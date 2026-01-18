ধানুশের সঙ্গে বিয়ের গুঞ্জন, ম্রুণাল লিখলেন...

বিনোদন দুনিয়ায় তারকাদের নিয়ে ভক্তদের আগ্রহের শেষ নেই। তাই গণমাধ্যম হোক বা ভক্তদের মধ্যে বারবরই একধরনের নজরদারির মধ্যে থাকেন তাঁরা। ব্যক্তিগত জীবন হোক কিংবা পেশাগত—প্রতিটি পদক্ষেপ, প্রতিটি বক্তব্যই জন্ম দেয় নানা জল্পনাকল্পনার। সম্প্রতি এমনই এক পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছেন অভিনেত্রী ম্রুণাল ঠাকুর। তাঁকে ঘিরে গুঞ্জন ছড়ায়, তিনি নাকি তামিল সুপারস্টার ধানুশের সঙ্গে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে যাচ্ছেন।
এই জল্পনায় এখন পর্যন্ত দুজনের কেউই সরাসরি প্রতিক্রিয়া জানাননি, তবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আলোচনা থামেনি। এই গুঞ্জনের মধ্যেই মৃণাল ঠাকুর তাঁর প্রথম পোস্ট শেয়ার করেছেন, তা যেন সব আলোচনার ভিড়ে একধরনের শান্ত ও আত্মবিশ্বাসী বার্তাই ছড়িয়ে দিয়েছে।
মৃণাল ও ধানুশের সম্পর্কের গুঞ্জন
বিভিন্ন প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, ম্রুণাল ও ধানুশ নাকি কিছুদিন ধরেই সম্পর্কে রয়েছেন, তবে এ বিষয়ে দুজনই নীরবতা বজায় রেখেছেন। তাঁদের প্রেমের গুঞ্জন প্রথম শুরু হয় ২০২৫ সালের আগস্টে। সে সময় ম্রুণালকে তাঁর ছবি ‘সন অব সরদার ২’–এর প্রিমিয়ারে ধানুশকে অভ্যর্থনা জানাতে তাড়াহুড়ো করতে দেখা যায়। বিষয়টি দ্রুতই নজরে পড়ে ভক্তদের আর সেখান থেকেই শুরু হয় তাঁদের সম্পর্ক নিয়ে জল্পনার ধারাবাহিকতা।
ভালোবাসা দিবসে বিয়ের গুঞ্জনে তোলপাড়
এরপর পরিস্থিতি আরও ঘোলাটে হয়, যখন মাত্র এক দিন আগে বেশ কয়েকটি অনলাইন প্রতিবেদনে দাবি করা হয়—আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি ভালোবাসা দিবসে নাকি বিয়ে করতে চলেছেন ম্রুণাল ও ধানুশ। তবে এসব দাবি নিয়ে এখন পর্যন্ত কেউই আনুষ্ঠানিকভাবে মুখ খোলেননি বা বিষয়টি নিশ্চিত করেননি।
ম্রুণালের পোস্ট
বিয়ের গুঞ্জনের মধ্যেই গতকাল শনিবার রাতে ইনস্টাগ্রামে ম্রুণাল লিখেছেন, ‘অটল ও স্থির’। সরাসরি না হলেও ভক্তরা মনের করছেন এ কথা দিয়ে তিনি পরোক্ষভাবে বিয়ের গুঞ্জন নিয়েই প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। তিনি বুঝিয়েছেন, গুঞ্জন যা–ই রটুক, তিনি স্থির আছেন।
‘বিয়ের খবর গুজব’
তবে এই জল্পনায় ইতি টানার চেষ্টা করেছে অভিনেত্রীর ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র। ওই সূত্রের ভাষ্য, ‘ম্রুণাল আগামী মাসে বিয়ে করছেন না। এটি নিছকই একটি গুজব, যা হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে।’
ইন্ডিয়াডটকম অবলম্বনে