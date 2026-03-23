‘ভূত’ ছবির সেই ফ্ল্যাট ও সিনেমায় উর্মিলা। কোলাজ
‘ভূত’ ছবির সেই ফ্ল্যাট ও সিনেমায় উর্মিলা। কোলাজ
‘ভূত’ ছবির ফ্ল্যাট এখনো খালি, ২৩ বছর পরেও থাকতে চান না কেউ

বলিউডের জনপ্রিয় হরর চলচ্চিত্র ‘ভূত’ মুক্তির দুই দশকের বেশি সময় পেরিয়ে গেছে। কিন্তু ছবিটির শুটিং হওয়া একটি ফ্ল্যাট এখনো খালি পড়ে আছে। সম্প্রতি এমনটাই জানিয়েছেন নির্মাতা রামগোপাল ভার্মা। তাঁর কথায়, ছবির শুটিং শেষ হওয়ার পর থেকে ওই ফ্ল্যাটে কেউ থাকতে রাজি হননি। ২৩ বছর পেরিয়ে গেলেও জায়গাটি এখনো প্রায় পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে।

হরর ঘরানায় রাম গোপাল ভার্মার অবদান
 গ্যাংস্টার ও অপরাধভিত্তিক সিনেমার জন্য বেশি পরিচিত হলেও ভারতীয় হরর সিনেমাকে নতুন মাত্রা দেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন রাম গোপাল ভার্মা। তাঁর নির্মিত বেশ কয়েকটি ছবি এখন এই ঘরানার ক্ল্যাসিক হিসেবে বিবেচিত হয়। তাঁর উল্লেখযোগ্য হরর ছবির মধ্যে রয়েছে ‘রাত’, ‘কৌন’, ‘ডরনা জরুরি হ্যায়’ ইত্যাদি। এই ছবিগুলো ভারতীয় হরর চলচ্চিত্রের ধারা বদলে দিয়েছিল এবং অনেক নির্মাতাকে প্রভাবিত করেছে।

শহরের ফ্ল্যাটে ভৌতিক গল্প
২০০৩ সালে মুক্তি পাওয়া ‘ভূত’ ছবিটি সেই সময়ের অন্যান্য হরর ছবির তুলনায় আলাদা ছিল। বেশির ভাগ ভারতীয় হরর চলচ্চিত্র যেখানে নির্জন প্রাসাদ বা গ্রামীণ পরিবেশে তৈরি হতো, সেখানে এই ছবির গল্প সাজানো হয়েছিল ব্যস্ত মহানগর মুম্বাইয়ের একটি অ্যাপার্টমেন্টকে কেন্দ্র করে। গল্পে দেখা যায়, এক দম্পতি নতুন একটি ফ্ল্যাটে উঠতে যায়। পরে তারা জানতে পারে, সেই ফ্ল্যাটে এক আত্মার উপস্থিতি রয়েছে। এরপরই শুরু হয় অদ্ভুত ও ভয়ংকর সব ঘটনা।

‘ভূত’ সিনেমার দৃশ্য। আইএমডিবি

তারকাখচিত অভিনয়
ছবিতে অভিনয় করেছিলেন বলিউডের বেশ কয়েকজন পরিচিত অভিনেতা। প্রধান চরিত্রে ছিলেন অজয় দেবগন ও উর্মিলা মাতন্ডকর। এ ছাড়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় ছিলেন নানা পাটেকর, রেখা, তনুজা ও ফারদিন খান।  বিশেষ করে উর্মিলা মাতন্ডকরের অভিনয় দর্শক ও সমালোচকদের কাছ থেকে ব্যাপক প্রশংসা পেয়েছিল।

বাস্তবের ভৌতিক গল্প
ছবির শুটিং হওয়া ফ্ল্যাটটি এখনো খালি পড়ে আছে—রাম গোপাল ভার্মার এই মন্তব্য নতুন করে আলোচনার জন্ম দিয়েছে। যদিও এর পেছনে প্রকৃত কারণ ভয়, কুসংস্কার নাকি কেবলই কাকতালীয়—তা স্পষ্ট নয়। তবে দুই দশকের বেশি সময় পরেও যদি কোনো ফ্ল্যাটে কেউ থাকতে না চান, তাহলে সেটি নিঃসন্দেহে সিনেমাপ্রেমীদের কৌতূহল বাড়িয়ে দেয়। আর সেই কৌতূহলের কেন্দ্রে আজও রয়েছে বলিউডের অন্যতম আলোচিত হরর ছবি ‘ভূত’।

ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস অবলম্বনে

‘ভূত’ সিনেমার দৃশ্য। আইএমডিবি
