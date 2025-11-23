সিনেমা মুক্তির আগেই অন্তরঙ্গ দৃশ্য ফাঁস

‘তিতলি’র পর ‘আগ্রা’বানিয়েছেন কানু বেহেল। ছবিটি আন্তর্জাতিক বিভিন্ন উৎসবে প্রশংসিতও হয়েছে। সম্প্রতি সিনেমাটি মুক্তি পেয়েছে ভারতের প্রেক্ষাগৃহে। এ ছাড়া ছবিটি মুক্তির আগেই এর অন্তরঙ্গ দৃশ্যগুলো অন্তর্জালে ছড়িয়ে পড়ে, যা নিয়ে কথা বলেছেন ‘আগ্রা’র অভিনেত্রী রুহানি শর্মা।
কান উৎসবে সাফল্যের পরেও ‘আগ্রা’ আলোচনায় ছিল কেবল এর অন্তরঙ্গ দৃশ্যের জন্য। মুক্তির আগে শুরুতে অন্তরঙ্গ দৃশ্য, পরে পুরো সিনেমাটিই ইন্টারনেটে ফাঁস হয়। যা নিয়ে আলোচনা-সমালোচনার ঝড় ওঠে, বিশেষ করে ছবির সাহসী দৃশ্যগুলোকে কেন্দ্র করে।
পাইরেটেড সংস্করণ দেখার পর কিছু দর্শক রুহানি শর্মার সমালোচনা শুরু করেন, সাহসী দৃশ্যে অভিনয়ের জন্য তাঁকে কটাক্ষ করেন। ছবিটি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির পরে আবার শুরু হয়েছে সেই পুরোনো আলোচনা।
যা নিয়ে রুহানি শর্মা প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ। নিজের হতাশা ও অসন্তোষ ব্যক্ত করে ইনস্টাগ্রামে তিনি লিখেছিলেন, ‘আমার কাজ ও পরিশ্রমকে শুধু কয়েকটি ক্লিপ দিয়ে পরিমাপ করা ঠিক নয়। এই ছবিটি আমাদের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ। আমি আশা করি দর্শকেরা পুরো ছবি দেখবেন এবং আমাদের পরিশ্রমকে মূল্য দেবেন।’
অনেকে ভেবেছিলেন, ছবিটি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির আগে ব্যাপকভাবে কাঁচি চালাবে ভারতের সার্টিফিকেশন বোর্ড। কিন্তু বলিউড হাঙ্গামাকে নির্মাতা কানু বেহেল জানান, তাঁর ‘আগ্রা’ ছবির কেবল একটি নগ্ন দৃশ্যসহ কিছু গালাগালের সংলাপ বাদ দেওয়া হয়েছে; এরপর ছবিটি পেয়েছে ‘এ’ বা প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য সার্টিফিকেট।
কানু বেহেলের ভাষ্য, ‘আমার অভিজ্ঞতায় সেন্সরের কাছ থেকে কোনো ধরনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া পাইনি। উল্টো তারা খুবই সহযোগিতা করেছে। তারা ছবিটা পছন্দ করেছে। পরিবর্তনগুলোও করেছি আমি নিজেই। তারা শুধু তিনটি শট কাটতে বলেছিল। বলেছিল, “আমরা ছবিটা পছন্দ করেছি, কাটতে চাই না; কিন্তু আজকের দিনে এ সার্টিফিকেট পেলেও নগ্নতা ও অশ্লীল ভাষা রাখা যায় না।”’
কানু বেহেল আরও বলেন, ‘তিনটি নগ্ন শটের মধ্যে দুটির গুরুত্ব বোঝাতে সক্ষম হই। সামান্য বদল করে সেগুলো রেখে দিই। শেষ পর্যন্ত কেবল একটি শট বাদ গেছে। গালাগালের সংলাপও সরানো হয়েছে—এ নিয়ে আমি আপত্তি করিনি। কারণ, সেটি বড় কাঠামোগত প্রশ্ন এবং কমিটিও সে বিষয়ে কিছু করতে পারত না। তারা খুব খোলামেলাভাবে বিষয়টি বুঝিয়ে বলেছে, এটা আমি সম্মান করি।’
পরবর্তী চলচ্চিত্র নিয়ে প্রশ্ন করলে কানু বেহেলের জবাব, ‘এখন বলার মতো কিছুই নেই। “আগ্রা”র জন্য আরও শো পাওয়ার লড়াই চালিয়ে যেতে চাই। স্বাধীন সিনেমার জায়গা নিয়ে বড় পরিসরের আলাপ শুরু হোক—এটাই চাই। এখনকার পুরো ব্যবস্থাটা কিছু নির্দিষ্ট ধরনের বিনোদনমূলক ছবির পক্ষেই দাঁড়িয়ে আছে। এর বাইরে থাকা চলচ্চিত্রগুলোর জায়গা ক্রমে সংকুচিত হচ্ছে।’
কইমইডটকম অবলম্বনে