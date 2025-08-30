চমকে দেওয়া তথ্য দিলেন ‘সাইয়ারা’ অভিনেত্রী

চলতি বছরের অন্যতম আলোচিত সিনেমা মোহিত সুরির ‘সাইয়ারা’; ‘ছাবা’র পর ২০২৫ সালের দ্বিতীয় ব্যবসাসফল সিনেমা এটি। এক সিনেমা দিয়েই রাতারাতি তারকাখ্যাতি পেয়েছেন অভিনেত্রী অনীত পড্ডা। ছবিতে দেখা যায়, অনীত অভিনেত্রী চরিত্রটির আলঝেইমারের কারণে অনেক কিছুই ভুলে যায়। এবার দ্য হলিউড রিপোর্টার ইন্ডিয়াকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে অনীত জানালেন, তাঁর দাদারও আলঝেইমার রোগ ছিল!
‘ব্যক্তিগত গল্প’
অল্পবয়সেই আলঝেইমারের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন, এমন এক তরুণীর চরিত্রে অনীতের অভিনয় প্রশংসা কুড়িয়েছে। অনীত জানিয়েছেন, এই আলঝেইমার-যোগের কারণেই গল্প তাঁর জন্য খুবই ‘ব্যক্তিগত’।
দ্য হলিউড রিপোর্টার ইন্ডিয়ার সঙ্গে এক আলাপে অনীত বলেন, ‘আমার দাদা আলঝেইমারের রোগে ভুগছেন। এ জন্যই ছবিটা আমার কাছে আরও আবেগঘন হয়ে ওঠে। এখন তিনি এমন অবস্থায় পৌঁছেছেন যেখানে বেশির ভাগ কিছু মনে রাখতে পারেন না। তিনি আমার নাম মনে রাখতে পারেন না।’
এই সাক্ষাৎকারে অনীত আরও বলেন, তিনি প্রথম ভাবছিলেন, দাদা তাঁকে ‘সাইয়ারা’-তে দেখলে চিনবেন না, কিন্তু দাদা যে তাঁকে চমকে দেবেন, সেটা বুঝতে পারেননি। ‘শেষ কয়েকবার আমি যখন দাদার কাছে গিয়েছিলাম, তিনি আমার সম্পর্কে অনেক কিছুই মনে করতে পারছিলেন না। মুক্তির আগে মা-বাবা তাঁকে সিনেমাটির গান বা ট্রেলার যখন দেখান, তিনি ঠিকই আমাকে চিনতে পারেন।’
লুকিয়ে অডিশন
একই সাক্ষাৎকারে অনীত জানান, তিনি সিনেমায় অভিনয়ের আগ্রহের কথা মা-বাবার কাছে কখনো প্রকাশ করেননি। অভিনেত্রীর ভাষ্যে, ‘ছোটবেলায় হোমওয়ার্কের নাম করে ঘরের দরজা বন্ধ করে অডিশন রেকর্ড করতাম। সব সময় অভিনয় করতে চেয়েছি। জানতাম, আমাকে তৈরি হতে হবে।’
‘সাইয়ারা’ সম্পর্কে
বিয়ে ভেঙে যাওয়ার ছয় মাস পর বাণী বাত্রা ঘুরে দাঁড়ায়; কাজ নেয় এক পত্রিকা অফিসে। কিন্তু প্রথম দিনই মুখোমুখি হয় এক রাগী, বদমেজাজি উঠতি গায়কের। রেগে গেলে কিছুরই পরোয়া করে না। সেদিনই বাণী জানতে পারে তার নাম কৃষ কাপুর। কৃষ স্বপ্ন দেখে একদিন বড় গায়ক হবে। কিন্তু স্বজনপ্রীতির চক্করে নিজের প্রতিভা দেখানোর সুযোগ পায় না। এ কারণেই তার এত ক্ষোভ। নিজের গানের দলের সদস্যদের সঙ্গেও মারামারি করতে দ্বিধা করে না সে।
ভাগ্যের ফেরে বাণী আর কৃষ আবার এক হয়। তবে প্রয়োজনটা নেহাতই স্বার্থের। দ্রুত ঘটনা মোড় নিতে থাকে অন্যদিকে। কৃষ আর বাণী যখন ধীরে ধীরে কাছে আসতে শুরু করে, তখনই এক কঠোর সত্য এসে তছনছ করে দিতে চায় সব। কৃষ হারাতে থাকে বাণীকে। কী হয় শেষ পর্যন্ত, তা জানতে হলে দেখতে হবে ‘সাইয়ারা’ সিনেমাটি।
মোহিত সুরির ‘সাইয়ারা’ ছবিটি বক্স অফিসে এ পর্যন্ত ৫৬৩ কোটি রুপি আয় করেছে। ছবিটি দিয়ে অনীতের ক্যারিয়ারও নতুন গতি পেয়েছে; যশরাজ ফিল্মসের আরও একটি ছবিতে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। রোমান্টিক সিনেমাটি পরিচালনা করবেন মনীশ শর্মা।