনেত্রীর সঙ্গে বিজয় দেবারকোন্ডার প্রেমের গুঞ্জন চলছে। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে তবে কেউই আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পর্কের কথা স্বীকার করেননি। কিছুদিন আগেই এক অনুষ্ঠাদের দুজনকে একসঙ্গে দেখা গেছে। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে