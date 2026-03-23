ক্যামেরায় ধরা পড়ল অদিতি–সিদ্ধার্থের আলিঙ্গন, ভাইরাল ভিডিও

মুম্বাইয়ের ফ্যাশন দুনিয়ায় ঝলমলে এক সন্ধ্যা—কিন্তু সেই আলোছায়ার ভিড়েও সবচেয়ে বেশি নজর কাড়ল একটিই মুহূর্ত: অভিনেত্রী অদিতি রাও হায়দারিকে উষ্ণ আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরলেন তাঁর স্বামী অভিনেতা সিদ্ধার্থ। ল্যাকমে ফ্যাশন উইক ২০২৬–এর শেষ দিনের র্যাম্পে অদিতির উপস্থিতি যেমন ছিল মুগ্ধতা ছড়ানো, তেমনি র্যাম্পের বাইরে এই ভালোবাসামাখা দৃশ্য জিতে নিয়েছে দর্শকের হৃদয়।
মুম্বাইয়ের জিও ওয়ার্ল্ড কনভেনশন সেন্টারে চার দিনব্যাপী আয়োজিত এই ফ্যাশন আসরের শেষ দিনে র্যাম্পে হাজির হন অদিতি। তাঁর পরনে ছিল ডিজাইনার ব্র্যান্ড সত্য পালের দৃষ্টিনন্দন মিডনাইট ব্লু লেহেঙ্গা। ঢেউ খেলানো স্কার্ট, সূক্ষ্ম কারুকাজ আর বোল্ড ব্রালেট-স্টাইল ব্লাউজে তিনি ছিলেন অনন্য। ঐতিহ্য আর আধুনিকতার মিশেলে তৈরি এই লুকে যোগ হয়েছিল একটি লম্বা স্ট্রাকচার্ড ট্রেঞ্চ কোট, যা তাঁর উপস্থিতিকে আরও আলাদা করে তোলে।
শুধু মডেল হিসেবেই নয়, এবার অদিতি হাজির হয়েছেন নতুন ভূমিকায়ও—সত্য পালের ব্র্যান্ডের সহ-সৃজনশীল পরিচালক হিসেবে। ফলে তাঁর পোশাক ও উপস্থাপনায় ছিল নিজস্ব ভাবনার ছাপ।
সাজেও ছিল রোমান্টিক আবহ। রুপার চোকার, ঝুমকা, স্মোকি আইস, নিউড লিপস আর চুলে গোঁজা তাজা ফুল—সব মিলিয়ে তাঁর লুক ছিল মায়াবী ও মনকাড়া।
তবে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে আসে র্যাম্পের বাইরের দৃশ্য। সামনের সারিতে বসে সিদ্ধার্থকে দেখা যায় মন দিয়ে অদিতির র্যাম্প ওয়াক উপভোগ করতে। তাঁর চোখেমুখে ছিল গর্ব আর মুগ্ধতার ছাপ।
আর শো শেষ হতেই ঘটে সেই মুহূর্ত—ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যায়, অদিতি র্যাম্প থেকে নামতেই সিদ্ধার্থ এগিয়ে এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরেন। ঝলমলে ফ্যাশন শোর মধ্যেও এই সহজ, আন্তরিক আলিঙ্গন যেন হয়ে ওঠে পুরো সন্ধ্যার সবচেয়ে উজ্জ্বল দৃশ্য।
র্যাম্পে অদিতির স্টাইল আর র্যাম্পের বাইরে এই ভালোবাসার প্রকাশ—দুই মিলিয়েই মুগ্ধ ভক্তরা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া সেই ভিডিও ইতিমধ্যে কুড়াচ্ছে প্রশংসা, আর আবারও প্রমাণ করছে—তারকাদের গ্ল্যামারের মধ্যেও সবচেয়ে শক্তিশালী ভাষা হয়তো ভালোবাসাই।