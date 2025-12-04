বচ্চন পরিবারকে পাপারাজ্জিদের বর্জন

জয়া বচ্চনের সঙ্গে পাপারাজ্জিদের দীর্ঘদিনের টানাপোড়েন অবশেষে চরম আকার ধারণ করল। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে পাপারাজ্জিদের নিয়ে জয়ার মন্তব্যের জেরে পুরো বচ্চন পরিবারকে বর্জনের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই বর্জনের তালিকায় নাতি অগস্ত্য নন্দার আসন্ন ছবি ‘ইক্কিস’-এর প্রচারও রয়েছে।
জয়ার মন্তব্যে ক্ষোভ
বিভিন্ন আয়োজনে সংবাদকর্মী ও পাপারাজ্জিদের সঙ্গে প্রায়ই নিজের বিরক্তি প্রকাশ করেন জয়া বচ্চন। সম্প্রতি বরখা দত্তর সঙ্গে কথোপকথনে তাঁর কিছু মন্তব্য বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। ফটোসাংবাদিকদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘যারা “গণ্ডি প্যান্ট” (নোংরা প্যান্ট) পরে বাইরে ঘোরাফেরা করে এবং প্রশিক্ষণের অভাব থাকা সত্ত্বেও ছবি তোলে, তারা কেমন ধরনের লোক? কোথা থেকে আসে এরা?’
পাপারাজ্জিদের তীব্র প্রতিক্রিয়া ও বর্জনের ঘোষণা
জয়া বচ্চনের মন্তব্যকে নিজেদের কাজের প্রতি অপমান হিসেবে দেখছেন পাপারাজ্জিরা। জনপ্রিয় পাপারাজ্জি পল্লব পালিওয়াল এ মন্তব্যকে দুর্ভাগ্যজনক বলে আখ্যা দেন। তিনি প্রশ্ন তোলেন, অগস্ত্যর ছবি ‘ইক্কিস’-এর প্রচার কীভাবে হবে, যদি পাপারাজ্জিরা কাভারেজ না দেন? তিনি মনে করিয়ে দেন, অমিতাভ বচ্চনের সাপ্তাহিক সানডে দর্শন কাভার করার দায়িত্বও তাঁরাই পালন করেন।
আরেক পাপারাজ্জি মানব মঙ্গলানিইঙ্গিত মনে করেন, ৭৭ বছর বয়সী জয়া বচ্চন ডিজিটাল যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারেননি এবং তাঁর নাতি-নাতনিদের উচিত তাঁকে বর্তমান সমাজ সম্পর্কে বোঝানো।
প্রখ্যাত পাপারাজ্জি বরিন্দর চাওলা তাঁর সহকর্মীদের আত্মসম্মান বজায় রাখার আহ্বান জানিয়ে জয়া বচ্চন ও তাঁর পরিবারকে বর্জন করার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, ‘আমরা নিজেদের আত্মসম্মান রক্ষা করি এবং তাদের বর্জন করি।’ তিনি আরও উল্লেখ করেন, অতীতে অমিতাভ বচ্চনের কোনো অপ্রীতিকর ঘটনাও তাঁরা স্টার ও পিআর টিমের অনুরোধে প্রকাশ করেননি, যা তারকাদের প্রতি তাঁদের সম্মানের প্রমাণ।
বর্তমানে পাপারাজ্জিদের এ বর্জনের সিদ্ধান্তে বচ্চন পরিবারের আসন্ন জনপরিসরে উপস্থিতিতে বড় ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।
পিংকভিলা অবলম্বনে